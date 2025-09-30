Erenburgova v Olomouci je uzavřena do konce října

Jan Horejš, mluvčí, Město Olomouc: "Opravy probíhají v úseku od autobusových zastávek Erenburgova po Vitáskovu ulici, ale bez křižovatky. V tomto úseku už je vozovka degradovaná a město se rozhodlo přistoupit k její opravě. Konkrétně k výměně asfaltového povrchu a díky tomuto včasnému zásahu docílíme toho, že vozovka nebude dále degradovat a nebude poté nutný dlouhodobý a nákladnější stavební zásah."
Stavební práce se tady rozběhly začátkem září. Na přibližně dvou set metrovém úseku dělníci odstraňují starý povrch vozovky a postupně ho nahrazují novým. Řidiči tudy neprojedou až do konce října. Uzavírka platí také pro městskou hromadnou dopravu.
Jan Horejš, mluvčí, Město Olomouc: "Řidiči využívají jiné ulice, které směřují do centra. Konkrétně v těchto dnech došlo k otevření Litovelské ulice, kde Správa železnic a dopravní podnik prováděly dlouhodobou opravu železničního přejedu. Doprava už je zde navrácená a řidiči tedy mohou využít Litovelskou ulici."
Anna Sýkorová, mluvčí, DPMO: "Je změněna trasa autobusové linky, naštěstí pouze jedné, a to číslo 12. Tato linka je mezi zastávkami Na Trati a Foersterova vedena po objízdné trase. Takže neobsluhuje zastávky Erenburgova v obou směrech."
Veškeré informace o změnách v jízdních řádech najdou cestující na webu olomouckého dopravního podniku nebo zastávkových označnících.
Anna Sýkorová, mluvčí, DPMO: "V tuto chvíli dochází občas ke zpožděním ve špičkách, což je ale v celém městě z důvodu kumulace různých uzavírek. Takže na autobusových linkách může docházet obvykle v ranních hodinách nebo odpoledních ke zpožděním."
Součástí rekonstrukce vozovky je také oprava chodníků, zastávek i modernizace veřejného osvětlení. Celkové náklady vyšly město Olomouc na více než 8 milionů korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava