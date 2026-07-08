Evropa chrání děti v autě různě. O bezpečnosti rozhodují centimetry

Autor:
  8:15
Sledovat Metro na Googlu

Praha 8. července 2026 (PROTEXT) - Patnáct centimetrů. Na první pohled zanedbatelný rozdíl, který však v evropských předpisech pro přepravu dětí představuje hranici mezi dvěma odlišnými přístupy k bezpečnosti. Zatímco některé státy volí mírnější pravidla, jiné dávají přednost vyšší ochraně i za cenu přísnějších požadavků. Tým silniční bezpečnosti s Platformou VIZE 0 připravil přehled pravidel v rámci projektu Cestujte s dětmi bezpečně, ať se na dovolených vyhnete případným potížím.

Když česká rodina vyrazí autem na dovolenou do zahraničí, málokoho napadne, že pravidla pro přepravu dětí v autě se mohou během několika hodin jízdy výrazně změnit. Zatímco v České republice musí dítě používat autosedačku nebo jiný schválený dětský zádržný systém do dosažení výšky 150 centimetrů nebo hmotnosti 36 kilogramů, v některých evropských zemích tato povinnost končí už při výšce 135 centimetrů. Rozdíl patnácti centimetrů přitom může v praxi znamenat i několik let vývoje dítěte.

Přehled pravidel napříč Evropou ukazuje, že jednotný přístup neexistuje. Ze 35 sledovaných zemí používá 14 států hranici 150 centimetrů a 13 zemí hranici 135 centimetrů. Česká republika tak patří mezi státy s přísnějšími pravidly po boku Německa, Polska nebo Švýcarska, zatímco například Rakousko, Nizozemsko, Švédsko či Španělsko stanovují povinnost používat autosedačku pouze do 135 centimetrů. Rozdíly jsou dobře patrné i mezi sousedními státy. „Zatímco v ČR a na Slovensku musí dítě používat autosedačku do 150 centimetrů výšky nebo 36 kilogramů hmotnosti, v Rakousku povinnost končí už při 135 centimetrech. Německo zachovává hranici 150 centimetrů, případně 12 let věku dítěte,“ upozorňuje Libor Budina, výkonný manažer Platformy VIZE 0. Při cestách po Evropě tak mohou rodiče narazit na odlišná pravidla hned za hranicemi.

Na první pohled by se mohlo zdát, že rozdíly mezi jednotlivými zeměmi vycházejí pouze z odlišných legislativních tradic. Za vyšší hranicí jednoho a půl metru však stojí konkrétní bezpečnostní argumenty. „Bezpečnostní pásy v automobilech jsou totiž navrženy především pro dospělé osoby a správně fungují pouze tehdy, pokud vedou přes pánevní kosti a klíční kost. Pokud je dítě příliš malé, může pás při nárazu sklouznout do oblasti břicha nebo krku a způsobit závažná poranění,“ vysvětluje metodička Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná. Odborníci proto upozorňují, že samotné splnění zákonného minima nemusí znamenat, že je dítě připraveno cestovat bez autosedačky nebo podsedáku. Zahraniční studie ukazují, že při výšce kolem 135 centimetrů ještě řada dětí nesedí tak, aby jim bezpečnostní pás vedl optimálně, zatímco hranice 150 centimetrů lépe odpovídá tělesným proporcím potřebným pro jeho správnou funkci. Potvrzují to i crash testy a analýzy reálných nehod. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) snižuje použití autosedačky se zádovou opěrou riziko zranění dětí ve věku 4 až 8 let přibližně o 45 procent oproti použití samotného bezpečnostního pásu.

Pokud bezpečnostní pás nevede správně, mohou při nárazu vzniknout závažná poranění vnitřních orgánů, páteře či krční oblasti. Odborníci tento typ zranění označují jako syndrom bezpečnostního pásu, a právě proto doporučují používat autosedačku nebo podsedák tak dlouho, dokud dítě bezpečně nesplní test správného usazení bezpečnostního pásu. Výzkumy přitom ukazují, že většina dětí dosahuje správné polohy v běžném automobilovém sedadle až kolem 10. až 12. roku věku, což často odpovídá výšce blížící se 150 centimetrům. I proto řada odborníků považuje tuto hranici za vhodnější ukazatel bezpečnosti než samotný věk dítěte.

Zajímavé a příznivé je, že v některých zemích, kde zákonná povinnost končí už při 135 centimetrech, doporučují odborné organizace pokračovat v používání vhodného zádržného systému déle. Typickým příkladem je Finsko nebo Švédsko, které jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších zemí v oblasti silničního provozu. Tamní odborníci kladou důraz především na skutečnou bezpečnost dítěte, nikoli pouze na splnění minimálních zákonných požadavků.

Evropské země se neliší pouze hranicí pro používání autosedaček, rozdílná jsou i další pravidla. Například ve Švédsku se doporučuje přepravovat děti proti směru jízdy alespoň do čtyř let, ve Španělsku musí menší děti zpravidla cestovat vzadu a v Bulharsku nesmějí děti mladší 12 let a menší než 150 centimetrů na přední sedadlo vůbec.

