EU zakázala digitální svlékání. Grok to ignoruje. Management toho zneužívá

Autor:
  11:52
Praha 15. května 2026 (PROTEXT) - Grok svléká, EU zakazuje. A 55 % zaměstnanců stále neví, co se děje s jejich firemními daty.

Evropský parlament schválil zákaz nástrojů generujících sexualizovaný obsah bez souhlasu zobrazených osob. Účinnost: prosinec 2026. AI nástroj Grok, provozovaný společností xAI Elona Muska, tuto schopnost má dnes. Bezpečnostní experti varují, že regulace sama o sobě nestačí, klíčem je vzdělání zaměstnanců.

Grok, chatbot společnosti xAI, disponuje schopností generovat věrohodný sexualizovaný obsah z běžných fotografií reálných osob. Tato funkce zůstává aktivní přesto, že Evropský parlament v rámci revize nařízení o umělé inteligenci: AI Act, dohodl její zákaz. Nová pravidla, prosazená mimo jiné českou europoslankyní Markétou Gregorovou, vstoupí v platnost 2. prosince 2026. Do té doby jsou takzvané nudifier aplikace v právním vakuu.

Španělská ministryně pro mládež požádala generální prokuraturu, aby prošetřila, zda provoz podobných nástrojů nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Elon Musk, jehož AI laboratoř Grok provozuje, mezitím po čtyřměsíčním působení opustil funkci poradce americké vlády pro efektivitu a vrátil se k řízení Tesly. Chatbot nadále funguje beze změny.

Regulace nezastaví to, co zastaví vzdělání

Odborníci upozorňují, že legislativní zákazy řeší pouze nejviditelnější projevy bezpečnostních rizik AI. Každodenní firemní praxe přitom vykazuje závažná systémová selhání jiného druhu. Zaměstnanci vkládají důvěrné smluvní dokumenty do veřejných chatbotů, přijímají výstupy AI bez kritického ověření a stávají se terčem sofistikovaných phishingových útoků generovaných jazykovými modely.

„Zákon nezakáže vašim zaměstnancům vkládat citlivá firemní data do veřejných AI modelů. Zákon nezakáže slepě přijímat halucinace jako fakta. To dokáže jen vzdělání,“ konstatuje Aleš Pilný, CEO vzdělávací a konzultační akademie TAYLLORCOX.

88 %

firem AI pravidelně využívá

74 %

zaměstnanců ji používá každý den

33 %

prošlo formálním školením

55 %

nemá vzdělání v bezpečnosti dat

Zdroj: McKinsey & Company, Bain & Company, World Economic Forum

Přeloženo do řeči firemního managementu: ve většině organizací dnes pracují lidé, kteří denně manipulují s citlivými daty v prostředí, kterému nerozumí. V případě bezpečnostního incidentu - úniku dat, deepfake phishingu nebo strategického rozhodnutí učiněného na základě chybného výstupu AI - nese odpovědnost firma, nikoliv nástroj, který incident způsobil.

ISO 42001: systém, ne jen zákon

Mezinárodní norma ISO 42001, která definuje systém řízení umělé inteligence, jde podle odborníků za hranice zákonné regulace. Nestanovuje seznam zakázaných nástrojů, ale nastavuje interní procesy, odpovědnosti a audit trail — doložitelný důkaz, že organizace AI aktivně řídí a nekontrolovaně neadoptuje.

„Vzdělání ochrání vaši firmu dřív, než to udělá zákon. Dva dny investice do vzdělání jsou méně než jeden incident.“

Vzdělávací a konzultační akademie TAYLLORCOX, která jako jediná organizace v ČR a SR disponuje trojitou akreditací ATO (Accredited Training Organisation), ACO (Accredited Consulting Organisation) a RCB (Registered Certification Body) akreditovanou dle ISO/IEC 17021-1, spustila program AI Core™ (AI|C) dvoudenní intenzivní kurz zahrnující 23 praktických laboratoří zaměřených na bezpečnou práci s AI, prompt engineering, detekci syntetických médií a kritické vyhodnocování výstupů jazykových modelů. Program je zakončen mezinárodní certifikací dle ISO/IEC 17024.

Grok bude mít od 2. prosince 2026 se svlékáním v EU legislativní utrum. Otázka, zda budou vaši zaměstnanci zítra ráno otevírat AI nástroje s porozuměním jejich bezpečnostním implikacím, zákon nevyřeší.

O TAYLLORCOX S.R.O.

TAYLLORCOX je přední česká a slovenská akreditovaná vzdělávací a konzultační akademie s trojitou akreditací ATO + ACO + RCB, působící v Praze a Bratislavě, kterou viditelně zastupuje především Aleš Pilný a dále Radek Nedvěd. Je jedinou organizací v ČR a SR, která tuto kombinaci akreditací drží. Portfolio organizace zahrnuje akreditované kurzy, certifikace, audity, assessmenty a konzultace v oblastech ITSM, projektového řízení, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence.

Zdroj: Aleš Pilný, TAYLLORCOX

www.tx.cz

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi se střetnou s Dánskem, Švédsko vyzve favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 startuje nabitým programem a hned první hrací den nabídne několik atraktivních duelů. Českou reprezentaci čeká večerní vstup do turnaje proti Dánsku, fanoušci se ale...

15. května 2026  13:54

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

ilustrační snímek

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Desítky let zůstávalo místo po zničené Velké synagoze v Brně prázdné a tiché. Nyní archeologové odkryli její základy a prostor na nároží Přízovy a Spálené ulice znovu ožil židovskými modlitbami i...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Svitavská nemocnice projde modernizací za miliardu, pacienty čeká léčba na staveništi

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Rozetapizovaná stavba skončí v...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:37

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:32

Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

ilustrační snímek

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil...

15. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

ilustrační snímek

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou...

15. května 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

V ĂşsteckĂ© zoo je opravenĂˇ hala v pavilonu Ĺˇelem, chystajĂ­ se dalĹˇĂ­ zmÄ›ny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní...

15. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

ilustrační snímek

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před...

15. května 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

O tuto vrbu je pečováno samostatně vedle ostatní zeleně tak, že je pro možnost podchozího pohybu chodců zkracována.

vydáno 15. května 2026  13:13

V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

ilustrační snímek

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová,...

15. května 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.