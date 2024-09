EU tlačí na udržitelnost datacenter. Jsme připravení, vzkazují čeští výrobci

Začátkem roku se stane skutečností evropská směrnice O energetické účinnosti (EED). Jejím cílem je zvýšení energetické účinnosti a snížení dopadů datových center na životní prostředí. Spotřeba energií kvůli provozu datacenter dlouhodobě roste.

„Energetická udržitelnost datacenter je celosvětově velké téma. Podle analýzy Mezinárodní energetické agentury datacentra v roce 2022 spotřebovala 460 TWh, v případě nejhoršího scénáře toto číslo může v roce 2026 vystoupat až na 1000 TWh. Pro srovnání je třeba uvést, že v roce 2022 se na provoz datacenter vynaložila přibližně dvě procenta z celkové spotřeba světové energie. Například v Irsku, kde mají datacentra globální společnosti jako Amazon nebo Google, dosáhla spotřeba energie kvůli datacentrům 17 procent z celkového množství,“ říká obchodní ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vojtěch Voláček.

Český výrobce CONTEG už teď dodává komponenty pro datacentra, které zpřísněným standardům odpovídají. „Pro zákazníky doporučujeme využít náš inline měřič. Dokáže přeměnit jakýkoli standardní napájecí panel na inteligentní měřící jednotku. Díky tomu je možné získat podrobný přehled o spotřebě energie. Tím se optimalizuje hospodaření s energií, čímž se sníží náklady na provoz datacenter,“ dodává Vojtěch Voláček z CONTEG Group.

CONTEG:

Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Spoléhá se na špičkový tým více než 500 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je Tesla nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do 70 zemí světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group, do které patří dalších 8 společností. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami a také ve španělské Barceloně.

