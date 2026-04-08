Eshopista ukáže, jak budovat silnou značku, a uvede speakery ze System1 a Meta

Jak z kreativity udělat měřitelnou finanční páku a jak obhájit investici do brand buildingu, když šéf chce vidět čísla? Konference Eshopista: Zviditelněte svou značku proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2026 v Zenwork Praha, nově od 9:30. Na programu jsou Amy Houlihan z londýnského System1 s výzkumem o finanční hodnotě kreativity, Adam Nowakowski z Meta CEE s frameworkem pro full-funnel launch kampaní, Jan Břicháček s case study značky CANS, Kamil Brabec z Vuch a panelová diskuse lídrů z Unilever, Air Bank, Acomware a AdHackers. Novinkou jsou expertní kulaté stoly: Amy Houlihan i Adam Nowakowski a další experti budou po přednáškách k dispozici v malých skupinách do 15 účastníků pro přímý rozhovor o vlastních byznys výzvách. Více na www.eshopista.cz.
„Performance marketing dosáhl u řady e-shopů stropu. Výdaje rostou, ale výsledky se přestávají zlepšovat. Ne že by výkonnostní kanály selhaly, ale proto, že bez silné značky není co sklízet. Upper funnel buduje trh, který pak performance může konvertovat. Dubnový Eshopista nebude o teorii. Přineseme data a frameworky ze System1 a Meta, které z kreativity dělají měřitelnou finanční páku. Přijďte proměnit inspiraci v akci,“ říká David Vurma, CEO fullservisové marketingové agentury Acomware, která e-commerce konferenci Eshopista pořádá od roku 2014.
Kreativita s měřitelnou hodnotou: výzkum od System1 a Effie
Amy Houlihan, Planning Manager a Global Partnerships ve výzkumné agentuře System1, přijede do Prahy z Londýna s keynote postavenou na studii The Creative Dividend. Ta vznikla ve spolupráci s Effie a Amy podle ní ukáže, jak kreativita přestává být subjektivní kategorií a stává se finančním argumentem měřitelným přímo u vedení firmy.
Scaling DTC bez zbytečného pálení rozpočtu
Jan Břicháček, Head of Ecommerce & Digital Marketing CANS, vychází z více než 15 let zkušeností s budováním DTC a subscription modelů na trzích v USA i Velké Británii. Ve své case study ukáže, jak integrovat upper-funnel aktivity do strategie tak, aby posilovaly výkon celého funnelu, a prozradí, co to přineslo značce CANS.
Jak kabelky a hokej dohromady budují silnou značku
Kamil Brabec zastává ve Vuch dvojroli CMO a CCO, tedy zodpovídá zároveň za marketing i za celou obchodní část firmy. A to je pohled, který v e-commerce moc běžný není. V přednášce odhalí, jak Vuch buduje brand přes hokejová partnerství a další světy, které s módními doplňky na první pohled nesouvisejí, a jak tahle kombinace přímo ovlivňuje moment, kdy zákazník poprvé sáhne po kabelce.
Panel lídrů z Unilever, Air Bank a AdHackers
V panelové diskusi vystoupí Radovan Smolka (Head of Digital, Unilever), Jan Řehák (Founder, AdHackers), Petr Žampach (vedoucí oddělení Média, Air Bank) a Filip Král (Cross-Media Strategist, Acomware). Společně rozeberou, kde přesně výkonnostní marketing naráží na strop, jak obhájit investici do pozornosti a kde v mediálním mixu upper funnel skutečně tvoří výsledky. Upřímně tak uslyšíte o tom, co (ne)funguje.
Meta Launcher: jak spustit kampaň, která skutečně funguje
Adam Nowakowski, Agency Partner Meta pro region CEE, přijede s frameworkem pro full-funnel launch kampaní. Efektivní spuštění na Meta platformách vyžaduje tři kampaně s různými horizonty: čtyři dny, čtyři týdny a čtyři měsíce. Značky, které tuto kombinaci vyzkoušely, zaznamenaly měřitelně lepší výsledky při spouštění nových kampaní. Adam tento framework představí v kontextu české e-commerce scény.
Amy Houlihan i Adam Nowakowski budou na Eshopistovi přítomni také u kulatých stolů – ve skupinách do 15 účastníků, v angličtině, s prostorem probrat konkrétní marketingové výzvy přímo s experty ze System1 a Meta. To, co by jinak vyžadovalo cestu do Londýna nebo Varšavy, bude na Eshopistovi dostupné u stolu pro patnáct lidí. Přínosy cross-mediálního měření ukážou experti z Acomware a Medianu, zástupci mediálního domu Mafra pak povedou diskusi o brandu v seriózních médiích.
Konference začíná registrací v 9:30, program startuje v 10:00. Od 13:15 je na programu obědový raut a networking, ve 14:00 startují kulaté stoly s experty. Vstupenky a detailní program na www.eshopista.cz.
Partnery letošního ročníku Eshopisty jsou Blueglue, Datapancakes, Emorfiq, Jarabot, Mafra, Meta, PayU a Twisto. Mediálními partnery jsou Ecommerce Bridge, Ecommerce Tools, EXEC a Marketing & Media. Akce probíhá za dlouholeté podpory Asociace pro elektronickou komerci APEK.
O společnosti Acomware
Acomware je strategická fullservice agentura pro e-commerce a digitální marketing s více než dvacetiletou tradicí. Na českém trhu zastává pozici jednoho z nejsilnějších hráčů s čistým obratem přesahujícím 1 miliardu korun a spravovaným mediálním rozpočtem ve výši 3 miliard korun ročně. I díky své komunikační agentuře Blueglue a marketing intelligence platformě Datapancakes zajišťuje kompletní marketingový mix od výkonnostních kampaní a brandbuildingu přes retenci zákazníků, nákup médií a datovou analytiku až po kreativu, produkci, influencery a sociální sítě – to vše in-house. Odbornost agentury potvrzují statusy Google Premier Partner či titul Sklik Agentura roku 2024. Za strategického partnera pro digitální růst si Acomware zvolili lídři jako O2, LG, Sconto, Notino či DEK. Firma se aktivně podílí na kultivaci trhu a pořádá diskusní platformu Eshopista.
Zdroj: Acomware