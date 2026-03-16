Enterprise Investors získává 65% podíl ve společnosti Art Wind

Společnost Art Wind založil v roce 2019 zkušený odborník z větrného energetického sektoru Bartłomiej Bartsch-Rosiński. Firma se specializuje na instalaci a servis větrných turbín a realizuje projekty onshore větrných elektráren na několika evropských trzích, přičemž většina jejích tržeb pochází z Německa. Společnost si vybudovala silnou reputaci díky provozní spolehlivosti, výborné bezpečnostní bilanci a škálovatelnému technickému týmu. Tyto faktory jí umožňují dlouhodobě úspěšně realizovat projekty a dosahovat solidních finančních výsledků. V roce 2025 dosáhla Art Wind tržeb přibližně 27 milionů eur.
Evropské úsilí o posílení energetické bezpečnosti a plnění cílů v oblasti dekarbonizace podporuje investice do domácí výroby energie z obnovitelných zdrojů. Onshore větrná energie by měla zůstat jedním z klíčových pilířů této transformace – očekává se výrazný růst instalovaného výkonu až do roku 2030 i v dalších letech, což bude nadále zvyšovat poptávku po kvalitních poskytovatelích instalačních a servisních služeb.
Investice podpoří další růst společnosti Art Wind a umožní jí rozšiřovat své aktivity v reakci na pokračující expanzi sektoru. Díky silnému portfoliu zakázek a dlouhodobým vztahům s klíčovými partnery v odvětví má Art Wind velmi dobrou pozici pro další expanzi na evropské trhy při zachování vysokých provozních i bezpečnostních standardů.
„Art Wind působí ve specializovaném segmentu hodnotového řetězce obnovitelné energetiky, který přímo těží z evropské energetické transformace,“ uvedl Sebastian Król, partner ve společnosti Enterprise Investors, který je za transakci odpovědný. „Provozní zkušenosti společnosti, její silná bezpečnostní kultura a dlouhodobé vztahy s předními výrobci větrných turbín vytvářejí pevný základ pro další růst a tvorbu hodnoty.“
„Během několika let se nám podařilo vybudovat Art Wind jako spolehlivého poskytovatele služeb v oblasti instalace a údržby větrných turbín napříč Evropou,“ řekl Bartłomiej Bartsch-Rosiński, zakladatel a generální ředitel společnosti Art Wind. „Díky podpoře Enterprise Investors můžeme urychlit další rozvoj – investovat do lidí, rozšiřovat provozní kapacity a vstupovat na nové trhy, a přitom zůstat důsledně zaměřeni na bezpečnost, kvalitu a spolehlivé dodávky pro naše klienty.“
Tato investice je třetí transakcí Enterprise Investors v sektoru obnovitelných zdrojů energie. Navazuje na úspěšné exity ze společností Polish Energy Partners (dnes Polenergia), realizovaný prostřednictvím IPO na Varšavské burze (WSE), a ze společnosti Wento, kterou EI prodala společnosti Equinor.
Zdroj: Enterprise Investors