Europe's 50 Best Bars oznamuje Academy Chairs a kategorie zvláštních ocenění pro první ročník

Hodnocení bude tvořeno hlasy Europe's 50 Best Bars Academy – poroty složené z 300 anonymních expertů obou pohlaví, včetně barmanů, majitelů barů, novinářů zabývajících se nápoji a zkušených milovníků koktejlů, vybraných 11 Academy Chairs, z nichž každý zastupuje jednu evropskou podoblast. Evropská porota, která funguje nezávisle na The World's 50 Best Bars Academy, má vlastní hlasovací období a zaměřuje se výhradně na zážitky v barech v Evropě.
Zvláštní kategorie ocenění
- Michter's Art of Hospitality Award: Oznámeno před ceremoniálem, ocenění barů za výjimečnou pohostinnost, služby a péči o hosty.
- Altos Bartenders' Bartender Award: Druhé předem oznámené ocenění, o kterém hlasují kolegové na základě dovedností, inovativnosti a přínosu pro odvětví.
- One To Watch Award: Bar v Evropě, který je na vzestupu a který by podle 50 Best mohl být zařazen do budoucího ročníku.
- Icon Award: Udělována osobě, která se zasloužila o mimořádný přínos v oblasti pohostinství.
- Best New Opening Award: Udělována nejlepšímu nováčkovi na evropské barové scéně.
- Sustainable Bar Award: Bar, který vykazuje mimořádné úsilí v oblasti udržitelnosti.
- Best Cocktail Menu Award: Prokazuje výjimečnou kreativitu, vyprávění příběhů a inovativnost.
- Best Bar Design Award: Ocenění inovativních a promyšlených prostorů, které vynikají estetikou, udržitelností a funkčností.
- Best in Destination Award: Bar s nejvyšším hodnocením v každém regionu bude jmenován nejlepším barem v dané lokalitě.
- The Best Bar in Europe 2026: No.1 bar v žebříčku
Academy Chairs
Academy Chairs jsou vybíráni na základě odborných znalostí a kontaktů, aby byla zajištěna rozmanitá a vyvážená reprezentace barů z celé Evropy.
- Bára Urbanová – Česká republika, Slovensko a Polsko
- Eleni Nikoloulia – Řecko, Turecko a jižní Balkán
- Alia Akkam – Maďarsko, jižní Evropa a severní Balkán
- Juliane Reichert – Německo, Rakousko a Švýcarsko
- Arina Nikolskaya – východní Evropa a pobaltské státy
- François Monti – Španělsko a Portugalsko
- Hamish Smith – Velká Británie a Irsko
- Laurence Marot – Francie
- Jakob Sundin – severské země
- Ara Carvallo – Benelux
- Penelope Vaglini – Itálie