Česká republika tak patří mezi evropské státy, které v otázce přepravy dětí volí spíše opatrnější přístup. Z pohledu odborníků totiž může právě několik centimetrů navíc rozhodovat o tom, zda bezpečnostní pás při nehodě ochrání dítě tak, jak má. Důležité je však také být dětem dobrým vzorem. Být tedy i jako dospělý na jakémkoliv místě ve vozidle správně připoutaný. „Bohužel v tomto v ČR ve srovnání s EU vynikáme. Jen v loňském roce zemřelo na českých silnicích 68 osob, které nebyly připoutány bezpečnostním pásem,“ doplňuje Markéta Novotná a apeluje tak na rodiče, ať jsou vzorem svým dětem.

Podle tiskové zprávy Ministerstva dopravy ČR z mezinárodního průzkumu ESRA3 vyplývá, že čeští řidiči a cestující zaostávají v používání bezpečnostních pásů za evropským průměrem. Nepřipoutání během jízdy přiznalo 23,8 % řidičů, zatímco evropský průměr činí 15 %. Na zadních sedadlech je situace ještě výraznější, kde bezpečnostní pás nepoužívá až 46 % cestujících. Tato data potvrzují i nehodové statistiky, podle nichž tvořili v roce 2025 nepřipoutaní cestující na zadních sedadlech více než polovinu usmrcených v této kategorii.

„V případě řidičů, kteří při nehodě nepoužili bezpečnostní pás je patrné, že oproti připoutaným u nich dochází ke zranění již při nehodách od intenzit nárazu převyšujících cca 51 km/h vždy, vznik těžkých zranění je patrný ve vyšší míře (více než 10 %) již od intenzit nárazu v rozmezí 26 až 50 km/h. Nad 75 km/h je výskyt úmrtí cca trojnásobný,“ dodala Kateřina Bucsuházy, vedoucí oblasti Hloubkové analýzy dopravních nehod Centra dopravního výzkumu.

 

Celý přehled jednotlivých pravidel, milníků a výjimek naleznete na stránkách www.cestujtesdetmibezpecne.cz

 

Kampaň Cestujte s dětmi bezpečně realizuje Tým silniční bezpečnosti a je financována z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Partnery kampaně jsou Policie ČR, samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR BESIP, Platforma VIZE 0, společnost CYBEX, ATmedia. Cílem je prostřednictvím komunikační kampaně naučit rodiče, prarodiče a další pečující osoby správně a bezpečně používat dětské zádržné systémy při cestování s dětmi.

 

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park,...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

Na Malém náměstí v Praze 1 na Starém Městě se opravuje kašna.

vydáno 9. července 2026

Na Malém náměstí v Praze 1 na Starém Městě se opravuje kašna.

vydáno 9. července 2026

Voda v Plumlovské přehradě má dobrou kvalitu, lidé se mohou bez obav koupat

ilustrační snímek

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezony dobrou kvalitu a lidé se v ní mohou bez obav koupat. Podle vzorků odebraných v pondělí...

9. července 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

9. července 2026  9:02,  aktualizováno  17:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projeďte se legendárním autobusem k větrnému mlýnu, navštivte rytíře na Sovinci

Jako novinka sezony bude veterán značky Škoda RTO z Františkových Lázní na...

Historický autobus Škoda RTO sveze zájemce na nevšední exkurzi Novojičínskem. Víkend pak přináší i řadu dalších zajímavých akcí.

9. července 2026  17:51

Voda v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je většinou vhodná k rekreaci

ilustrační snímek

V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí nad Labem,...

9. července 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

ÚS: Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí jeho neochotu dále pracovat

ilustrační snímek

Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci podle Ústavního soudu (ÚS) automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí...

9. července 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Dopravci posílí na Colours of Ostrava vlakové a autobusové spoje i MHD

ilustrační snímek

Organizátoři Colours of Ostrava doporučují návštěvníkům 23. ročníku festivalu využít při cestě do areálu především vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo...

9. července 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

Policie zasahuje na poště na Královéhradecku, muž chtěl po pracovnici peníze

Policejní auto.

Policisté zasahují v Kratonohách na Královéhradecku. Podle oznámení měl neznámý muž po pracovnici místní pošty požadovat vydání finanční hotovosti. Policie nyní zjišťuje okolnosti případu.

9. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:43

Opava nabízí první parcely ve Stromovce, zájemci se mohou hlásit do konce srpna

ilustrační snímek

Zájemci o stavební parcely v nové opavské obytné čtvrti Stromovka mohou do 31. srpna podávat žádosti o jejich koupi. Město v první etapě nabízí 54 pozemků...

9. července 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Pronájem bytu 2+1, 50m2, Benátky nad Jizerou
Pronájem bytu 2+1, 50m2, Benátky nad Jizerou

náměstí 17. listopadu, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II, okres Mladá Boleslav
16 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 108 243 nemovitostí

Na náměšťské základně dnes převzal funkci velitele Vzdušných sil Petr Tománek

Na nĂˇmÄ›ĹˇĹĄskĂ© zĂˇkladnÄ› dnes pĹ™evzal funkci velitele VzduĹˇnĂ˝ch sil Petr TomĂˇnek

Při slavnostním nástupu na náměšťské základně vrtulníkového letectva dnes brigádní generál Petr Tománek převzal velení armádních Vzdušných sil. Do funkce...

9. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V přírodních koupalištích na jihu Moravy se podle hygieniků dá koupat

ilustrační snímek

Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více...

9. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.