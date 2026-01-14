Europe's 50 Best Bars oznamuje Academy Chairs a kategorie zvláštních ocenění pro první ročník

  13:13
Londýn (Velká Británie) 14. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Organizace 50 Best, která stojí za žebříčkem The World's 50 Best Bars, představila 10 kategorií ocenění a vybrané Academy Chairs pro první ročník žebříčku Europe's 50 Best Bars. Seznam nejlepších Europe's 50 Best Bars 2026 a vítězové speciálních ocenění budou vyhlášeni na letošním slavnostním ceremoniálu v přímém přenosu, jehož datum a místo budou včas oznámeny.

Hodnocení bude tvořeno hlasy Europe's 50 Best Bars Academy – poroty složené z 300 anonymních expertů obou pohlaví, včetně barmanů, majitelů barů, novinářů zabývajících se nápoji a zkušených milovníků koktejlů, vybraných 11 Academy Chairs, z nichž každý zastupuje jednu evropskou podoblast. Evropská porota, která funguje nezávisle na The World's 50 Best Bars Academy, má vlastní hlasovací období a zaměřuje se výhradně na zážitky v barech v Evropě.

Zvláštní kategorie ocenění

  • Michter's Art of Hospitality Award: Oznámeno před ceremoniálem, ocenění barů za výjimečnou pohostinnost, služby a péči o hosty.
  • Altos Bartenders' Bartender Award: Druhé předem oznámené ocenění, o kterém hlasují kolegové na základě dovedností, inovativnosti a přínosu pro odvětví.
  • One To Watch Award: Bar v Evropě, který je na vzestupu a který by podle 50 Best mohl být zařazen do budoucího ročníku.
  • Icon Award: Udělována osobě, která se zasloužila o mimořádný přínos v oblasti pohostinství.
  • Best New Opening Award: Udělována nejlepšímu nováčkovi na evropské barové scéně.
  • Sustainable Bar Award: Bar, který vykazuje mimořádné úsilí v oblasti udržitelnosti.
  • Best Cocktail Menu Award: Prokazuje výjimečnou kreativitu, vyprávění příběhů a inovativnost.
  • Best Bar Design Award: Ocenění inovativních a promyšlených prostorů, které vynikají estetikou, udržitelností a funkčností.
  • Best in Destination Award: Bar s nejvyšším hodnocením v každém regionu bude jmenován nejlepším barem v dané lokalitě.
  • The Best Bar in Europe 2026: No.1 bar v žebříčku

Academy Chairs

Academy Chairs jsou vybíráni na základě odborných znalostí a kontaktů, aby byla zajištěna rozmanitá a vyvážená reprezentace barů z celé Evropy.

  • Bára Urbanová – Česká republika, Slovensko a Polsko
  • Eleni Nikoloulia – Řecko, Turecko a jižní Balkán
  • Alia Akkam – Maďarsko, jižní Evropa a severní Balkán
  • Juliane Reichert – Německo, Rakousko a Švýcarsko
  • Arina Nikolskaya – východní Evropa a pobaltské státy
  • François Monti – Španělsko a Portugalsko
  • Hamish Smith – Velká Británie a Irsko
  • Laurence Marot – Francie
  • Jakob Sundin – severské země
  • Ara Carvallo – Benelux
  • Penelope Vaglini – Itálie

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Žáci plnili výzvu ze sociální sítě. Škrtili se tak dlouho, až jeden omdlel

ilustrační snímek

Neblahým vlivem sociálních sítí se zabývají v jedné ze znojemských základních škol. Sedmáci se v ní minulý týden na základě takzvané výzvy škrtili tak dlouho, až jeden z nich omdlel. Vedení školy...

14. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

14. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Češky se ve štafetách blýskly i bez Davidové

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Češky se umístily i bez Davidové v nejlepší pětici.

14. ledna 2026

OBRAZEM: Hejnický kostel dočasně přišel o dominantu, půltunový lustr míří na generálku

Půltunový lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích čeká po...

Velmi těžký a křehký. Impozantní lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku míří po 103 letech na generální obnovu. Téměř pět metrů vysoké a tři metry široké dílo z...

14. ledna 2026  15:52

Neratovické koupaliště bude mít nový dětský bazén, nahradí současný nevyhovující

ilustrační snímek

Letní koupaliště v Neratovicích na Mělnicku bude mít nový dětský bazén. Nahradí současný, který už nevyhovuje. Práce za víc než 13 milionů korun bez DPH začnou...

14. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  14:06

Přijel jsem se otužovat, tvrdil zdrogovaný naháč hlídce. Oblečení nechal v lese

U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.

Za otužováním údajně přijel na Vysočinu pětadvacetiletý muž z Prahy, který v pondělí odpoledne zaměstnal policisty i záchranáře. Zcela bez oblečení se potuloval po Žďársku a pokřikoval na...

14. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Konec slova proti slovu? Po revizorech ve Středočeském kraji budou nosit kamery i ti pražští

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji nově vyrážejí do terénu s tělesnými kamerami, které zaznamenávají obraz i zvuk po celou dobu kontroly. Cílem je vyšší bezpečnost, transparentnost a méně...

14. ledna 2026  15:33


vydáno 14. ledna 2026  15:21

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  15:21

vydáno 14. ledna 2026  15:20

Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné...

14. ledna 2026  15:12

