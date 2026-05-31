Euromonitor: Haier Biomedical obsadila první příčky v globálním prodeji laboratorního vybavení pro biologické vědy

Euromonitor International je jednou z předních světových nezávislých společností zabývajících se průzkumem trhu a její žebříčky jsou široce využívány jako referenční měřítka při globálním zadávání zakázek a analýze odvětví. Obě první místa se týkají celkových globálních tržeb a tržeb v zahraničí měřených mezi čínskými značkami v kategorii laboratorního vybavení pro biologické vědy. Hodnocení zahrnuje všechny světové trhy, což potvrzuje, že společnost Haier Biomedical konkuruje na nejvyšší úrovni zavedeným mezinárodním výrobcům.
Výsledky mají praktický význam i pro mezinárodní partnery. V odvětví, kde je pro rozhodnutí o nákupu klíčová spolehlivost zařízení, dodržování předpisů a dlouhodobá servisní podpora, představuje nezávislé potvrzení vedoucí pozice na trhu další úroveň jistoty pro instituce vybírající dodavatele.
Mezinárodní růst společnosti Haier Biomedical začal cílenými projekty realizovanými ve spolupráci s organizacemi včetně UNICEF a WHO, jejich cílem bylo řešit konkrétní nenaplněné potřeby, přičemž si firma vybudovala vedoucí postavení v oblasti solárně napájených systémů pro skladování vakcín. Od té doby společnost rozšířila svou distribuční síť do 160 zemí prostřednictvím více než 800 aktivních obchodních vztahů. Současná fáze se zaměřuje na budování plnohodnotných provozních kapacit v klíčových regionech: místních skladů, prodeje, marketingu, plánování produktů a výzkumu a vývoje.
Společnost v současnosti provozuje zahraniční výzkumná a vývojová centra ve Velké Británii, Itálii a Japonsku, přičemž každé se zaměřuje na konkrétní produktové řady, včetně odstředivek, řešení pro chladicí řetězce a automatizované skladování, inkubátorů a bezpečnostních boxů. Ve Velké Británii a kontinentální Evropě poskytují specializovaní produktoví odborníci na automatizaci a technologii centrifug podporu v otázkách dodržování GMP, bezpečnosti vzduchu a čištění vzorků přímo na místě, čímž společnost Haier Biomedical zaujímá pozici partnera pro laboratorní provoz. Servisní standardy vyvinuté v USA a Velké Británii zavádí firma také v celé EU, jihovýchodní Asii a jižní Asii.
V 1. čtvrtletí 2026 vzrostly tržby v Německu, Austrálii a Kanadě o více než 50 procent, zatímco ve východní Evropě, jižní Asii a Brazílii překročil meziroční růst 100 procent, přičemž objem prodeje odstředivek a inkubátorů se zdvojnásobil. Ve farmaceutickém sektoru je společnost Haier Biomedical součástí dodavatelských řetězců řady předních farmaceutických společností v klíčových zemích, včetně Švýcarska, Německa, Dánska, Itálie, Singapuru, USA, Izraele a Indie. Série Ultra Energy této společnosti obsazuje všech osm nejvyšších příček v žebříčku Energy Star ve své kategorii v USA, což z ní činí nejprodávanější řadu v tomto segmentu.
Do budoucna chce společnost Haier Biomedical dále posilovat lokalizační investice a rozšiřovat produktové portfolio s cílem pomoci globálním biofarmaceutickým a biologicko-vědním laboratořím zvýšit efektivitu a udržitelnost v rámci své vize stát se světovým lídrem v oblasti integrovaných nástrojů pro biologické vědy a inteligentních platforem produktivity.
Více informací naleznete na https://www.haiermedical.com/.
