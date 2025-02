Evropská komise chce zásadně omezit prodej kotlů a kamen na dřevo

10:05

Praha 3. února 2025 (PROTEXT) - Podle EK by od poloviny roku 2027 bylo možné v EU zakoupit pouze spotřebiče pevných paliv, které by plnily přísné požadavky na emise, účinnost, či regulovatelnost. Prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka prohlásil, že pokud návrh projde, bude vytápění domácností biomasou do 10 let výsadou pouze bohatých lidí, protože běžný občan nebude schopen si pořídit drahé zařízení, které by vyhovovalo komisí navrženým technickým požadavkům. „Nesmyslné požadavky již nemají nic společného s ekologií. Spíše to budí dojem, že jde o zcela cílenou snahu radikálně snížit dostupnost spotřebičů na biomasu pro běžné občany EU. Je to šílené, ale doufejme, že se to při složitých jednáních s Komisí podaří ještě zvrátit“, řekl Lyčka.