epet energie vyhlašuje 2. ročník Objevitelů na základních školách

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  11:09
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Praha 16. září 2026 (PROTEXT) - Společnost epet energie, největší alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České republice v objemu dodané energie, vyhlašuje 2. ročník vzdělávacího projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti. Celorepubliková soutěž pro žáky prvního stupně základních škol se od září 2026 opět zaměří na tři klíčová témata: energii, vodu a odpady. Pět nejlepších týmů získá finanční podporu 50.000 Kč na realizaci svého nápadu a 10.000 Kč na školní výlet.

Úspěšný první ročník ukázal, že děti mají co říct

Společnost epet energie se dlouhodobě zaměřuje na edukaci a zvyšování energetické gramotnosti. Zájem o první ročník soutěže Objevitelé udržitelné budoucnosti dokázal, že jde o správný směr a zároveň předčil očekávání samotných organizátorů. Školní týmy nepřicházely s abstraktními nápady, ale s konkrétními problémy, které samy odhalily ve svém okolí – od plýtvání vodou přes nefunkční ventily na radiátorech až po nevyhovující systém třídění odpadu. Pět vítězných škol z celé republiky získalo finanční podporu na realizaci svých projektů. První ročník zároveň ukázal, že zájem škol a pedagogů o tato témata je skutečně velký a dlouhodobý.

„Kvalita přihlášených projektů předčila naše očekávání. Děti našly ve svém okolí konkrétní problémy, které je samotné nebo jejich školu trápily. A nápady nezůstaly jen na papíře, žáci přišli s reálnými řešeními, která je možné realizovat. Přesně takovou iniciativu jsme chtěli podpořit," říká Monika Ryczko, marketingová manažerka společnosti epetenergie. „První ročník nás přesvědčil, že děti mají zájem i schopnost přemýšlet o udržitelnosti – stačí jim jen dát prostor a dostatečnou podporu. Věříme, že i ten další ročník bude studnicí odvážných nápadů, které ukážou na ty pravé Objevitele mezi námi."

Jak bude probíhat druhý ročník?

Soutěž je určena žákům prvního stupně základních škol z celé České republiky. Registrace bude otevřena od září 2026. Školní týmy budou od září do ledna hledat problémy ve svém okolí, zkoumat vlastní školu i chování spolužáků, navrhovat řešení a dokumentovat celý proces. Pro tuto část práce je možné stáhnout si na stránkách k projektu epet.cz/pro-deti projektovou dokumentaci, kterou vypracovalo vzdělávací centrum TEREZA, jenž je garantem kvality projektu. Dokumenty vysvětlí základní principy udržitelnosti v jednotlivých oblastech a provedou projektovou dokumentací i ty, kteří potřebují širší kontext a obávali by se jinak přihlásit.

Pak nastane ta kreativnější část, kterou je nutno správně projektově odprezentovat, a po vypracování odevzdat, a to nejpozději do 31. ledna 2027. V únoru 2027 o pořadí rozhodne hodnocení odborné poroty a hlasování veřejnosti. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v březnu 2027.

Koncept projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti nabízí pedagogům metodický postup i materiály, které jdou přirozeně začlenit do běžné výuky. Témata energie, vody a odpadů tak nejsou jen součástí soutěže, ale příležitostí k rozvoji kritického myšlení, týmové spolupráce a projektového přístupu k učení.

Projekt Objevitelé udržitelné budoucnosti je součástí dlouhodobého přístupu společnosti epet energie k edukaci a zvyšování energetické gramotnosti. Vedle komunikace směrem k dospělým zákazníkům chce epet tato témata systematicky přibližovat i mladé generaci. „Věříme, že skutečné změny začínají u těch nejmenších. Projekt vznikl proto, abychom dětem dali příležitost udělat něco konkrétního pro jejich školu, okolí i budoucnost a aby měly možnost vidět v praxi skutečné výsledky jejich vlastní práce," doplňuje Monika Ryczko.

Co vítězové získají?

Pět nejlepších škol obdrží finanční podporu 50.000 Kč na realizaci vítězných projektů. Součástí ocenění je také příspěvek 10.000 Kč na školní výlet a vzdělávací vouchery centra TEREZA v hodnotě 2500 Kč pro pedagogy.

Více informací o druhém ročníku projektu a možnostech přihlášení najdou školy a rodiče na epet.cz/pro-deti a na sociálních sítích společnosti epet.

Zdroj: epet energie

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59180.

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