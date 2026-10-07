ESA Czech Space Resilience Nodes zahájen konsorciem pod vedením GINA Software

Družicová data dnes často přicházejí až po rozhodnutích, která měla podpořit. Projekt proto napojí ohniska požárů, postup požární fronty či rozsah povodní do linky 112, operačního řízení Smart CAD a společného operačního obrazu až do tabletů, vozidel a vrtulníků.
„Satelity už dnes vidí požár, povodeň i škody. Nejtěžší je dostat tento obraz včas k člověku, který podle něj musí jednat,“ uvedl Boris Procházka z GINA Software.
Spolupracuje GŘ HZS ČR a NATO DIANA. Vzniknou dva provozní demonstrátory.
Zdroj: GINA Software
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59515.