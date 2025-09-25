EUROPEAN PEACE RIDE 2025, nástupce Závodu míru, byl nejen sportovní, ale i kulturní událostí

Závod míru není chápán jako soutěžní. Evropská jízda míru je spíše významnou sportovní a kulturní událostí. Přibližně 250 účastníků jelo společně, za evropské hodnoty, jako je demokracie a tolerance, ve velkém pelotonu ulicemi měst a regiony. I letos se jí zúčastnila řada významných osobností, například Thomas Barth, Hanka Kupfernagel, Marcus Burghardt a André Greipel. Na letošním ročníku nechyběl ani vítěz Tour de France z roku 1997, bývalý profesionální cyklista Jan Ullrich, který nešetřil chválou na organizátory závodu a obdivoval krásy regionu Krušnohoří/Erzgebirge.
České zastoupení Německé turistické centrály často spolupracuje také s CzechTourism Německo, a to pod hashtagy #AhojNachbarn #HalloSousede. V posledních letech bylo realizováno několik společných marketingových kampaní.
Jan Pohaněl, vedoucí Německé turistické centrály pro ČR, říká: „Společně na kole napříč Evropou – European Peace Ride 2025 - nabízí nezapomenutelnou jízdu z Pasova přes Českou republiku až do srdce Saska, města Chemnitz. Akce je zároveň významným impulsem pro cestovní ruch, protože ukazuje rozmanitost německých regionů, jejich kulturní bohatství a jedinečné cyklistické trasy, které lákají návštěvníky z celé Evropy.“
Markéta Chaloupková, ředitelka Zahraničního zastoupení CzechTourism v Německu, dodává: „Oblouk poslední etapy European Peace Ride symbolicky spojil dvě hlavní Evropská města kultury: Plzeň 2015 a Chemnitz 2025. Nadčasově tak propojuje dvě významné evropské akce a inspiruje k objevování přírodních i kulturních památek na obou stranách hranice – nejlépe na kole.“
European Peace Ride se postupně stal pevně etablovaným projektem – společenskou akcí, která spojuje lidi, překonává hranice a nese poselství vzájemného porozumění mezi evropskými národy.
Zdroj: Německá národní turistická centrála