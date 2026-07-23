epet upravuje ceníky pro nové zákazníky. Zůstává pod indikativním pásmem ERÚ

Velkoobchodní ceny elektřiny i zemního plynu v posledních měsících postupně rostou. Důvodem je kombinace vyšších cen komodit na evropských trzích, vývoje emisních povolenek i přetrvávající nejistoty na energetických trzích. Tyto faktory se postupně promítají do nákupních cen dodavatelů.
Stejně jako ostatní dodavatelé musí na tento vývoj reagovat také společnost epet. Své obchodní ceny však ponechávala beze změny od jara letošního roku. K další úpravě přistupuje epet až ve chvíli, kdy další absorbování růstu nákupních cen již není dlouhodobě udržitelné.
„Naší snahou bylo zachovat původní ceny co nejdéle. Uvědomujeme si ale, že situace na trhu je aktuálně neudržitelná a nové ceníky odrážejí skutečnou část růstu nákupních cen energií, kterou globální chaos vytváří. Zároveň jsme ale zachovali beze změny měsíční stálé platby, takže zákazníci platí více pouze za skutečně odebranou energii,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet energie.
Úprava se týká pouze ceny za odebranou megawatthodinu a vztahuje se výhradně na nově uzavírané smlouvy. Stávající zákazníky změna nijak neovlivní a ceny pro ně zůstávají dle smlouvy stejné.
I po úpravě cen si ale společnost epet energie zachovává velmi konkurenceschopnou nabídku. Podle aktuálního červencového indikativního pásma Energetického regulačního úřadu, které má za cíl ulehčovat orientaci koncovým spotřebitelům v cenách energií, je nabídka společnosti epet velice konkurenční.
Indikační pásmo ERU pro červenec 2026 u elektřina při fixaci na 24 měsíců v distribuční sazbě D02d začíná na orientační ceně v pásmu 3170 Kč/MWh včetně DPH, zatímco nabídka epet za stejných podmínek začíná na 3072 Kč/MWh včetně DPH.
Indikační pásmo ERU pro červenec 2026 u plynu při fixaci na 24 měsíců začíná v indikativním pásmu na 1390 Kč/MWh, v nabídce epet je to cena nově od 1150 Kč/MWh včetně DPH.
„Naším dlouhodobým cílem není reagovat na každý krátkodobý výkyv trhu. Ceny upravujeme pouze tehdy, kdy je to skutečně nezbytné, a i poté chceme zákazníkům nabízet jedny z nejvýhodnějších nabídek na českém trhu. Aktuální srovnání s indikativním pásmem ERÚ potvrzuje, že se nám to daří i po této úpravě,“ doplňuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnost epet energie.
Stále běží kampaň, díky níž získá 1000 Kč do vyúčtování každý nový zákazník z řad domácností, který si smlouvu sjedná přes chytrý formulář.
Společnost epet dlouhodobě staví svou nabídku na transparentních podmínkách, jednoduchých produktech a férovém přístupu k zákazníkům. Současná úprava ceníků představuje nutnou reakci na vývoj trhu, nikoliv změnu dlouhodobé obchodní strategie společnosti.
Kompletní nové ceníky jsou k dispozici na webu zde: Ceníky elektřiny a Ceníky plynu.
Ceníky elektřiny
Domácnosti
Produktová řada FIX 12 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území ČEZ
- Ceník pro distribuční území EG.D
- Ceník pro distribuční území PRE
Produktová řada FIX 24 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území ČEZ
- Ceník pro distribuční území EG.D
- Ceník pro distribuční území PRE
Produktová řada FIX 36 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území ČEZ
- Ceník pro distribuční území EG.D
- Ceník pro distribuční území PRE
Firmy
Produktová řada FIX 12 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území ČEZ
- Ceník pro distribuční území EG.D
- Ceník pro distribuční území PRE
Produktová řada FIX 24 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území ČEZ
- Ceník pro distribuční území EG.D
- Ceník pro distribuční území PRE
Produktová řada FIX 36 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území ČEZ
- Ceník pro distribuční území EG.D
- Ceník pro distribuční území PRE
Ceníky plynu
Domácnosti
Produktová řada FIX 12 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území Gas Distribution (EG.D)
- Ceník pro distribuční území GasNet
- Ceník pro distribuční území PPD
Produktová řada FIX 24 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území Gas Distribution (EG.D)
- Ceník pro distribuční území GasNet
- Ceník pro distribuční území PPD
Produktová řada FIX 36 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území Gas Distribution (EG.D)
- Ceník pro distribuční území GasNet
- Ceník pro distribuční území PPD
Firmy
Produktová řada FIX 12 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území Gas Distribution (EG.D)
- Ceník pro distribuční území GasNet
- Ceník pro distribuční území PPD
Produktová řada FIX 24 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území Gas Distribution (EG.D)
- Ceník pro distribuční území GasNet
- Ceník pro distribuční území PPD
Produktová řada FIX 36 GARANT 7_2026
- Ceník pro distribuční území Gas Distribution (EG.D)
- Ceník pro distribuční území GasNet
- Ceník pro distribuční území PPD
Zdroj: epet