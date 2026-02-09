Silnou stránkou je kontrola nad designem a klíčovými parametry finálního produktu. „Vlastní výroba nám dává flexibilitu a hlavně kvalitu. U screenových rolet máme nejširší nabídku látek a jedny z nejmenších boxů i pro velké rozměry. Všechny naše produkty navíc vyrábíme s ohledem na design, aby je bylo možné sladit s ostatními prvky domu,“ tvrdí Matěj Bosák, obchodní ředitel společnosti LOMAX.
Díky vlastní výrobní a vývojové kanceláři umí LOMAX navrhnout individuální řešení na míru a přizpůsobit výrobu konkrétnímu projektu. Součástí je i technické poradenství a optimalizace, která může investorům šetřit čas i rozpočet. Příkladem je rezidenční komplex LINEA PURA v pražských Holešovicích. „Zajistili jsme pro budovu špičkové venkovní stínění, které chrání interiér před sluncem, ale nijak neomezuje výhled. Zároveň jsme dodali garážová vrata vlastní výroby. Ukazuje to, že umíme dodat kompletní balíček pro velké rezidenční projekty,“ říká Bosák.
LOMAX koordinuje projekty z poboček ve Vestci u Prahy a v jihomoravských Bořeticích, které se nachází jen pár desítek kilometrů od slovenských hranic. Tato strategická poloha umožňuje výrobu a odbornou montáž po celé České republice i na Slovensku. „Díky vlastním pobočkám a husté partnerské síti jsme schopni realizovat projekt kdekoliv v obou zemích a dokážeme rychle reagovat i v záručním a pozáručním servisu,“ uzavírá Bosák.
Zdroj: LOMAX