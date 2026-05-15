Evropský parlament schválil zákaz nástrojů generujících sexualizovaný obsah bez souhlasu zobrazených osob. Účinnost: prosinec 2026. AI nástroj Grok, provozovaný společností xAI Elona Muska, tuto schopnost má dnes. Bezpečnostní experti varují, že regulace sama o sobě nestačí, klíčem je vzdělání zaměstnanců.
Grok, chatbot společnosti xAI, disponuje schopností generovat věrohodný sexualizovaný obsah z běžných fotografií reálných osob. Tato funkce zůstává aktivní přesto, že Evropský parlament v rámci revize nařízení o umělé inteligenci: AI Act, dohodl její zákaz. Nová pravidla, prosazená mimo jiné českou europoslankyní Markétou Gregorovou, vstoupí v platnost 2. prosince 2026. Do té doby jsou takzvané nudifier aplikace v právním vakuu.
Španělská ministryně pro mládež požádala generální prokuraturu, aby prošetřila, zda provoz podobných nástrojů nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Elon Musk, jehož AI laboratoř Grok provozuje, mezitím po čtyřměsíčním působení opustil funkci poradce americké vlády pro efektivitu a vrátil se k řízení Tesly. Chatbot nadále funguje beze změny.
Regulace nezastaví to, co zastaví vzdělání
Odborníci upozorňují, že legislativní zákazy řeší pouze nejviditelnější projevy bezpečnostních rizik AI. Každodenní firemní praxe přitom vykazuje závažná systémová selhání jiného druhu. Zaměstnanci vkládají důvěrné smluvní dokumenty do veřejných chatbotů, přijímají výstupy AI bez kritického ověření a stávají se terčem sofistikovaných phishingových útoků generovaných jazykovými modely.
„Zákon nezakáže vašim zaměstnancům vkládat citlivá firemní data do veřejných AI modelů. Zákon nezakáže slepě přijímat halucinace jako fakta. To dokáže jen vzdělání,“ konstatuje Aleš Pilný, CEO vzdělávací a konzultační akademie TAYLLORCOX.
88 %
firem AI pravidelně využívá
74 %
zaměstnanců ji používá každý den
33 %
prošlo formálním školením
55 %
nemá vzdělání v bezpečnosti dat
Zdroj: McKinsey & Company, Bain & Company, World Economic Forum
Přeloženo do řeči firemního managementu: ve většině organizací dnes pracují lidé, kteří denně manipulují s citlivými daty v prostředí, kterému nerozumí. V případě bezpečnostního incidentu - úniku dat, deepfake phishingu nebo strategického rozhodnutí učiněného na základě chybného výstupu AI - nese odpovědnost firma, nikoliv nástroj, který incident způsobil.
ISO 42001: systém, ne jen zákon
Mezinárodní norma ISO 42001, která definuje systém řízení umělé inteligence, jde podle odborníků za hranice zákonné regulace. Nestanovuje seznam zakázaných nástrojů, ale nastavuje interní procesy, odpovědnosti a audit trail — doložitelný důkaz, že organizace AI aktivně řídí a nekontrolovaně neadoptuje.
„Vzdělání ochrání vaši firmu dřív, než to udělá zákon. Dva dny investice do vzdělání jsou méně než jeden incident.“
Vzdělávací a konzultační akademie TAYLLORCOX spustila program AI Core™ (AI|C) dvoudenní intenzivní kurz zahrnující 23 praktických laboratoří zaměřených na bezpečnou práci s AI, prompt engineering, detekci syntetických médií a kritické vyhodnocování výstupů jazykových modelů. Program je zakončen mezinárodní certifikací dle ISO/IEC 17024.
Grok bude mít od 2. prosince 2026 se svlékáním v EU legislativní utrum. Otázka, zda budou vaši zaměstnanci zítra ráno otevírat AI nástroje s porozuměním jejich bezpečnostním implikacím, zákon nevyřeší.
