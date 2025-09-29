Eshopista se zaměří na ochranu byznysu: Od ransomwaru po deepfake kampaně

Jak ochránit firmu před ransomwarem, který může zmrazit cashflow? Jak se bránit deepfake kampaním, které ničí reputaci značky? A jaké právní hrozby mohou český e-shop stát miliony? Nejen na tyto otázky odpoví konference Eshopista: Nenechte si ukrást byznys, která proběhne v úterý 7. října 2025 od 14:00 v pražském sídle společnosti Microsoft. Akce je určena majitelům e-shopů, CEO a marketingovým lídrům, kteří zodpovídají za byznysové výsledky. O praktické tipy a strategie se podělí experti z firem jako Microsoft, O2, Astratex, Legitas či BOIT.cz.
„Moderní hrozby už dávno nejsou jen tématem pro IT oddělení. Přímo ohrožují ziskovost a životaschopnost každé firmy – ať už jde o únik citlivých dat, poškození reputace dezinformacemi, nebo finanční ztráty způsobené phishingem. Na říjnovém Eshopistovi proto nebudeme mluvit technickým žargonem, ale jazykem byznysu. Zaměříme se na konkrétní, praktické kroky, které mohou lídři e-shopů udělat pro ochranu své značky, financí a důvěry zákazníků,“ říká David Vurma, CEO full-servisové marketingové agentury Acomware, která e-commerce konferenci Eshopista pořádá.
Ochrana dat a odhalení skrytých slabin
V době generativní AI se způsoby úniku dat dramaticky mění. Jiří Burian, Partner Solution Sales Manager z Microsoftu, v úvodní přednášce ukáže, jak nastavit princip nulové důvěry (Zero Trust), omezit rizika při sdílení dat do cloudu a využít nástroje, které řada firem už má k dispozici.
Na něj naváže Patrik Glasa, Cyber Security Architect a penetrační tester z BOIT.cz, který poodhalí, jak digitální podsvětí testuje hranice online obchodů. Na reálných příkladech kompromitace e-shopů ukáže, kde firmy nejčastěji chybují a proč dnes otázka nezní „jestli“, ale „kdy“ k útoku dojde.
Právní nástrahy a lidský faktor
Nová legislativa přináší e-shopům nové povinnosti i rizika. Petra Stupková, zakladatelka advokátní kanceláře Legitas zaměřené na e-commerce, představí tři klíčové právní hrozby. Poradí, jak se vyhnout milionovým pokutám za porušení nového zákona o kyberbezpečnosti, jenž vstoupí v platnost od listopadu 2025, a proč je ochranná známka nejlepší prevencí proti zneužití značky.
Nejčastější cestou k firemním datům a financím však stále zůstávají phishingové útoky. Ivona Ševčíková, Head of Customer Retention & Experience v Acomware, vysvětlí, jak rozpoznat podvodné zprávy, jak fungují technologie chránící doménu (SPF, DKIM a DMARC) a co může každý zaměstnanec udělat pro zvýšení bezpečnosti.
Panelová diskuse: Strategie lídrů v krizových situacích
Co dělat, když je e-shop pod útokem, data zákazníků v ohrožení a pověst značky visí na vlásku? V panelové diskusi zaměřené na byznysové dopady kybernetických hrozeb vystoupí Karel Diviš (obchodní ředitel MasterDC), Petra Radostová (Senior product manager v O2 CZ) a Michal Bilka (ředitel marketingu v Astratex). Společně rozeberou reálné dopady úniku dat na marži, náklady na prevenci versus sanaci škod a efektivní krizovou komunikaci směrem k zákazníkům.
Konference začíná registrací ve 14:00, oficiální program startuje ve 14:30. Po skončení přednášek a panelové diskuse bude od 18:00 následovat networking s rautem a drinky.
Detailní program a registrace na www.eshopista.cz
