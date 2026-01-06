ESA logistika přijímá jméno své mateřské skupiny LOGISTEED

„Spojení našich společností pod značku LOGISTEED nám umožní vystupovat jako silnější a jednotnější globální značka. Nejde jen o změnu vizuální identity – tato transformace představuje i hlubší integraci našich týmů, systémů, prostředků a osvědčených postupů. Díky standardizaci způsobu práce napříč regiony chceme zákazníkům poskytovat ještě jednotnější, efektivnější a kooperativnější servis,“ vysvětluje důvody změny jednatel LOGISTEED Czechia, Slovakia, Poland a současně Market Leader LOGISTEED pro region západní Evropy Marek Cvačka.
LOGISTEED sdružuje 122 společností působících ve 30 zemích, v nichž pracuje téměř 47.000 zaměstnanců. Disponuje více než 23.000 vozidly a logistickými centry o ploše 9,19 mil. m2. Název LOGISTEED spojuje slova Logistics, Exceed, Proceed, Succeed a Speed. Odkazuje tím na vlastnosti služeb poskytovaných firmami skupiny a současně na odhodlání vést byznys do nových oblastí mimo standardní logistiku.
LOGISTEED Czechia patří mezi desítku největších logistických firem v České republice. V roce 2024 dosáhly firmy skupiny LOGISTEED na českém, slovenském a polském trhu tržeb ve výši zhruba 191 mil. eur.
Zdroj: LOGISTEED