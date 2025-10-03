EVEREADY® oznamuje, že se globálním ambasadorem značky stal Harry Kane

St. Louis 3. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Partnerství s mezinárodní fotbalovou hvězdou a otcem rodiny je součástí širší mezinárodní marketingové kampaně zaměřené na rozšíření přítomnosti této značky po celém světě

EVEREADY®, přední značka v oblasti baterií a osvětlovacích produktů, oznámila, že se globálním ambasadorem značky stal kapitán anglické fotbalové reprezentace a útočník Bayernu Mnichov Harry Kane.

EVEREADY je značka, které lidé důvěřují díky kvalitním produktům za dostupnou cenu, protože osvětluje, chrání a baví rodiny a také o ně pečuje. Jako známá a respektovaná značka v regionech po celém světě je EVEREADY velice ráda, že může spolupracovat s Harrym, protože značka urychluje své úsilí o širší dostupnost cenově dostupného napájení po celém světě.

V rámci víceletého partnerství se Harry objeví v mezinárodních marketingových kampaních EVEREADY, které budou rozšířeny na více kontaktních místech, jako jsou sociální média, digitální kanály, e-commerce, venkovní reklama a displeje v obchodech.

„Jsme nadšeni, že můžeme navázat spolupráci s opravdovou globální fotbalovou ikonou, a vítáme Harryho Kanea jako globálního ambasadora značky EVEREADY," řekla Lori Shambro, marketingová ředitelka společnosti Energizer Holdings. „Naše partnerství s Harrym je jednou z mnoha marketingových aktivit, které pomohou EVEREADY oslovit a zaujmout nové zákazníky po celém světě a ukázat jim, jak naše řada vysoce kvalitních a cenově dostupných produktů může rodinám pomoci získat energii, kterou potřebují k naplnění svého rušného života, a zároveň udržet rovnováhu v jejich rozpočtu."

„Jsem nadšený a hrdý, že mohu spolupracovat se společností EVEREADY," řekl Harry. „Je to důvěryhodná globální značka, která má pověst společnosti, na kterou se lze spolehnout, když na tom nejvíce záleží – zejména pokud jde o hladký chod domácnosti. Těším se na užší spolupráci s ní!"

Harry Kane je světově proslulá fotbalová superstar, kapitán anglické reprezentace a útočník Bayernu Mnichov. Je historicky nejlepším střelcem Tottenhamu Hotspur a anglické reprezentace. Během své působivé kariéry získal několik Zlatých kopaček anglické první ligy Premier League, ocenění pro nejlepšího střelce Bundesligy, Zlatou kopačku mistrovství světa 2018, Zlatou kopačku Evropy a titul v Bundeslize. Nedávno se stal nejrychlejším hráčem v jedné z pěti nejlepších evropských lig, který dosáhl stovky gólů. Je to produktivní střelec a inspirativní vůdce na hřišti i mimo něj.

EVEREADY je značka společnosti Energizer Holdings, Inc. Další informace najdete na stránkách Eveready.com.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na mluvčího společnosti Energizer Holdings Johna Leibyho na adrese John.Leiby@Energizer.com nebo na Media@Energizer.com.

O společnosti Energizer Holdings

Společnost Energizer Holdings se sídlem v St. Louis ve státě Missouri v USA je jedním z největších světových výrobců primárních baterií a přenosných osvětlovacích zařízení a opírá se o své celosvětově uznávané značky Energizer, Eveready, Rayovac a Varta. Společnost Energizer Holdings je také předním výrobcem a prodejcem automobilových vonných a kosmetických produktů uznávaných značek, jako jsou A/C Pro, Armor All, Bahama & Co., California Scents, Driven, Eagle One, LEXOL, Nu Finish, Refresh Your Car! a STP.

Jako globální distributor značkových spotřebitelských produktů máme poslání být vedoucím podnikem v našich kategoriích tím, že poskytujeme lepší služby spotřebitelům a zákazníkům.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2787097/EVEREADY_Global_Brand_Ambassador_Harry_Kane.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2787128/EVEREADY_Logo.jpg

 

 

