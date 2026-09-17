ERGO Cestovní Pojišťovna slaví první ocenění pod novou identitou

Po 33 letech působení na českém trhu společnost ještě více zdůrazňuje své propojení se skupinou ERGO, která působí ve více než 20 zemích a je součástí koncernu Munich Re, jednoho z vedoucích světových zajišťoven.
„Změnou identity jsme chtěli ještě více zdůraznit, že jsme součástí silné mezinárodní skupiny ERGO. To nám přináší stabilitu, globální know-how i možnost sdílet zkušenosti napříč jednotlivými zeměmi,“ říká Libor Dvořák, předseda představenstva ERGO Cestovní Pojišťovny.
Kontinuita služeb i po změně značky
Ani po změně názvu se pro klienty ani obchodní partnery nic nemění. Společnost zůstává stejnou českou akciovou společností se sídlem v Praze, se stejným identifikačním číslem, smlouvami i kontaktními údaji. Změnila se pouze vizuální identita a komunikační kanály, které nově využívají doménu ergo-cestovni.cz.
ERGO Cestovní Pojišťovna i nadále spoléhá na mezinárodní asistenční služby a síť klinik po celém světě. Stále spolupracuje s předními cestovními kancelářemi, jako jsou DER Touristik (značky FISCHER, EXIM tours a NEV-DAMA), Čedok, či Blue Style. Dlouhodobě zajišťuje cestovní pojištění pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Úřad vlády ČR, organizaci Člověk v tísni i řadu významných českých firem. Zároveň její služby využívají také klienti individuálně. Ti oceňují kvalitní asistenční služby i hladký průběh při řešení komplikací v zahraničí. O tom svědčí 4,8* hodnocení a celá řada kladných recenzí na Google Reviews.
Pojišťovnou roku už po sedmnácté
„Velmi nás těší, že první významné ocenění pod novou značkou přichází právě od odborné veřejnosti,“ zmiňuje Libor Dvořák. Slavnostní vyhlášení 25. ročníku ankety Pojišťovny roku, kterou pořádá Asociace českých pojišťovacích makléřů ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a serverem oPojištění.cz, proběhlo 28. května. Sedmnácté prvenství potvrzuje silnou pozici společnosti na trhu cestovního pojištění i důvěru makléřů a firemních klientů.
Pojišťovna současně potvrdila svou vedoucí pozici na trhu, když opět překonala hranici 1,4 miliardy korun předepsaného pojistného a nadále drží přibližně třetinový podíl v segmentu cestovního pojištění. V loňském roce pojistila 1,53 milionu klientů cestujících do zahraničí.
Zdroj: ERGO Cestovní Pojišťovna
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59191.