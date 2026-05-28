Eurovea a Letiště Bratislava spojují síly: Nábřeží láká turisty na léto plné zážitků

Eurovea je dnes nejen největším nákupním centrem na Slovensku, ale také etablovanou součástí turistické mapy Bratislavy. Nábřeží u Dunaje patří mezi nejnavštěvovanější městské lokality a místo, které vyhledávají nejen zahraniční návštěvníci, ale i čeští turisté přijíždějící za víkendovým pobytem, gastronomií, kulturou či odpočinkem v centru města. Kombinace nákupů, služeb, gastronomie, kina, hotelového zázemí, sportu a akcí pod širým nebem dělá z Eurovea přirozený městský hub pro trávení volného času.
Eurovea a Letiště Bratislava spojují síly pro rozvoj turismu
Nové strategické partnerství mezi Eurovea a Letištěm Bratislava přichází v období, kdy hlavní město očekává rekordní turistickou sezónu. Díky novým linkám a rostoucímu počtu cestujících chce Eurovea oslovit ještě širší publikum návštěvníků – od zahraničních turistů až po domácí cestovatele objevující Bratislavu. "Letiště MR Štefánika očekává letos díky novým leteckým linkám historicky nejvyšší počet odbavených cestujících – až 4 miliony. Výrazně se tak v Bratislavě posílí incomingový turismus. Cestující proto ocení, že kromě poznávání hlavního města mají i širokou nabídku nákupních možností přímo na nábřeží Dunaje, a to nejen na nábřeží Dunaje, a to kteří přilétají poznávat Bratislavu novou vnitrostátní linkou z Košic,“ řekla mluvčí bratislavského letiště Veronika Demovičová. Pro návštěvníky města znamená Eurovea možnost zažít Bratislavu na jednom místě – od snídaně u Dunaje, přes nákupy a služby, až po kulturní program, sportovní akce a večerní atmosféru promenády. "Dnes nás lidé nevnímají jen jako shopping destinaci, ale jako přirozenou součást návštěvy města. I proto vnímáme partnerství s Letištěm Bratislava jako přirozený krok – chceme být jedním z prvních míst, které návštěvníkům ukáže energii Bratislavy. Toto léto přinášíme na nábřeží již tradičně desítky akcí a věříme, že si k nám najdou cestu nejen Bratislavčané, ale i návštěvníci ze zahraničí či z regionů Slovenska, kteří chtějí zažít město naplno,“ říká Daniela Stričková, PR & Marketing manažer Eurovea.
Eventová sezóna je v plném proudu
Eventová sezóna v Eurovea je již v plném proudu a nábřeží Dunaje je opět jedno z nejživějších letních měst Bratislavy. Již v nejbližších dnech ožije náměstí a promenáda atmosférou legendárního závodu 500 km slovenských, které přinesou prohlídku historických vozů přímo do centra města. Sportovní fanoušci si aktuálně mohou vychutnat v Eurovea jedinečnou atmosféru EMF EURO 2026 Slovakia – Fanzóny ME v malém fotbale, která bude na náměstí až do 4. června. Červen bude dále patřit pohybu, sportu, rodinám i kultuře. Eurovea opět přivítá finále projektu Fotbal ve městě , po kterém nábřeží ovládne adrenalin a akrobacie v rámci Slovak Parkour Open. Návštěvníci se mohou těšit na špičkové parkouristy a atraktivní disciplíny Speed, Freestyle či Best Trick. Jedním z vrcholů měsíce bude Kaufland Detský festival, který přemění Eurovea na velkou rodinnou zónu plnou hudby, sportu a zábavy. Na pódiu vystoupí Miro Jaroš, Kali, Mark Dann, RDS Group, Smejko a Tanculienka. Připraven bude rodinný běh u Dunaje, olympijské výzvy, sportovní aktivity i nové koncepty včetně padelu. Konec června bude již tradičně patřit výjimečnému kulturnímu zážitku v podobě Letního Gala SND pod širým nebem na nábřeží Dunaje. Vrchol letní sezóny odstartuje 1. července Expres Street Party, která přinese Bratislavčanům večer plný hudby, energie a festivalové atmosféry. Na pódiu vystoupí Emma Drobná, Alan Murin a DJ EKG. O velké hudební překvapení večeře se postará speciální zahraniční DJ, který pravidelně vystupuje na největších světových festivalech. Léto v EUrovea bude patřit také pohybu. Pravidelné ranní sportovní aktivity na nábřeží odstartují v červenci a srpnu již od 7:30 hod a návštěvníkům nabídnou jógu, barry či různé letní tréninky. Hudebním highlightem léta bude open-air koncert festivalu Viva Musica!, který se uskuteční 16. července. Projekt Plantasia přinese originální hudební zážitek pod širým nebem v podání Kristýny Smetanové, Haimoni Balgavé, Petra Kunza a Martina Štefánika. Letní energie bude pokračovat i během srpna, kdy Eurovea přivítá sérii mezinárodních basketbalových turnajů FIBA 3x3 Nations League U23 a U21 či finále Slovenské 3x3 Tour, které promění náměstí na centrum městského sportu a streetballové atmosféry. Ani po létě však program nekončí. Návštěvníci se mohou těšit 12. září na národní finále tanečního eventu Red Bull Dance Your Style, sportovně-charitativní akci Pull Up Challenge či jednu z nejočekávanějších událostí kulturního podzimu - Bílou noc, která rozzáří Bratislavu od 2. do 4. října.
I toto léto se v Eurovea stále něco děje. Ať už přijíždíte do Bratislavy ze zahraničí, z Košic nebo z jiného koutu Slovenska, Eurovea nabízí vše na jednom místě – nákupy, služby, gastronomii, hotel, kulturu i zážitky na jednom z nejkrásnějších míst ve městě.
Zdroj: Eurovea
