EVADAV TRAFFIC GROUP oznamuje rozšíření svých divizí s cílem urychlit globální růst

Restrukturalizace navazuje na období rychlého provozního rozmachu. EVADAV TRAFFIC GROUP působí v 19 zemích a zaměstnává více než 200 zaměstnanců na celém světě, které spojují společné hodnoty zaměřené na výsledky, důslednost, profesní růst a silnou týmovou spolupráci. Společnost provozuje vlastní kreativní studio se stovkami tvůrců, redaktorů a designérů, kteří každý měsíc vytvářejí miliony reklamních děl, a tým více než 50 profesionálních mediálních nákupčích, kteří řídí kampaně s rozpočty v řádu desítek milionů.
EVADAV AD NETWORK je přední reklamní síť s více formáty, včetně pop-underů, push notifikací (krátkých oznámení), in-page (prvků přímo na konkrétní stránce) a nativních reklam, fungující na modelech CPM (cena za tisíc zobrazení) a CPC (cena za proklik). Tým CPA MEDIA BUYING poskytuje služby velkým inzerentům, spravuje jejich rozpočty a kampaně nebo generuje potenciální zákazníky a prodeje na bázi CPA (cena za akci) a sdílení výnosů.
EVADAV AGENCY je projekt zabývající se nákupem mediálního prostoru se zaměřením na digitální marketingovou strategii, při které se nakupuje levná návštěvnost a následně přesměrovává na stránky s vyhledáváním. Tým se specializuje na přivádění uživatelů s vysokou nákupní motivací a generování konverzí prostřednictvím TikToku a reklamy na sociálních sítích do kanálů Google AdSense a Yahoo Search.
EVADAV APPS je agentura, která vyvíjí a propaguje stovky mobilních aplikací a produktů pro miliony uživatelů po celém světě. Divize Media Buying zajišťuje přivádění návštěvnosti z více než 150 zdrojů pro produkty v kategoriích pomocné nástroje, AI, nástroje a zábava. Struktura zahrnuje dvě hlavní jednotky: App Studio, zaměřené na vývoj mobilních aplikací, a Apps Factory, specializující se na nákup médií a monetizaci trychtýřů Web2Web/Web2App.
EVADAV CONSULTING je interní jednotka, která buduje škálovatelné systémy pro zlepšení efektivity, sladění týmů a podporu růstu podnikání v oblastech lidských zdrojů, rozvoje podnikání, marketingu, financí, právních operací a IT.
Nová struktura umožňuje EVADAV TRAFFIC GROUP rychlejší postup – spouštění nových podniků, škálování operací a expanzi na nové trhy.
EVADAV TRAFFIC GROUP (od roku 2007) je skupina společností poskytující inovativní řešení v oblasti nákupu mediálního prostoru a zpeněžení návštěvnosti pro inzerenty, vydavatele, reklamní sítě, pobočky, agentury a značky s cílem zvýšit jejich zisky. Další informace naleznete na stránkách evadav.com.
