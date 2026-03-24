Evergreen+ v Ďáblicích přináší nízkoenergetické bydlení s moderními technologiemi. Třetina bytů již rezervována

Nová výstavba navazuje na dvě již realizované etapy rezidenční čtvrti Evergreen Ďáblice, které vznikly na severu hlavního města na místě dřívějšího brownfieldu ve Starých Ďáblicích. Evergreen+ vyroste přibližně 500 metrů od předchozích etap, ve veřejnosti dříve nepřístupné lokalitě s přímým napojením na dálnici D8 i plánovaný Pražský okruh. Na revitalizaci městských prostorů, které dosud nejsou využívány k bydlení či službám, se developerská společnost Doma je Doma dlouhodobě zaměřuje. Nejen na Praze 8, ale například v pražském Radotíně, kde aktuálně realizuje další rezidenční projekt TRIO.
„Evergreen jsme od začátku koncipovali jako dlouhodobý projekt, který má ambici vytvářet kvalitní rezidenční prostředí a rozvíjet lokalitu v širších souvislostech. Nová etapa Evergreen+ na tento přístup navazuje,“ říká Pavel Votánek, partner společnosti. Motto „Nová kapitola bydlení – stále Evergreen“ odráží skutečnost, že projekt zůstává věrný svému základu, zároveň se ale posouvá dál. Evergreen+ klade důraz na moderní technologie a nízkoenergetické řešení; všechny byty a rodinné domy mají energetickou třídu A, dva krajní rodinné domy pak třídu B.
„Pro tuto etapu jsme připravili nový koncept postavený na zapojení co nejširší palety technologií. Součástí projektu jsou tepelná čerpadla na principu země–voda i vzduch–voda, systém rekuperace vzduchu i podlahové vytápění, které je u bytových domů doplněno o funkci pasivního dochlazování v letním období,“ doplňuje Pavel Votánek. Standard dále zahrnuje izolační trojskla či přípravu na instalaci venkovních žaluzií u všech oken.
Architektonický návrh nové etapy vznikl v interním týmu developera. „Navazujeme na charakter původního Evergreenu, který se osvědčil jak urbanisticky, tak v každodenním fungování. Zároveň jsme do návrhu promítli nové technologické možnosti a současná očekávání klientů. Výsledkem je architektura, která kombinuje komorní charakter rezidenční čtvrti s moderním standardem a geniem loci Starých Ďáblic,“ říká Ing. arch. Lukáš Kohl, partner společnosti.
Nabídka projektu Evergreen+ zahrnuje celkem 65 bytů a 6 řadových rodinných domů. Bytové jednotky jsou navrženy především v dispozicích 1+kk a 2+kk, které patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější jak pro vlastní bydlení, tak pro investici. Nabídku doplňují větší byty 3+kk v nejvyšších podlažích bytových domů.
Dokončení výstavby bytů a rodinných domů je plánováno na konec roku 2027.
Klíčové informace
- Počet jednotek k prodeji: 65 bytů (PENB A) a 6 rodinných domů (PENB A+B)
- Dispozice: 1+kk až 3+kk (byty), 4+kk (RD)
- Zahájení prodeje: březen 2026
- Zahájení stavebních prací: listopad 2025
- Plánované dokončení: 4. čtvrtletí 2027
- Developer: Doma je Doma s.r.o.
- Generální dodavatel stavby: Aspira Construction a.s.
- Celková výše investice: 450 mil. Kč
- Webové stránky: https://www.evergreen-praha.cz/
O developerovi
Evergreen+ je dalším rezidenčním projektem developerské společnosti Doma je Doma v Ďáblicích. Ta má s výstavbou v této městské čtvrti bohaté zkušenosti díky realizaci dvou etap komerčně úspěšného konceptu zahradního města Evergreen Ďáblice. Mezi další projekty Doma je Doma patří rezidence TRIO Radotín, která je momentálně ve výstavbě, nebo dokončené Lidická Alej nebo Vilky Buštěhrad. Společnost zastává principy smysluplného developmentu, prioritizuje revitalizace stávajících brownfieldů a již více než 20 let se specializuje na výstavbu nemovitostí představujících udržitelné a zdravé bydlení.
Zdroj: Doma je Doma
