ERSTE Realitná Renta vstupuje do Česka. Kupuje CBPI Park Liberec od CBPI

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Praha 7. září 2026 (PROTEXT) - ERSTE Realitná Renta, realitní fond spravovaný společností Erste Asset Management, získal od CB Property Investors a jeho spoluinvestorů CBPI Park Liberec, moderní logistický a výrobní park v Liberci. Transakce představuje první investici fondu ERSTE Realitná Renta do nemovitostí v České republice a důležitý krok ve strategii budování diverzifikovaného portfolia kvalitních komerčních nemovitostí ve střední Evropě. Pro CB Property Investors představuje transakce další úspěšný prodej a završení investičního cyklu, během kterého realitní tým proměnil brownfieldový projekt na moderní a plně pronajatý park.

CBPI Park Liberec se skládá ze tří moderních budov třídy A s celkovou pronajímatelnou plochou 38 300 m2. Park je plně pronajatý a získal certifikaci BREEAM Excellent, která potvrzuje jeho vysoký standard v oblasti udržitelnosti a moderní technickou úroveň.

Nemovitost má strategickou polohu v etablované průmyslové zóně Liberec Jih a prostřednictvím dálnice D35 nabízí výborné spojení s Prahou i s německými a polskými hranicemi. Lokalita poskytuje přímé napojení na významná regionální výrobní centra a mezinárodní logistické sítě, díky čemuž je atraktivní pro technologicky orientované a exportně zaměřené nájemce.

Plná obsazenost parku a profil nájemců byly klíčovými investičními faktory při výběru. Hlavním nájemcem je společnost UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o., která je součástí společnosti Ultra Clean Holdings kotované na burze Nasdaq a patří mezi globální dodavatele kritických subsystémů a komponentů pro polovodičový průmysl.

„CBPI Park Liberec je kvalitní logistická a výrobní nemovitost s vysokým standardem v oblasti udržitelnosti, s atraktivními nájemci a dlouhodobou předvídatelností příjmů. Akvizice zvyšuje diverzifikaci fondu a představuje další důležitý krok při budování odolného portfolia komerčních nemovitostí institucionální kvality ve střední Evropě,“ uvedl Michael Rausch, vedoucí transakčního managementu pro region CEE ve společnosti ERSTE Immobilien KAG.

Transakce je plně v souladu se strategií fondu ERSTE Realitná Renta – investovat do kvalitních komerčních nemovitostí, které zohledňují udržitelnost, v perspektivních lokalitách a s předvídatelnými dlouhodobými peněžními toky. Touto akvizicí fond dále rozšiřuje svou geografickou působnost a vstupuje na jeden z nejatraktivnějších logistických a průmyslových trhů ve střední Evropě.

„Vstup na český trh je pro fond ERSTE Realitná Renta významným milníkem a přirozeným krokem v růstu fondu. CBPI Park Liberec je přesně tím typem příležitosti, kterou hledáme – kvalitní, plně pronajatá nemovitost, která odpovídá naší strategii a posiluje diverzifikaci portfolia. Touto transakcí přinášíme našim investorům diverzifikaci nejen podle tříd aktiv, ale i geograficky. Ačkoli vstup na nový trh vždy představuje výzvu, věříme v naši schopnost uspět díky silné skupině Erste Asset Management a jejímu etablovanému působení v regionu CEE,“ uvedl Jaroslav Pilát, vedoucí oddělení Řízení realitních investic Erste Asset Management na Slovensku.

Pro CB Property Investors transakce potvrzuje aktivní strategii fondu zaměřenou na tvorbu hodnoty prostřednictvím investic do nemovitostí, u kterých může jeho realitní tým zvyšovat hodnotu rozvojem, dokončením, modernizací nebo rozšířením. CBPI Park Liberec je jednoznačným příkladem tohoto přístupu, přičemž tým aktivně spravoval nemovitost během různých fází investičního cyklu až do jejího prodeje dlouhodobému institucionálnímu investorovi.

