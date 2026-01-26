EU od roku 2026 přitvrzuje. Zavádí přísnější pravidla pro prodej ojetých vozů

Nová pravidla: konec prodeje aut bez doloženého technického stavu
Od roku 2026 nebude možné v rámci EU převést vlastnictví vozidla bez doložení, že se nejedná o automobil na konci životnosti (tzv. End-of-Life Vehicle). Každý prodávající bude muset doložit buď platnou technickou kontrolu, nebo odborný posudek o technickém stavu vozidla.
„Z pohledu zákazníků jde o logický krok. Trh s ojetými vozy se tím výrazně pročistí a zmizí velká část rizik spojených s nákupem aut bez jasné historie nebo v nevyhovujícím technickém stavu,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu společnosti Auto ESA.
To, co bude povinné od roku 2026, Auto ESA dělá dlouhodobě
Auto ESA upozorňuje, že většinu požadavků nové legislativy již dnes běžně plní. „Pro velké prodejce to neznamená žádnou změnu v procesech a to jak při výkupu vozu, tak jeho následném prodeji,“ říká Kučera. Každé vozidlo v nabídce společnosti prochází technickou kontrolou, prověřením původu i administrativními náležitostmi.
Zákazník tak již dnes získává:
- prověřený technický stav vozu,
- jasnou identitu a původ vozidla,
- možnost bezpečného převodu bez administrativních rizik,
- ochranu spotřebitele při koupi.
„Nová pravidla EU v podstatě potvrzují standardy, které profesionální prodejci uplatňují už dnes. Pro zákazníka je to jasný signál, že nákup u velkého certifikovaného prodejce je výrazně bezpečnější než neformální prodej bez záruk,“ doplňuje Kučera z Auto ESA.
Změny dopadnou hlavně na neformální a anonymní prodej
Zpřísnění pravidel se nejvíce dotkne především soukromých prodejů, kde dosud často chyběly jakékoliv záruky technického stavu vozidla a menších prodejců nabízející vozidla v komisním prodeji, tedy pouze jakýchsi zprostředkovatelů. Bez potřebných dokladů nebude možné vůz převést, registrovat ani vyvézt do zahraničí.
Podle Auto ESA tak zákazníci budou častěji volit ověřené prodejce, kteří jsou schopni splnit zákonné požadavky bez dodatečných nákladů a komplikací.
Doporučení pro zákazníky
Auto ESA zákazníkům doporučuje:
- kupovat ojetý vůz u certifikovaného a transparentního prodejce,
- vyžadovat jasné informace o technickém stavu a původu vozu,
- vyhnout se nákupům bez dokumentace, které mohou být po roce 2026 obtížně nebo vůbec nepřevoditelné.
„Bezpečný nákup ojetého auta není o štěstí. Je o datech, prověřeném procesu a odpovědnosti prodejce,“ uzavírá Filip Kučera z Auto ESA.
O Auto ESA: Společnost AutoESA a.s. se jako vlastník sítě autobazarů zabývá nákupem, prodejem a zprostředkováním prodeje ojetých osobních a užitkových automobilů. Zajišťuje také finanční a pojišťovací služby a poskytuje technické zázemí pro kontroly a opravy vozů. Auto ESA jako první a jediný prodejce ojetých vozů v ČR získal certifikaci od společnosti TÜV NORD Czech. Více info na www.autoesa.cz.
