ETFobchodník: konečně jednoduché investování do světových fondů pro každého

Investiční produkt ETFobchodník nabízí srozumitelný způsob pravidelného investování bez zbytečné administrativy a bez poplatků. Přichází tak s moderní alternativou k běžným bankovním produktům a drahým podílovým fondům.
Novinka reaguje na situaci, kdy peníze na běžných bankovních účtech kvůli inflaci rychle ztrácejí svou kupní sílu a tradiční finanční instituce lidem nabízí produkty se složitými a skrytými poplatky, které je připravují o velkou část zisku. ETFobchodník proto přináší řešení postavené na takzvaných ETF fondech (Exchange Traded Funds). Ty fungují velmi jednoduše: představují jakýsi „nákupní košík“ plný nejúspěšnějších světových akcií. Místo složitého výběru jednotlivých firem tak investor nákupem jednoho fondu získává podíl na úspěchu stovek velkých společností, jako jsou Apple, Microsoft nebo Amazon, najednou. Tím snižuje i riziko prudkých výkyvů hodnoty svého investovaného majetku.
Proč mění ETFobchodník mapu investování:
- Bez poplatků, včetně skrytých nákladů: Tradiční podílové fondy v bankách si berou vysoké poplatky za to, že jejich manažeři ručně vybírají akcie – což ale v naprosté většině případů nepřináší vyšší zisk. ETFobchodník využívá pasivní investování, kde nákupy řídí automatický počítačový systém. Poplatky díky tomu mohou být nulové.
- Volné prostředky jsou úročeny: Sazba ETFobchodníka je až 3,75 % ročně. Úroky se počítají denně a připisují se jednou měsíčně.
- Peníze pracují samy (automatické reinvestování): Platforma využívá výhradně takzvané akumulační fondy. To znamená, že pokud firmy v košíku vyplatí dividendu, tedy podíl na zisku, tyto peníze se okamžitě a automaticky použijí na nákup dalších akcií. Tím se síla složeného úročení využívá na maximum a úspory rostou rychleji.
- Trénink a pomůcky pro začátečníky: Součástí produktu je i demo účet zdarma, jehož prostřednictvím si každý začátečník může vyzkoušet investování nanečisto. ETFochodník nabízí i další praktické názorné nástroje, jako je inflační nebo spořící kalkulačka.
- Vysoká bezpečnost: Majetek klientů je pod přísným dohledem a chráněn evropskými pravidly pro ochranu spotřebitele. ETFobchodník nakupuje výhradně skutečné cenné papíry největších světových společností a kopíruje prověřené světové indexy, například americký S&P 500. Služba se zcela vyhýbá rizikovým a spekulativním finančním nástrojům.
Jednoduchost na prvním místě
Celý proces od založení účtu až po sledování toho, jak peníze rostou, probíhá plně online přes počítač nebo mobilní telefon. Lidé mají neustálý přehled o svých penězích a mohou své měsíční vklady kdykoliv zdarma změnit, pozastavit nebo peníze v případě potřeby bez jakýchkoliv pokut vybrat. Služba tak přináší naprostou svobodu a férové podmínky pro každého, kdo chce chránit své úspory a nechat je bezpečně a chytře růst.
O projektu ETFobchodník
ETFobchodník je moderní produkt, jehož cílem je zpřístupnit jednoduché, bezpečné a nízkonákladové investování široké veřejnosti. Díky stoprocentní digitalizaci bez nutnosti osobních schůzek umožňuje běžným střadatelům pohodlně budovat dlouhodobý majetek prostřednictvím celosvětových indexových fondů (ETF). Provozovatel služby je řádně licencovaným a regulovaným subjektem Národní bankou Slovenska. Více o společnosti zde: https://etfobchodnik.com/sk/about-us
Zdroj: ETFobchodnik.sk