„Když jsme v roce 2022 vstoupili do projektu CBPI Park Liberec, měl stále značně nevyužitý potenciál. Od té doby náš tým park dokončil a rozvinul, zajistil jeho dlouhodobou obsazenost a proměnil v plně stabilizované aktivum institucionální kvality. Důležitou součástí procesu byla naše schopnost dodat kvalitní nemovitost přizpůsobenou specifickým provozním potřebám společnosti UCT a zároveň splnit očekávání dlouhodobých institucionálních investorů. Chtěl bych tímto poděkovat našim nájemcům, společnostem UCT a Cattron, za jejich důvěru a spolupráci během celého rozvoje parku,“ doplnil Jan Rovný, investiční ředitel CB Property Investors.

Pro CB Property Investors jde již o druhý úspěšný exit v roce 2026. „S potěšením předáváme CBPI Park Liberec společnosti Erste Asset Management, zkušenému a renomovanému dlouhodobému investorovi, který oceňuje kvalitu nemovitosti, již vybudované vztahy i význam parku pro další růst nájemců a celého regionu. Tato transakce je dalším důležitým potvrzením strategie, kterou uplatňujeme od založení CB Property Investors, přičemž prokazuje naši schopnost vytvářet hodnotu během celého investičního cyklu a realizovat ji úspěšným prodejem. Tuto transakci zároveň vnímáme jako začátek silného vztahu se společností Erste Asset Management a těšíme se na další příležitosti ke spolupráci,“ doplnil Peter Bečár, partner CB Property Investors.

O fondu ERSTE Realitná Renta a jeho správcovské společnosti:

ERSTE Realitná Renta, realitní fond společnosti Erste Asset Management GmbH, byl založen v roce 2019 a zaměřuje se na investice do kvalitních komerčních nemovitostí v atraktivních lokalitách, které zohledňují environmentální kritéria. Pro klienty představuje doplňkovou dlouhodobou investici vedle tradičních tříd aktiv, jelikož hodnoty nemovitostí přímo nekorelují s výkonností jiných finančních nástrojů, jako jsou akcie nebo dluhopisy. Může také přispět k zachování dlouhodobé hodnoty v obdobích zvýšené inflace.

Erste Asset Management GmbH je součástí silné finanční skupiny Erste Group a prostřednictvím své pobočky ve Slovenské republice patří mezi přední poskytovatele služeb v oblasti správy fondů a řízení investičních portfolií na slovenském trhu. V současnosti spravuje více než 3 miliardy EUR a svým klientům nabízí produkty a služby v oblasti správy fondů a řízení investičních portfolií. Podílové fondy spravované společností Erste Asset Management jsou investorům dostupné prostřednictvím pobočkové sítě Slovenskej sporiteľne, jakož i přes online platformu George. Díky kombinaci tradičních a digitálních distribučních kanálů mohou klienti pohodlně spravovat své investice podle svých individuálních preferencí.

O společnosti CB Property Investors

CB Property Investors je skupina realitních fondů pro kvalifikované investory v rámci investiční skupiny Crowdberry. Její fondy spravuje společnost Winstor investiční společnost a platformu v současnosti tvoří dva fondy – CBPI a CBPI 2.

Skupina uplatňuje aktivní strategii tvorby hodnoty a investuje napříč různými segmenty realitního trhu do projektů, u kterých může její zkušený tým zvýšit hodnotu prostřednictvím rozvoje, dokončení, modernizace, provozních zlepšení nebo rozšíření. První fond CB Property Investors dosáhl od svého vzniku průměrný roční výnos přibližně 17 %.

Fond CBPI 2 navazuje na úspěšné výsledky prvního fondu, uplatňuje stejný investiční přístup u nového portfolia projektů a v současnosti je otevřený pro kvalifikované investory.

Zdroj: CB Property Investors

www.cbpi.eu

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

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