Envision Energy urychluje pokrok globální větrné technologie díky certifikaci DNV pro model TG Pro

Certifikát slavnostně představili viceprezidentka DNV pro certifikaci obnovitelných zdrojů Mette Redanzová a senior viceprezident a produktový ředitel společnosti Envision Energy Yimin Lou během veletrhu WindEnergy Hamburg 2026. Tato událost podtrhla význam nezávislé certifikace a spolupráce v rámci odvětví při podpoře vývoje pokročilých technologií větrné energie.
Od svého uvedení na trh v roce 2024 si turbína TG Pro (EN-206/8.35 60 Hz) zajistila řadu objednávek v Číně i na mezinárodních trzích a prošla rozsáhlým testováním prototypu i komerčním schválením. Turbína, postavená na platformě Model TG Pro společnosti Envision, kombinuje vysoce výkonnou architekturu, optimalizovaný aerodynamický design a inteligentní řídicí technologie, které zlepšují zachycování energie a účinnost výroby za široké škály atmosférických podmínek.
Platforma TG Pro je rovněž navržena s ohledem na dlouhodobou spolehlivost a může se pochlubit zesílenými klíčovými komponenty a technickými řešeními přizpůsobenými náročným provozním podmínkám. Její ověřovací proces zahrnoval testování komponent, simulaci pomocí digitálního dvojčete, provoz prototypů na více lokalitách a komerční nasazení, což vše společně poskytlo komplexní základ pro hodnocení výkonu a spolehlivosti turbíny. Typová certifikace DNV pak představuje nezávislé potvrzení souladu turbíny s přísnými certifikačními požadavky vydané třetí stranou.
„Nepřetržitý rozvoj našeho portfolia turbín nové generace je založen na přísném testování a reálném použití," uvedl senior viceprezident a produktový ředitel společnosti Envision Energy Yimin Lou. „Certifikace TG Pro vydaná společnosti DNV znovu potvrzuje vyspělost této platformy a její připravenost poskytovat služby zákazníkům na různých mezinárodních trzích. S pokračujícím vývojem systémů obnovitelné energie je společnost Envision připravena i nadále rozvíjet inteligentní, vysoce výkonné a spolehlivé technologie turbín pro budoucí energetické systémy a usilovat o to, aby obnovitelná energie přinášela široké zákaznické základně větší hodnotu."
„Nezávislá certifikace představuje důležitý základní kámen pro budování důvěry v technologii větrných turbín a pomáhá výrobcům, vývojářům a dalším zainteresovaným stranám posoudit výkon, spolehlivost a soulad nových platforem turbín s předpisy. Těší nás, že můžeme společnost Envision podpořit prostřednictvím certifikace modelu TG Pro," dodala viceprezidentka DNV pro certifikaci obnovitelných zdrojů Mette Redanzová.
Kromě modelu TG Pro představí Envision na veletrhu WindEnergy Hamburg 2026 také své širší portfolio větrných turbín. Její platforma EN-156/5,0 MW již přitom obdržela prozatímní typový certifikát od společnosti Bureau Veritas. Certifikační proces dokončila za méně než pět měsíců a získala tak nezávislé hodnocení konstrukce a technických schopností platformy třetí stranou, což představuje významný krok směrem k jejímu širšímu komerčnímu nasazení.
Model EN-156/5,0 MW, vyvinutý pro asijsko-pacifický region, bude nasazen v rámci projektu větrné elektrárny Manar na Srí Lance, což představuje první objednávku větrných turbín pro komerční využití od společnosti Envision v této zemi. Tato turbína s výškou náboje 110 metrů a vylepšenými antikorozními specifikacemi je určena pro náročná pobřežní prostředí charakterizovaná vysokou slaností a vlhkostí. Kombinace mezinárodních certifikací a reálného nasazení v projektech dokládá zaměření této platformy na spolehlivost a přizpůsobivost k okolnímu prostředí, což nahrává jejímu využití na Srí Lance i na dalších trzích v tomto regionu.
Tyto dva milníky v oblasti certifikace společně dokládají trvalé zaměření společnosti Envision na precizní inženýrství, nezávislé validační procesy a vývoj produktů na míru konkrétním trhům. Díky spolupráci s předními mezinárodními certifikačními orgány a zákazníky na různých trzích pokračuje společnost Envision ve vývoji technologií větrných turbín, které kombinují výkon, spolehlivost a přizpůsobivost pro neustále se vyvíjející globální energetický systém.
Kontakt: Ashley Lu, hongyan.lu@envision-energy.com, +86-18918782743
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59353.