EuroCucina 2024. Pozornost věnovaná detailům i udržitelná budoucnost prémiové značky ASKO.

Skandinávská značka ASKO nabídne vždy to nejlepší, co si v současnosti můžete přát, ať už jde o kuchyňské spotřebiče, vinotéky nebo spotřebiče pro péči o prádlo. Navíc si můžete být jisti, že všechny spotřebiče byly vyrobeny s ohledem na životní prostředí i společnost. O tom svědčí ta nejprestižnější ocenění, která ASKO pravidelně sbírá: iF Gold, Red Dot, Good Design, APDC*IDA Design Excellence, European Product Design Award, ISO14001, EMAS nebo stříbrná medaile ECOVadis za udržitelný přístup napříč celým řetězcem.

A co bylo k vidění?

Například chytré myčky ASKO z řady DW60 testované na životnost 20 let - jde o nejspolehlivější myčky na světě, pokud jde o hygienu a udržitelnost.

Návštěvníky uchvátil během živých show i koncept Celsius°Cooking™, kdy chytrá indukční deska bezdrátově komunikuje s originálním příslušenstvím Celsius°Cooking™ a sama řídí naprosto precizně dobu vaření i teplotu s přesností na jeden stupeň. Ve verzi s komfortní šířkou 83 cm dokonce skrývá i výsuvný odsavač ASKO Elevate.

Stranou zájmu nezůstaly ani inovativní vinotéky ASKO, které nabídnou vínům optimální a stálou teplotu, vlhkost i prostředí bez pachů, UV záření a otřesů. Nebo luxusní volně stojící chladničky umožňující upravit teplotu každé zásuvky podle momentální potřeby.

Nechyběla ani nová řada kuchyňských spotřebičů ASKO Pearl Grey Elements, inspirovaná čtyřmi přírodními živly a barevností, která odkazuje k vulkanickým skalám majestátných severských fjordů. Brzy přijde do prodeje i u nás a bude k vidění v showroomech ASKO v Praze a Bratislavě.

Zdroj: ASKO

