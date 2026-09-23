Envision Energy posiluje v jihovýchodní Evropě: Největší větrný projekt v Severní Makedonii je finančně uzavřen

Projekt Štip, který má podle plánu tři fáze a budoucí celkovou kapacitu až 396 MW, by po svém dokončení měl více než čtyřnásobně zvýšit instalovanou kapacitu větrných elektráren v Severní Makedonii. Díky tomu se stane klíčovým nástrojem pro energetickou transformaci země a podpoří přechod od výroby energie z uhlí k odolnějšímu a udržitelnějšímu energetickému systému.
Společnost Envision Energy, která disponuje celosvětově osvědčenou technologií velkokapacitních větrných elektráren na pevnině a má rozsáhlé zkušenosti s jejich instalací, dodává pro tento projekt 21 větrných turbín typu EN182 o výkonu 6,25 MW. Model EN182 s výškou náboje 120 metrů patří mezi největší větrné turbíny na pevnině instalované v Evropě, což přispívá k vyššímu energetickému výnosu projektu a zvyšuje jeho efektivitu.
Projekt je podpořen dlouhodobou smlouvou o odběru s mezinárodní společností s investičním ratingem a bude fungovat výhradně na základě soukromého odběru. Tato komerčně orientovaná struktura představuje důležitý milník pro investice do obnovitelných zdrojů energie v jihovýchodní Evropě a dokládá, jak pokročilé technologie a pevné obchodní rámce mohou umožnit zavádění čisté energie ve velkém měřítku.
Po dokončení finančního uzavření byla větrná technologie společnosti Envision uznána jako bankovně financovatelná Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), Mezinárodní finanční korporací (IFC), což je subjekt Skupiny Světové banky zaměřený na soukromý sektor, a společností Erste Group Bank AG (Erste), největší rakouskou bankovní skupinou. Účast předních mezinárodních finančních institucí dále posiluje mezinárodní bankovní přijatelnost technologie společnosti Envision a upevňuje její pozici jakožto důvěryhodného technologického partnera pro rozsáhlé investice do obnovitelných zdrojů energie v celé Evropě.
„Projekt Štip představuje pro společnost Envision v Evropě významný milník, který v rámci jednoho z nejvýznamnějších projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v regionu spojuje osvědčenou technologii větrných elektráren, komerční rozsah a dlouhodobou hodnotu pro energetický systém," uvedl Kane Xu, senior viceprezident a prezident divize International Product Line ve společnosti Envision Energy. „Kromě rozšíření kapacity tento projekt ukazuje, jak může moderní větrná energie posílit energetickou odolnost, zlepšit konkurenceschopnost systému a podpořit širší ekonomickou transformaci. Prostřednictvím projektů, jako je Štip, pomáhá společnost Envision utvářet energetický systém budoucnosti v regionu, v němž základ odolnějšího a konkurenceschopnějšího energetického hospodářství tvoří obnovitelné zdroje energie."
„Větrná farma Štip odráží náš dlouhodobý závazek vůči Severní Makedonii a naši důvěru v potenciál této země v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V době, kdy projekt vstupuje do fáze výstavby, jsme hrdí na to, že naši společnou vizi proměňujeme v čistou a cenově dostupnou elektřinu, nová pracovní místa a trvalou ekonomickou hodnotu pro místní komunity. Projekt Štip také ukáže, čeho lze dosáhnout díky silným partnerstvím, a stanoví tak důležité měřítko pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v celém širším regionu," uvedl Daniel Lancha, partner ve společnosti Alcazar Energy Partners.
Zdroj: Envision Energy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59313.