ESSOX ve spolupráci s Unicorn Systems modernizuje finanční systémy

Unicorn Systems zajistil nejen přechod na nový systém v oblasti finančního účetnictví a správy revolvingových úvěrů, ale také integraci s okolními IT systémy a migraci dat ze starších aplikací. Realizace tohoto projektu představuje významný milník programu Fénix a zásadní krok v celkové transformaci IT infrastruktury společnosti ESSOX, člena finanční skupiny Komerční banky a Société Générale, jež patří mezi přední poskytovatele nebankovních finančních služeb v České republice.

„V rámci projektu jsme do SAP S/4HANA úspěšně implementovali komplexní agendu účetnictví a revolvingových úvěrů, včetně celého životního cyklu produktu – od akvizice přes správu smluv, kreditních karet, pojištění a splátek až po vymáhání a reporting. Tím jsme udělali důležitý krok na cestě k cíli, kterým je migrace všech core procesů ESSOX do SAP a vytvoření jednotného systému pro celou firmu," říká Vít Stinka, Head of Production společnosti Unicorn Systems.

„Díky tomuto úspěšně zvládnutému milníku naší transformace jsme přesvědčeni, že cesta postupného přechodu na jednotný systém od SAP je správná, což je důležité ubezpečení pro celou naši firmu, kterou ještě čeká fáze migrace ostatních produktových řad,“ upozorňuje Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX, podle které se jedná teprve o první implementaci do systému SAP v rámci celé skupiny Société Générale.

Společnost SAP garantuje podporu systémů SAP S/4HANA až do roku 2040. „Transformace podnikání je neustále probíhající proces. K němu potřebujete mít platformu, na kterou se můžete dlouhodobě spolehnout. Zavázali jsme se k podpoře systémů SAP S/4HANA na dvě dekády, ze kterých mohou naši zákazníci pravidelně čerpat nejnovější inovace pro jejich růst a zvýšení konkurenceschopnosti na domácím i zahraničních trzích," uvedla Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

O společnosti ESSOX

ESSOX patří mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele finančních služeb v České republice. Je významnou součástí skupiny Komerční banky a patří také do mezinárodní finanční skupiny Société Générale. Je specialistou na podporu prodeje nových i ojetých vozů pod značkou ESSOX i poskytovatelem značkového financování pro automobily značek Peugeot, Citroën, DS, Hyundai a Kia. Nabízí produkty v oblasti úvěru a finančního leasingu soukromým osobám, podnikatelům a firmám.

ESSOX podniká v souladu s principy udržitelnosti a dlouhodobě financuje nejrůznější zelené projekty – od nákupu automobilů s alternativním pohonem, přes instalaci fotovoltaických panelů až po bateriová úložiště a nabíjecí stanice. ESSOX je průkopníkem principu odpovědného financování – společnost je zakládajícím členem sdružení SOLUS i významným členem České leasingové a finanční asociace. Je generálním partnerem projektu Společně Bezpečně. Více informací naleznete na www.essox.cz a www.spolecnebezpecne.cz.

O společnosti SAP

SAP je světovým lídrem v oblasti podnikových aplikací a umělé inteligence pro byznys a nachází se na pomezí technologií a podnikání. Více než padesát let se organizace spoléhají na SAP, aby jim pomohl dosahovat výjimečných výsledků prostřednictvím integrace klíčových podnikových procesů zahrnujících finance, nákup, lidské zdroje, řízení dodavatelských řetězců nebo vztahy se zákazníky. Další informace naleznete na www.sap.com.

V České republice zaměstnává SAP přes 3 700 lidí a patří mezi největší IT zaměstnavatele. Management společnosti tvoří ze 43 % ženy, v celkovém počtu zaměstnanců se jedná o 50 %. Zákazníci SAP vytváří 80 % českého HDP a 87 % světového obchodu.

Zdroj: Unicorn