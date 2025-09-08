ESG jako strategický kompas: Budoucnost energetiky a udržitelnosti podle EnMass s.r.o.

Společnost propojuje energetické audity, úsporná opatření a ESG reporting do jednoho funkčního celku. Díky tomu pomáhá firmám nejen splnit legislativní požadavky, ale hlavně najít cestu k efektivitě, úsporám a posílení reputace.
„ESG je pro nás mapa, podle které se podniky mohou orientovat v náročném prostředí dnešní ekonomiky. Nejde jen o zelenou agendu – jde o praktické kroky, které vedou k vyšší stabilitě a udržitelnosti,“ říká Ing. Petr Nevřela, jednatel EnMass.
EnMass se tak profiluje jako partner pro firmy, které chtějí spojit odpovědnost vůči životnímu prostředí s ekonomickým ziskem a stabilitou.
Více na www.enmass.cz
