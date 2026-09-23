Eva Pavlová převzala v Senátu první ocenění spolku Poselství lidických dětí

K založení spolku dala podnět senátorka Adéla Sucharda Šípová. Jeho cílem je přispívat k tomu, aby sousoší 82 lidických dětí, životní dílo sochařky Marie Uchytilové, nebylo vnímáno pouze jako připomínka tragédie Lidic, ale také jako mezinárodně srozumitelný symbol všech dětí, které se stávají nevinnými oběťmi válečných konfliktů.
"Vznik spolku vnímám jako závazek. Chci, aby hlas lidických dětí nezůstal jen tichou vzpomínkou na minulost, ale aby i nadále promlouval k dnešnímu světu se stejnou naléhavostí, s jakou jej Marie Uchytilová zamýšlela," uvedla senátorka Adéla Sucharda Šípová.
Spolek chce zároveň přispívat k ochraně odkazu Marie Uchytilové před jeho politickým a ideologickým zneužíváním a podporovat odbornou i citlivou péči o její dílo. Jedním z hlavních záměrů je propojit poselství lidického sousoší se současnou pomocí dětem zasaženým válkami a postupně mu dát výraznější mezinárodní rozměr.
První ocenění získala Eva Pavlová
Eva Pavlová se stala první nositelkou ocenění spolku Poselství lidických dětí za konkrétní pomoc dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a za podporu humanitárních a zdravotnických projektů.
Nadační fond Evy Pavlové se mimo jiné podílel na podpoře projektu Darujeme kroužky dětem, který vznikl původně jako reakce na situaci rodin ukrajinských uprchlíků. Fond rovněž přispěl na zajištění vysokokapacitního generátoru pro nemocnici v Charkově. Eva Pavlová poskytla také záštitu iniciativě zaměřené na obnovu ukrajinského zdravotnictví, v jejímž rámci bylo v Praze v roce 2025 podepsáno memorandum o spolupráci mezi IKEM a kyjevskou dětskou nemocnicí Ochmatdyt.
Ocenění Evě Pavlové předali senátorka Adéla Sucharda Šípová, dcera sochařky a autorka pamětní medaile Sylvia Klánová a Jiří Pitín, který jako lidické dítě přežil zničení své rodné obce. Sylvia Klánová předala první dámě spolu s medailí také československou jednokorunovou minci s motivem ženy sázející lipovou ratolest, jejíž podobu Marie Uchytilová navrhla. Tato mince byla v oběhu v letech 1957 až 1993 a stala se nejdéle platnou mincí v historii československé měny.
Z Lidic k dnešním dětem ve válkách
Součástí setkání bylo osobní vystoupení Sylvie Klánové o vzniku sousoší a o více než dvacetileté práci její matky na Památníku dětských obětí války.
Jiří Pitín ve svém vystoupení připomněl vlastní zkušenost dítěte, kterému válka vzala rodiče i domov. Jeho svědectví propojilo historickou zkušenost Lidic s osudy dětí, které podobné ztráty zažívají ve válečných konfliktech dnes.
"Sousoší lidických dětí může být mnohem více než významným českým památníkem. Může být světově srozumitelným symbolem dítěte proti válce," uvedla Adéla Sucharda Šípová.
Poselství lidických dětí lze shrnout jednoduše: války se mění, hranice a režimy se mění, ale dítě, které přijde o rodiče, domov nebo život, je vždy nevinnou obětí.
Zdroj: Poselství lidických dětí
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59304.