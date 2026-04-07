EVENT FEST vstupuje do nové etapy. EXPO a konference EVENT VISION se poprvé oddělují, výstava míří do nové lokace PVA EXPO PRAHA a bude největší v historii

EVENT EXPO 2026: historicky největší a v nové lokaci
EVENT EXPO 2026 se uskuteční 22. dubna v PVA EXPO PRAHA v Letňanech a nabídne největší výstavní plochu v historii EVENT FESTU. Na výstavě se představí více než 150 vystavovatelů z oblasti event marketingu, technologií, produkce, služeb a brand experience v oblasti live communication.
Festival dlouhodobě navštěvují tisíce profesionálů a profesionálek z řad eventových a promotion agentur, korporátních zadavatelů, lokací, dodavatelů, médií i veřejné správy. Nová lokalita umožní další rozvoj výstavní části, rozšíření doprovodného programu a vytvoření většího prostoru pro networking.
„Oddělení EVENT EXPO a konference EVENT VISION je strategickým rozhodnutím, které nám umožní další rozvoj obou formátů a vyšší komfort pro partnery i návštěvníky. EVENT EXPO se letos představí s více než 160 vystavovateli a nabídne nejobsáhlejší vzdělávací program ve své historii. Chceme, aby si festival užil každý naplno,“ říká Jakub Klimeš, ředitel EVENT FESTU.
Doprovodný program EVENT EXPO
Součástí EVENT EXPO bude strukturovaný doprovodný program doplňující prezentace vystavovatelů.
EXPO STAGE SHOW – umělecká, hudební a programová vystoupení
WORKSHOP ROOM – case studies, praktické tipy a rady z praxe
EVENT TALKS ROOM – přednášky a panelové diskuze
EVENT TALKS PODCAST – nahrávání podcastů přímo na EVENT FESTU
EXPERIENCE ZONE – interaktivní zóna zaměřená na zážitky a technologie
CREATIVE BATTLES – kreativní duely tvůrců
SOUTĚŽE O ATRAKTIVNÍ CENY
Konference EVENT VISION: samostatně a s důrazem na obsah
Odborná konference EVENT VISION se uskuteční samostatně na podzim 2026.
„Oddělením konference od EXPA získáváme větší flexibilitu v dramaturgii, produkci i práci se speakery. EVENT VISION chceme dále rozvíjet jako platformu zaměřenou na know-how, trendy a praktické příklady,“ doplňuje Jakub Klimeš.
EVENT FEST i nadále potvrzuje svou pozici největší platformy pro setkávání eventové komunity v Česku a na Slovensku.
Více informací k programu, vystavovatelům a konferenci bude organizátor postupně zveřejňovat na webu akce.
Generální partner: Máj - House of Fun
Oficální partner: PVA EXPO PRAHA
Akce je po záštitou: Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva kultury
Hlavní partneři: Česká eventová asociace, Event Arena, Futurento, VT rental, Colors of Design, Zápůjčka, QuickSpace, Yes Team Agency, Happenee
Partneři: Creative Dreamers, Volkswagen, Košik.cz, Nari, Estilo Design, Madness advertising, NOX, Reda, Vybavsenaparty, StartupJobs, Silent Beat, Quizit, Borovka Rental, SocialVids
Základní informace:
EVENT EXPO 2026 22. dubna 2026 PVA EXPO PRAHA, Letňany
EVENT VISION 2026 podzim 2026 místo bude upřesněno