EUROPEAN PEACE RIDE 2025, nástupce Závodu míru, byl nejen sportovní, ale i kulturní událostí

Autor:
  9:52
Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - European Peace Ride (EPR) letos opět spojil evropská hlavní města kultury. Cílem závodu nebyly pouze sportovní výkony, ale také kulturní spolupráce zúčastněných měst. Letošní trasa měřila celkem 510 kilometrů a vedla přes města Pasov, Plzeň a Ústí nad Labem do Saské Kamenice – Chemnitz.

Závod míru není chápán jako soutěžní. Evropská jízda míru je spíše významnou sportovní a kulturní událostí. Přibližně 250 účastníků jelo společně, za evropské hodnoty, jako je demokracie a tolerance, ve velkém pelotonu ulicemi měst a regiony. I letos se jí zúčastnila řada významných osobností, například Thomas Barth, Hanka Kupfernagel, Marcus Burghardt a André Greipel. Na letošním ročníku nechyběl ani vítěz Tour de France z roku 1997, bývalý profesionální cyklista Jan Ullrich, který nešetřil chválou na organizátory závodu a obdivoval krásy regionu Krušnohoří/Erzgebirge.

České zastoupení Německé turistické centrály často spolupracuje také s CzechTourism Německo, a to pod hashtagy #AhojNachbarn #HalloSousede. V posledních letech bylo realizováno několik společných marketingových kampaní.

Jan Pohaněl, vedoucí Německé turistické centrály pro ČR, říká: „Společně na kole napříč Evropou – European Peace Ride 2025 - nabízí nezapomenutelnou jízdu z Pasova přes Českou republiku až do srdce Saska, města Chemnitz. Akce je zároveň významným impulsem pro cestovní ruch, protože ukazuje rozmanitost německých regionů, jejich kulturní bohatství a jedinečné cyklistické trasy, které lákají návštěvníky z celé Evropy.“

Markéta Chaloupková, ředitelka Zahraničního zastoupení CzechTourism v Německu, dodává: „Oblouk poslední etapy European Peace Ride symbolicky spojil dvě hlavní Evropská města kultury: Plzeň 2015 a Chemnitz 2025. Nadčasově tak propojuje dvě významné evropské akce a inspiruje k objevování přírodních i kulturních památek na obou stranách hranice – nejlépe na kole.“

European Peace Ride se postupně stal pevně etablovaným projektem – společenskou akcí, která spojuje lidi, překonává hranice a nese poselství vzájemného porozumění mezi evropskými národy.

 

O DZT:

Německá národní turistická centrála (DZT) reprezentuje Německo jako turistickou destinaci z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky a je jím financována na základě rozhodnutí Spolkového sněmu. Jako ústřední organizace pro podporu příjezdového cestovního ruchu do Německa DZT úzce spolupracuje s německým cestovním ruchem, partnery ze soukromého sektoru a obchodními sdruženími na vytváření strategií a marketingových kampaní, které podporují pozitivní image Německa jako turistické destinace v zahraničí a povzbuzují turisty k návštěvě země. Cílem je využít budoucí obchodní potenciál a přilákáním zahraničních návštěvníků do Německa tak zvýšit hodnotu německého hospodářství.

 

Hlavními strategickými oblastmi činnosti DZT jsou:

  • cílený průzkum trhu a podrobná analýza globálních trendů v oblasti cestovního ruchu a poptávky zákazníků na jednotlivých trzích
  • Podpora německého cestovního ruchu, v němž převažují malé a střední podniky, prostřednictvím sdílení odborných znalostí a propojování německých poskytovatelů s mezinárodním cestovním ruchem.
  • Zvyšování povědomí o značce Destination Germany a zlepšování profilu značky se zaměřením na digitální transformaci.

V rámci projektu profil značky "Německo. Simply inspiring“ představuje na trhu vysoce kvalitní, na služby orientovanou, udržitelnou a inkluzivní cestovní destinaci.

DZT ze svého sídla ve Frankfurtu řídí 19 zahraničních zastoupení na zavedených a vysoce potenciálních zdrojových trzích.

 

Zdroj: Německá národní turistická centrála

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Ve třech středočeských obcích rozhodnou obyvatelé o stavbě větrných elektráren

Ve třech středočeských obcích obyvatelé zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny v referendech rozhodnou, zda chtějí na území svého bydliště větrné elektrárny....

25. září 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

U Třeboně dopoledne havarovalo auto, spolujezdkyně zahynula

Na silnici I/24 u Třeboně na Jindřichohradecku havarovalo dnes dopoledne osobní auto, v němž zemřela spolujezdkyně. Vozovka mezi Třeboní a Majdalenou je proto...

25. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Přes 20 milionů dobrovolníků spojilo síly při úklidu planety

25. září 2025  12:39

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

25. září 2025  12:32

Z Jiříkova odjela první část drcených baterií, zbytek kamiony odvezou za týden

Z Jiříkova na Bruntálsku už odjela první část drcených automobilových baterií. Zbytek nelegálního německého odpadu dva kamiony odvezou koncem příštího týdne....

25. září 2025,  aktualizováno 

Univerzita Palackého vydává knihu o malíři a pedagogovi Aljo Beranovi

Univerzita Palackého (UP) vydává netradičně pojatou vzpomínkovou knihu na významného malíře, pedagoga, grafika a fotografa Aljo Berana, který je mimo jiné...

25. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

V Plzeňském kraji bylo v zařízeních sociálních služeb 5092 lůžek, meziročně víc

V Plzeňském kraji bylo ke konci loňského roku 153 zařízení sociálních služeb s 5092 lůžky, meziročně o 130 více. Více než jednu třetinu tvořily služby...

25. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Pražské tramvaje se vrací na trať k Výstavišti už od začátku října

Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončí rekonstrukci tramvajové tratě v ulici U Výstaviště o deset dní dříve, než bylo původně plánováno. Pravidelný provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží...

25. září 2025  12:25

Botanická zahrada Mendelovy univerzity potřebuje víc vody, škola plánuje vrt

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně dlouhodobě potřebuje víc vody, škola proto plánuje hlubinný vrt jako trvalý zdroj pro závlahu. Chce...

25. září 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Traficon má nového výkonného ředitele. David Kureš povede druhou největší síť prodejen tisku a nikotinových výrobků v Česku

25. září 2025  12:06

Bitget se stává první burzou, která nabízí všechny kryptoměny na čtyřech hlavních chainech v jediném účtu

25. září 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.