Envision Energy získala certifikát TÜV SÜD pro řídicí systém větrných elektráren

Řídicí systém větrných farem společnosti Envision Energy získal během veletrhu WindEnergy Hamburg 2026 od společnosti TÜV SÜD certifikát IEC 62443-3-3 na bezpečnostní úrovni 2 (SL2), který pokrývá klíčové prvky tohoto systému, včetně SCADA, PPC, PLC a průmyslových síťových zařízení. Tento certifikát představuje významný krok vpřed na cestě Envision Energy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Šíře nezávisle ověřených bezpečnostních schopností společnosti díky němu nyní sahá od klíčových řídicích komponent až po úroveň systému větrné farmy.
IEC 62443 je celosvětově uznávaná řada norem pro kyberbezpečnost v oblasti průmyslové automatizace a řídicích systémů. Norma IEC 62443-3-3 se zaměřuje na bezpečnostní požadavky na úrovni systému, včetně toho, jak relevantní komponenty, sítě a bezpečnostní mechanismy systému spolupracují v rámci celkového řídicího systému. Certifikát proto poskytuje nezávislé ověření schopností v oblasti kyberbezpečnosti zabudovaných do celého systému řízení větrných elektráren společnosti Envision Energy.
Envision Energy integruje kyberbezpečnost do návrhu, vývoje, výroby a dodávek svých technologií pro větrnou energii. Její schopnosti v rámci normy IEC 62443 nyní pokrývají několik úrovní. Jsou to:
• Bezpečný vývojový cyklus certifikovaný podle normy IEC 62443-4-1;
• SCADA, PPC a PLC certifikované podle normy IEC 62443-4-2 SL2;
• systém řízení větrných farem certifikovaný podle normy IEC 62443-3-3 SL2;
• schopnosti v oblasti integrace a údržby systémové bezpečnosti certifikované podle normy IEC 62443-2-4
Tyto certifikáty společně odrážejí strukturovaný přístup ke kybernetické bezpečnosti, který zahrnuje bezpečný vývoj, klíčové komponenty, ochranu na úrovni systému a poskytování služeb.
„Vzhledem k tomu, že větrná energie se stává stále důležitější součástí budoucích energetických systémů, je kyberbezpečnost zásadní pro bezpečný, spolehlivý a odolný provoz větrných elektráren. Nejnovější certifikát odráží trvalý závazek Envision Energy plnit vyvíjející se požadavky na kyberbezpečnost a dodržování předpisů na mezinárodních trzích, včetně Evropy," uvedl Yimin Lou, první zástupce prezidenta a produktový ředitel Envision Energy. „Certifikát nevnímáme jako konečný cíl, ale jako základ pro neustálé zlepšování. Budeme i nadále začleňovat kyberbezpečnost do celého životního cyklu našich technologií, systémů a služeb, čímž budeme budovat větší odolnost a trvalou důvěru našich zákazníků."
„Energetický přechod urychluje digitalizaci kritické energetické infrastruktury, čímž se kybernetická bezpečnost stává stále důležitějším prvkem důvěry v technologie, které ji pohánějí. Certifikát IEC 62443-3-3 SL2 společnosti Envision Energy představuje další krok směrem k řešení kyberbezpečnosti na systémové úrovni a doplňuje bezpečnostní schopnosti, které již byly zavedeny v jejích klíčových řídicích komponentách. Nezávislé ověření podle mezinárodně uznávaných norem může pomoci posílit důvěru v bezpečnost a spolehlivost infrastruktury větrné energie," uvedl Frank L. Blaimberger, zástupce prezidenta a vedoucí globálních inovací pro digitalizovaná řešení v oblasti dodržování předpisů a propojené systémy ve společnosti TÜV SÜD.
Zdroj: Envision Energy
Kontakt: Ashley Lu, hongyan.lu@envision-energy.com, +86-18918782743
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59352.