Envision Energy se připravuje ke vstupu na globální trh větrné energie s certifikacemi UL Solutions

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  9:53
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Hamburk (Německo) 30. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Jak oznámil světový lídr v oblasti zelených technologií Envision Energy během veletrhu WindEnergy Hamburg 2026, několik jeho modelů větrných turbín a inovativní technologie věží získalo certifikace od společnosti UL Solutions, což znovu dokazuje nepřetržité úsilí této společnosti o prohlubování adaptace technologií, certifikace produktů a souladu s požadavky na připojení k síti na globálních trzích.

Jedním z těchto úspěchů je oficiální certifikace španělské jednotky pro shodu se síťovými předpisy (Grid Code Compliance Unit) na úrovni jednotky/zařízení v souladu s normou NTS 2.1 pro model větrné turbíny EN-182/6,25 MW od společnosti Envision Energy. Soulad s požadavky na připojení k síti je klíčovým technickým požadavkem pro nasazení větrných turbín a rozvoj projektů na evropském trhu. Tato certifikace potvrzuje, že příslušné modely turbín společnosti Envision jsou technicky schopny splnit platné španělské požadavky na připojení k síti, znovu podtrhuje jejich vhodnost pro evropský trh a usnadňuje zákazníkům rozvoj a financování projektů.

Technologie příhradové věže (model Nabralift 3.MAX HH188) nasazená u inteligentní větrné turbíny EN-182/7,8 MW společnosti Envision Energy zároveň získala typovou certifikaci od společnosti UL Solutions pro australský trh. Certifikovaná konfigurace má výšku náboje 188 metrů, což poskytuje větší flexibilitu při konfiguraci turbíny a přípravě lokalit. Díky větší výšce náboje může toto řešení pomoci využívat silnější zdroje větru a rozšířit potenciál rozvoje větrné energie na širší škálu lokalit v Austrálii. Certifikace rovněž představuje nezávislé ověření integrovaného řešení větrné turbíny a věže společnosti Envision z hlediska příslušných technických a inženýrských požadavků, čímž podporuje jeho uplatnění a potenciální rozsáhlé nasazení na australském trhu.

Získané certifikace rovněž poskytují technický základ pro rozšíření nabídky o další varianty a modely turbín. Společnost Envision Energy proto nadále rozšiřuje své portfolio certifikací v dalších evropských zemích i na globálních trzích. Cílem těchto snah je zohlednit rozmanité síťové předpisy, technické normy, environmentální podmínky a projektové požadavky a zároveň umožnit společnosti Envision poskytovat na globálních trzích stále více lokalizovaná a tržně připravená řešení v oblasti větrné energie.

Senior viceprezident a produktový ředitel společnosti Envision Energy, Yimin Lou, uvedl: „Jak se trhy s větrnou energií vyvíjejí, konkurence se rozšiřuje za hranice výkonu a nákladů turbín a zahrnuje kompatibilitu s rozvodnou sítí, stavbu, získané certifikace a shodu s předpisy, stejně jako výsledky celého životního cyklu projektu. Tyto certifikace odrážejí schopnost společnosti Envision převádět pokročilou technologii turbín do robustních, okamžitě použitelných řešení přizpůsobených místním podmínkám. Neustálým rozšiřováním našeho portfolia certifikovaných produktů posilujeme naši kapacitu poskytovat nezávisle ověřené produkty a řešení, která jsou v souladu s místními požadavky, a podporujeme tak spolehlivý a dlouhodobý rozvoj větrné energetiky na širších trzích."

„Projekty v oblasti větrné energie vyžadují stále intenzivněji technologie, které dokážou reagovat na rozmanité parametry sítí, technické normy a požadavky daného stanoviště," uvedl vedoucí certifikačního střediska DEWIOCC (DEWI Offshore and Certification Centre GmbH) ve společnosti UL Solutions Kai Grigutsch. „Úspěchy společnosti Envision ve Španělsku a Austrálii odrážejí její neustálé pokroky na poli adaptace jejích platforem větrných turbín pro různé podmínky projektů, které přispívají k neustálému zdokonalování technických a inženýrských standardů v celém odvětví větrné energie. Jsme rádi, že můžeme společnost Envision v tomto procesu podporovat, a těšíme se na další spolupráci v éře zrychlujícího se globálního přechodu na obnovitelné zdroje energie."

Zdroj: Envision Energy

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59386.

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