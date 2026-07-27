EU přechází k etičtějšímu testování opalovacích přípravků

Výsledky podporují přechod k metodám testování opalovacích přípravků, které nezpůsobují újmu lidským dobrovolníkům tím, že je u nich vyvoláno spálení UV zářením. Dále podporují inovace a zároveň zajišťují, že výrobky uváděné na trh jsou bezpečné a účinné.
Opakovatelné a etické
Evropská komise chtěla podpořit širší využívání testování bez spálení sluncem, a proto nedávno financovala kampaň, v jejímž rámci byly v laboratorních podmínkách (in vitro) testovány sluneční ochranný faktor (SPF) a faktor ochrany před UVA zářením u 74 opalovacích přípravků (opalovacích přípravků i denních krémů). Orgány dozoru nad trhem (MSA) z jedenácti zemí EU vybraly tyto výrobky v kamenných obchodech i na internetu.
Výsledky prokázaly vysokou míru korelace mezi testováním in vitro a in vivo, což potvrzuje spolehlivost metody in vitro při ověřování tvrzení o SPF.
Použitá zkušební metoda in vitro (EN ISO 23675:2024) byla zveřejněna v prosinci 2024. Již není nutné vystavovat lidské dobrovolníky UV záření a tato metoda je také levnější a rychlejší než testování na lidech. Hybridní metoda HDRS, která byla zveřejněna ve stejnou dobu, využívá lidské subjekty, ale nezpůsobuje jim újmu. V rámci této testovací kampaně byly porovnávány pouze metody in vitro a konvenční metody in vivo.
Proces testování in vitro spočívá v nanesení přípravku na dva typy akrylových destiček – na jednu lisovanou a druhou pískovanou, aby se získala textura podobná pokožce. Množství nanášeného výrobku, způsob jeho nanášení pomocí standardizovaného robotického prstu, teplota a doba schnutí jsou přísně kontrolovány. Testování in vitro také není omezeno dostupností dobrovolníků ani stavem jejich pokožky, jako je struktura, hydratace a citlivost.
Protizánětlivé složky
Další výhodou testování SPF in vitro je to, že výsledky nejsou ovlivněny přítomností protizánětlivých nebo zklidňujících složek v některých přípravcích. Testování SPF na dobrovolnících spočívá v tom, že se jejich pokožka vystaví malým dávkám UV záření, aby se u nich vyvolal erytém (zarudnutí). Některé protizánětlivé nebo zklidňující složky mohou tuto reakci zmírnit nebo oddálit, což vede k uměle navýšené hodnotě SPF.
Při této metodě in vitro spektrofotometr měří, kolik UV záření prochází vrstvou opalovacího přípravku, která je nanesená na akrylových destičkách. Hodnota SPF se vypočítává pomocí algoritmu, který kombinuje naměřené hodnoty z obou typů destiček.
Doporučení
Výrobcům se doporučuje, aby při testování svých výrobků za účelem stanovení hodnot SPF a UVA upřednostňovali testy, které nezpůsobují újmu lidským dobrovolníkům.
Omezením metody in vitro je to, že v současné době nelze testovat opalovací přípravky ve formě tyčinek a pudrů. Normalizační organizace by měly usilovat o rozšíření neinvazivních testovacích metod tak, aby zahrnovaly i tyto typy výrobků, a to včetně tvrzení o voděodolnosti.
Vystavení ultrafialovému záření, včetně UVB a UVA, představuje zdravotní riziko. Spotřebitelům se doporučuje používat opalovací přípravek jako dodatečnou ochranu a vyhledávat stín, nosit ochranné oblečení a vyhýbat se pobytu na slunci v době největšího slunečního žáru. Spotřebitelé by si měli vybírat opalovací přípravky s faktorem SPF a ochranou proti UVA záření, které odpovídají jejich typu pokožky a míře vystavení slunci. Před pobytem na slunci je třeba nanášet opalovací přípravek i opakovaně v dostatečném množství a rovnoměrně.
Opalovací přípravky jsou vyvíjeny a testovány na vědeckém základě a jejich výroba vyžaduje specializované odborné znalosti. UV filtry musí být posouzeny a schváleny před použitím. Z tohoto důvodu by se opalovací přípravky neměly vyrábět doma, protože u takových výrobků není posuzována ani testována úroveň ochrany a jejich nedostatečná účinnost představuje zdravotní riziko.
Testování v celé EU
Testování bylo součástí kampaně Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) za rok 2025 v EU a zemích ESVO. Kampaň JACOP umožňuje orgánům MSA harmonizovat jejich pracovní metody, společně testovat výrobky, určovat rizika a prosazovat nápravná opatření. Celkem bylo testováno 11 druhů výrobků.
„Kampaně dozoru nad trhem pomáhají chránit podniky před nekalou konkurencí a zajišťují, že výrobky prodávané na jednotném trhu jsou pro spotřebitele bezpečné,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.
„Konečnou odpovědnost za to, že opalovací přípravky poskytují ochranu uvedenou na svých štítcích, však nesou odpovědné osoby.“
Video 1: https://vimeo.com/1200122015/c7bcecd59d?ts=0&share=copy (16:9)
Video 2: https://vimeo.com/1200122014/2731733983?ts=0&share=copy (1:1)
Video 3: https://vimeo.com/1179197285/8a95298f31?ts=0&share=copy (B-Roll / No Audio)
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en
Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé i střední podniky