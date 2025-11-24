Eurovea přivítala první kamennou prodejnu LELOSI na Slovensku

Silný start, vysoká návštěvnost, pozitivní odezva
Otevření doprovázela výrazná zákaznická odezva – již od ranních hodin byla zaznamenána nadprůměrná návštěvnost v dané zóně a velký zájem o nový koncept. Zákazníci si mohli užít otevírací slevy, které potrvají až do 27. listopadu, dárky k nákupu a atraktivní kolo štěstí. Sortiment LELOSI – od nejprodávanějších legín a pohodlného loungewearu, přes měkké společenské oblečení až po útulné pleteniny a stylové každodenní kousky – oslovil široké publikum a potvrdil sílu značky na českém trhu.
Bratislava jako strategický trh – Eurovea jako strategická adresa
Představitelé LELOSI při otevření zdůraznili silnou pozici Eurovea a důležitost slovenského trhu. "Otevření naší první prodejny mimo domovskou zemi pro nás hodně znamená - je to sen, který v sobě nosíme už dlouho. A je to opravdu správný pocit, že tento sen začíná právě tady, v Bratislavě. Při vstupu na Slovensko jsme hledali destinaci se silným footfallem, moderním prostředím a jasnou zákaznickou identitou - a Eurovea byla přirozenou volbou,“ uvedl Matej Slanik, generální ředitel LELOSI. Dejan Šilar doplnil: "Otevření naší první prodejny na Slovensku je pro nás skutečně výjimečným momentem. Jsme nadšeni, že můžeme přivítat naše slovenské zákazníky osobně a nabídnout jim prostor, kde mohou vidět, dotknout se a vyzkoušet si naše kolekce z první ruky. Mnohé z našich kousků jsou zde již oblíbené a nyní si návštěvníci mohou vychutnat inspirativním prostředí jednoho z nejnavštěvovanějších center na Slovensku.“ Katarína Paule, leasing manažerka Eurovea, o otevření řekla: „S radostí vítáme LELOSI v našem tenant-mixu. Značka má silnou digitální komunitu a její vstup do offline prostoru představuje pro zákazníky velkou přidanou hodnotu. Věříme, že moderní sortiment, důraz na pohodlí a atraktivní designy obohatí nabídku Eurovea a podpoří naši pozici lídra v nákupních zážitcích.“
Nová prodejna na -1. patře – komfort a zážitek
Prodejna LELOSI na -1. patře nabízí svěží a inspirativní nákupní prostředí, kde si návštěvníci mohou prohlédnout promyšleně navržené kousky LELOSI a objevit oblečení, které odráží jejich osobní styl. Každý koutek obchodu je vytvořen tak, aby podnítil kreativitu a požitek, díky čemuž je každá návštěva nezapomenutelným zážitkem. Otevřením této prodejny LELOSI ještě více přibližuje svoji filozofii komfortu a designu slovenské komunitě a přináší zážitek, který spojuje eleganci, kvalitu a individualitu.
Vstupte do bratislavského světa LELOSI – vyzkoušejte své oblíbené kousky, objevte nový vzhled a vylepšete si svůj šatník. Všichni jsou srdečně vítáni!
Zdroj: Eurovea