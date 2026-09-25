Envision Energy uvádí větrnou turbínu Model T – EN175/8.0 pro pevninské využití, která posouvá hodnotu životního cyklu budoucích energetických systémů

Model EN175/8.0 vychází z osvědčené platformy Model T společnosti Envision, u které bylo dosud objednáno více než 4000 kusů a nainstalováno přibližně 1500 kusů. Na základě zkušeností s touto platformou integruje nová turbína aerodynamickou technologii šesté generace společnosti Envision s nízkou hlučností, klíčové komponenty navržené a vyrobené vlastními silami a autonomní optimalizační řízení Galileo, které využívá Základní model předpovědi počasí Tianji a Model energetického základu Dubhe od společnosti Envision.
„Nová generace větrné energie nespočívá pouze ve zvětšování turbín. Jde o to, aby byly chytřejší, spolehlivější a přinášely větší hodnotu po celou dobu svého životního cyklu," uvedl Lou Yimin, první náměstek prezidenta a produktový ředitel společnosti Envision Energy. „S modelem T – EN175/8.0 kombinujeme osvědčenou platformovou techniku s autonomní optimalizací založenou na umělé inteligenci, abychom zákazníkům pomohli získávat více energie, provozovat zařízení efektivněji a vytvářet větší hodnotu na úrovni elektrárny."
Vyšší energetický výnos, nižší náklady po celou dobu životního cyklu
S rotorem o délce 175 metrů a jmenovitým výkonem 8,0 MW je model EN175/8.0 navržen tak, aby zvyšoval výtěžnost energie v lokalitách se střední rychlostí větru. Ve srovnání se stávajícími modely může tato turbína dosáhnout zvýšení energetického výnosu o 2–12 % v závislosti na podmínkách dané lokality. Její ekonomika životního cyklu je dále podpořena vertikálně integrovaným přístupem společnosti Envision k návrhu a výrobě klíčových komponent, včetně lopatek, převodovek a generátorů. Koordinovaná optimalizace napříč komponentami, integrace systému a výroba pomáhají zlepšovat výkon a zároveň podporují kontrolu kvality a nákladů po celou dobu životního cyklu turbíny.
Turbína rovněž využívá nízkošumová profilová křídla šesté generace společnosti Envision a nově vyvinuté zoubkované zadní hrany, jejichž vlastnosti byly ověřeny testy v aerodynamickém tunelu. Model EN175/8.0 dosahuje hladiny akustického výkonu 107 dB(A), přičemž pro projekty citlivé na hluk jsou k dispozici volitelné nízkošumové provozní režimy.
Osvědčená platforma, navržená s ohledem na spolehlivost
Model EN175/8.0 vychází z platformy Model T, která byla nasazena ve velkém měřítku a má za sebou rozsáhlé provozní zkušenosti. Vertikálně integrovaný systémový přístup společnosti Envision umožňuje koordinovanou optimalizaci napříč hlavními komponenty turbíny. Vlastní návrh a výroba lopatek, převodovek a generátorů zajišťují větší kontrolu nad výkonem komponent, kvalitou výroby a začleněním systému.
Platforma je rovněž podporována testovacími kapacitami v průmyslovém měřítku, které pokrývají materiály, komponenty i subsystémy. Výsledky testů jsou začleněny do digitálního dvojčete Galileo, což umožňuje průběžnou validaci a zdokonalování konstrukčních modelů.
Navrženo pro rozmanité a náročné podmínky
Model EN175/8.0 je navržen pro rozmanitá a náročná pevninská prostředí a umožňuje nasazení v komplexních větrných podmínkách i horském terénu, přičemž jsou k dispozici konfigurace pro regiony s vyššími extrémními rychlostmi větru. Turbína nabízí konfigurace jak pro běžné, tak pro chladné podnebí. Pro prostředí náchylná k námraze je k dispozici také volitelný systém zabraňující námraze na lopatkách. Systém zahrnuje více topných zón pro přesnější tepelnou regulaci a je integrován do architektury ochrany turbíny před bleskem.
Připraveno pro připojení k síti, poháněno umělou inteligencí pro autonomní optimalizaci
Vzhledem k tomu, že energetické systémy zahrnují stále větší podíl proměnlivých obnovitelných zdrojů energie, musí větrné turbíny aktivněji přispívat ke stabilitě sítě. Model EN175/8.0 kombinuje architekturu měniče plného výkonu s pokročilými řídicími prvky pro formování sítě, což umožňuje silnější podporu napětí a frekvence, rychlou odezvu při překlenutí poruchy a spolehlivý provoz v podmínkách slabé sítě.
Klíčovým rozlišovacím prvkem modelu EN175/8.0 je jeho řídicí architektura využívající umělou inteligenci. Díky Základnímu modelu předpovědi počasí Tianji a Modelu energetického základu Dubhe od společnosti Envision je turbína schopna vnímat provozní podmínky, analyzovat data v reálném čase a autonomně upravovat řídicí strategie. Namísto spoléhání se výhradně na předem definovaná řídicí pravidla Galileo průběžně přizpůsobuje provoz turbíny měnícím se větrným a provozním podmínkám. To umožňuje inteligentnější optimalizaci napříč několika proměnnými, což pomáhá zlepšit účinnost, stabilitu a celkový výkon turbíny a zároveň snižuje potřebu ručních zásahů.
Od optimalizace turbíny k hodnotě na úrovni celé elektrárny
Platforma Model T je navržena tak, aby přesahovala rámec optimalizace jednotlivé turbíny. Prostřednictvím integrované koordinace větrných, solárních, akumulačních a průmyslových zátěží si Envision klade za cíl pomoci zákazníkům optimalizovat zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů jako integrovaný energetický systém. Tento přístup umožňuje optimalizovat hodnotu v rámci celého řetězce, od výroby energie a provozu zařízení až po řízení spotřeby a ekonomiku na úrovni elektrárny, čímž pomáhá zákazníkům zlepšit flexibilitu, účinnost a celkovou návratnost.
„Budoucnost větrné energie je stále více propojena s širším energetickým systémem," dodal Lou. „Hodnota turbíny by se neměla omezovat pouze na elektřinu, kterou vyrobí. Propojením umělé inteligence, větrných elektráren, akumulace, solárních elektráren a zátěží se můžeme posunout od optimalizace jednotlivých strojů k optimalizaci hodnoty celých budoucích energetických systémů."
Model T – EN175/8.0 je součástí širší strategie společnosti Envision zaměřené na vývoj inteligentních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které kombinují vysoce výkonný hardware, umělou inteligenci a digitální inteligenci s cílem podpořit vývoj budoucích energetických systémů.
Zdroj: Envision Energy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59344.