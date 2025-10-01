Eurovea úspěšně uzavřela syndikovaný úvěr v hodnotě 380 milionů eur

Financování je určeno na refinancování stávajících úvěrů spojených s výstavbou komplexu Eurovea, který se v květnu 2023 úspěšně rozšířil o novou část. Otevřením expanze se Eurovea stala největším nákupním centrem na Slovensku. Rozvoj však nepředstavoval pouze rozšíření nákupní pasáže – přibyly i nové byty a kancelářské prostory, čímž se posílil charakter Eurovea jako moderního multifunkčního městského centra.
Aktuální komplex nabízí více než 300 obchodů na ploše 85.000 m2, největší gastro zónu na Slovensku, největší kino se 17 kinosály, 65 tisíc m2 kancelářských prostor, 700 bytů a první slovenský mrakodrap - Eurovea Tower s výškou 168 metrů. Eurovea každoročně navštíví více než 20 milionů lidí, což potvrzuje její vedoucí postavení na trhu a status největšího multifunkčního komplexu na Slovensku.
Tento úspěch se promítl i do několika prestižních ocenění, které Eurovea získala po expanzi. Mezi ně patří tituly Největší v byznysu 2023 či Food in Space Award 2024. Odborná veřejnost tak ocenila nejen rozsah a architekturu projektu, ale také jeho inovativní koncept a přidanou hodnotu pro Bratislavu.
Peter Korbačka, majitel Eurovea, řekl: „Rozšíření Eurovea představuje jednu z nejvýznamnějších investic posledních let, která přeměnila centrum Bratislavy na moderní městský prostor spojující obchod, bydlení, kanceláře a kulturu. Rekordní návštěvnost i prestižní ocenění potvrzují úspěch naší vize a posilují naši pozici lídra na slovenském trhu. Jsem přesvědčen, že zapojení čtyř významných bankovních institucí a uzavření syndikovaného úvěru je jasným signálem důvěry v dlouhodobou stabilitu a růstový potenciál komplexu Eurovea.“
Zuzana Koštialová, členka představenstva Tatra banky zodpovědná za oblast korporátního a privátního bankovnictví a kapitálových trhů, uvedla: „Velice si vážíme důvěry klienta a možnost aranžovat nové bankovní financování pro tento výjimečný projekt. Příležitost participovat na dalším rozvoji komplexu Eurovea nepředstavuje pro nás pouze uzavření přelomového obchodu, ale zároveň nám dává možnost podpořit rozvoj smysluplných projektů, které posouvají Bratislavu směrem k moderní metropoli s vysokou kvalitou života.“
Zdroj: Eurovea
