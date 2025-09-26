Evropa v panice z neznámých dronů, přitom špičkové řešení najdete v Praze

Selhání reakce stojí miliony, řešení se ignoruje
Paniku napříč kontinentem budí především fakt, že bezpečnostní složky opakovaně selhávají. I po nasazení velkého množství personálu a techniky pachatelé svou činnost opakují a unikají. Důvod je alarmující: většina evropské kritické infrastruktury, od letišť po energetické uzly, není chráněna proti těmto útokům a vše se řeší reaktivně, bez dostatečného a okamžitého detekčního vybavení.
Důsledky jsou finančně devastující. Výpadky provozu se počítají v hodinách až dnech. Běžně se uvádí, že minutový výpadek provozu velkého letiště znamená ztrátu v desítkách tisíc EUR. Přitom současné detekční systémy dokážou takovou hrozbu velmi rychle lokalizovat a urychlit návrat do běžného provozu v řádech minut.
„Z hlediska ekonomiky je návratnost podobného systému hodina až dvě. Pouze lidé odpovědní za prevenci si stále mysleli, že problém je příliš vzdálený. A přitom řešení je blízko,“ upozorňuje Marek Šoltys, jednatel pražské firmy AIRSEC.
Český AIRSEC mezi světovou elitou s evropským srdcem
Ačkoliv Evropa přistupuje k prevenci ospale, řešení leží na dosah. Pražská společnost AIRSEC byla nedávno vybrána mezi 30 nejvýznamnějších hráčů ochrany proti dronům na světě. Paradoxně jsou však jejich největší zakázky prozatím v zámoří.
Firma staví výhradně na komponentech vyrobených v Evropě. „Rozhodli jsme se tak pro jejich pokročilost a hlavně stabilitu v dnešním geopoliticky rozhoupaném světě, tak abychom vždy mohli garantovat bezpečnost,“ říká Marek Šoltys.
Technologie AIRSEC dokáže detekovat valnou většinu dronů – od těch mikro až po takzvaná křídla – ve výšce několika kilometrů.
„Nejsou pro nás problémem ani drony plně autonomní, nebo drony na optickém kabelu, které běžné RF detektory nevidí. Ano, městům v Dánsku i dalším bychom uměli pomoct,“ dodává Šoltys.
AIRSEC používá fúzi dat z radarových, radiofrekvenčních a optických senzorů, které pomocí umělé inteligence (AI) vykreslují přesné chování dronů a okamžitě vyhodnocují rizika.
Zdroj: AIRSEC
