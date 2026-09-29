epet posílil spojení s českým fotbalem, stal se partnerem fotbalové reprezentace

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  10:47
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Praha 29. září 2026 (PROTEXT) - Společnost epet energie, a.s., se stává novým partnerem české fotbalové reprezentace. Partnerství je dalším krokem v dlouhodobé podpoře českého sportu a zároveň odráží hodnoty, na kterých značka epet staví – důvěru, stabilitu, spolehlivost a blízkost lidem.

epet je česká značka, která staví na dlouhodobých vztazích se svými zákazníky i partnery. Důvěra a stabilita jsou pro ni důležité nejen v energetice, ale také v přístupu k podpoře českého sportu. Partnerství s fotbalovou reprezentací proto epet nevnímá jednorázově, ale jako pokračování spolupráce s českým fotbalem a jeho fanoušky.

Jsme česká značka a záleží nám na tom, abychom byli součástí života lidí v České republice. Důvěra, stabilita a dlouhodobost jsou hodnoty, na kterých jsme postavili naše podnikání a které chceme přenášet i do našich partnerství. Český fotbal má v naší společnosti výjimečné postavení a reprezentace přirozeně spojuje fanoušky napříč regiony i generacemi. Vidíme v tom synergii, a proto se stáváme jejím partnerem,“ říká Petr Švec, generální ředitel epet energie, a.s.

Fotbal je národním sportem a patří mezi sporty, které mají v Česku mimořádně širokou fanouškovskou základnu. Podle posledních dat MML-TGI sleduje sport v televizi až 1,5 milionu rodičů s dětmi v domácnosti a až 908 tisíc rodin s dětmi jej sleduje také osobně. Aktivně sportuje přibližně 1,8 milionu rodin s dětmi, přičemž 1,1 milionu z nich cvičí nebo sportuje alespoň jednou týdně. Fotbal pořád patří mezi nejsledovanější sporty v Česku a sledování fotbalové reprezentace je vrcholem sportovních událostí.

Fotbal má schopnost spojovat lidi způsobem, který je v dnešní době stále důležitější, a stejně jako naše značka stojí na jednoduché myšlence – Život s lepší energií. Energie pro nás není jen to, co dodáváme do domácností. Je také v emocích, společných zážitcích, podpoře týmu a v lidech, kteří společně fandí. Právě sport takovou energii přirozeně vytváří. Chceme být u důležitých momentů české reprezentace a podporovat cestu, která před českým fotbalem stojí,“ říká Petr Švec.

Partnerství přichází v období, kdy český fotbal vstupuje do nové etapy. Od příštího roku čeká českou reprezentaci kvalifikace na EURO 2028 a epet chce být u této cesty od jejího začátku. Kromě A týmu bude podporovat také ženy a reprezentaci do 21 let.

Mám radost, že můžeme mezi partnery české fotbalové reprezentace přivítat společnost epet. Před námi je další důležitá etapa spojená s Ligou národů a s kvalifikací na EURO 2028 a vážím si toho, že epet chce být na této cestě společně s námi. Reprezentace má výjimečnou schopnost spojovat lidi a vytvářet vztah fanoušků k českému fotbalu napříč celou republikou. Věřím, že právě v tom najdeme s epet společný prostor pro dlouhodobou spolupráci a podporu českého fotbalu,“ říká David Trunda, předseda FAČR.

Spolupráce začíná již nyní na podzim, kdy českou reprezentaci čekají další důležitá utkání a také řada aktivit pro fanoušky. Fotbalová asociace ČR od 26. do 29. září v okolí FORTUNA Areny uspořádá čtyřdenní festival pro fanoušky, který nabídne fotbalovou zábavu, autogramiády a soutěže o vstupenky. A epet jako nový partner české reprezentace již bude součástí těchto i dalších aktivit spojených s českým fotbalem.

O společnosti epet energie, a.s.

Společnost epet energie je stabilním dodavatelem elektřiny a zemního plynu již od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o. a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 185 tisíc odběrných míst. Společnost epet energie, a.s. je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.

 

Zdroj: epet energie a.s

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59362.

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