Evropě hrozí nedostatek energie. Firmy a instituce řeší krizové plány

  10:30
Praha 26. března 2026 (PROTEXT) - Blokace strategického Hormuzského průlivu a pokračující konflikt na Blízkém východě zvyšují riziko nedostatku ropy, plynu a následně i elektrické energie. Společnost CE.ENERGY upozorňuje, že pro řadu firem i institucí už nejde jen o cenu energií, ale o schopnost udržet provoz v krizové situaci. Omezený provoz v Hormuzském průlivu a narušené dodávky surovin vyvolávají obavy z rychlého dopadu na evropský průmysl i domácnosti. Podle výstupů z konference CERAWeek 2026 může Evropa při dalším zhoršení situace čelit vážným problémům už na přelomu dubna a května.

Riziko pro průmysl i běžný provoz

Energetická krize se už nyní propisuje do cen paliv, petrochemických produktů i dalších průmyslových vstupů. Firmy napříč obory začínají vedle vysokých nákladů řešit také reálnou hrozbu výpadků elektrické energie a omezení dodávek.

Podle CE.ENERGY se riziko netýká jen výrobních závodů, ale také vodáren, pekáren, čerpacích stanic, datových center, nemocnic nebo telekomunikačních uzlů. I krátkodobý výpadek může v těchto provozech znamenat milionové škody, přerušení důležitých služeb nebo ohrožení zásobování obyvatelstva.

Vnímáme ze strany firem obrovskou nervozitu. Jednak kvůli raketovému růstu cen energií, tak i kvůli obavám před výpadky dodávek elektrické energie. Ty by pro mnohé z nich znamenaly existenční ohrožení, nebo ohrožení dodávek životně důležitých produktů,“ říká CEO a zakladatel CE.ENERGY Miroslav Zavřel.

Záloha už není nadstandard, ale nutnost

Současná situace podle společnosti ukazuje, že energetická bezpečnost se stává jedním z klíčových témat letošního roku. Nestačí mít pouze standardně zajištěné dodávky. Firmy i instituce musí vědět, jak zajistit provoz v okamžiku, kdy dojde k výpadku distribuční sítě nebo k omezení dodávek. Roste proto zájem o trvalé energetické zálohy, které dokážou udržet v chodu kritické provozy i při mimořádných událostech. V praxi jde například o kombinaci bateriových systémů a generátorů, které zajistí okamžitý náběh i dlouhodobější provoz.

Řešením je pohotovost i vlastní výroba

Důležitou roli hraje také služba Energetická pohotovost 24/7, která umožňuje rychlé připojení mobilních náhradních zdrojů v případě nečekaného výpadku. Pro podniky s vyšší spotřebou je pak cestou ke snížení závislosti na centrálních dodávkách také kogenerační systém Symbio+, který spojuje výrobu tepla a elektřiny.

Energetická bezpečnost už není jen technické téma. Stává se strategickou otázkou kontinuity provozu. Firmy, které dnes investují do záložních a ostrovních systémů, si nekupují jen elektřinu, ale čas, stabilitu a schopnost fungovat i v krizové situaci,“ doplňuje Miroslav Zavřel.

Připravenost rozhodne

CE.ENERGY proto doporučuje podnikům i veřejným institucím co nejdříve prověřit svou připravenost na krizové scénáře, zejména v oblasti nouzového napájení, dostupnosti záložních zdrojů a možností alespoň částečné energetické soběstačnosti.

Web: CE.ENERGY

Telefon: +420 800 22 66 77

Email: info@ce.energy 

Zdroj: CE.ENERGY

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

