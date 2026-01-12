Evropská krize s odpadem z dětského oblečení. Evropané ročně vyhodí 812,6 milionu kusů dětského oblečení

Módní panenky v oblečení navrženém Priyou Ahluwaliou s použitím látky recyklované technologií Epson Dry Fibre a potištěné pomocí technologie Epson Direct to Garment.
• Do 16 let věku nakoupí evropským dětem v průměru 64 kusů oblečení (což odpovídá 28 pytlům na odpadky(1))
• Společnost Epson ve spolupráci s návrhářkou Priyou Ahluwalia, zakladatelkou společnosti Ahluwalia, představuje první módní kolekci pro panenky svého druhu vyrobenou z textilního odpadu, aby ukázala inovace v oblasti udržitelného oblečení, které by mohly řešit krizi skládek.
Nový výzkum společnosti Epson odhalil, že Evropané každý rok vyhodí na skládku 812,6 milionu (2) kusů dětského oblečení, což je 918krát výška Mount Everestu (3), pokud by bylo naskládáno na jednu obrovskou hromadu oblečení.
Zatímco 52 % rodičů aktivně zvažuje udržitelnější oblečení pro sebe, více než třetina (35 %) přiznává, že se oblečení svých dětí zbavuje tím nejrychlejším a nejjednodušším možným způsobem.
S cílem předvést, jak mohou inovace pomoci při řešení tohoto narůstajícího problému s odpady, vytvořila společnost Epson ve spolupráci s módní návrhářkou a průkopnicí udržitelnosti Priyou Ahluwalia Fashion Play – módní kolekci pro panenky vytištěnou pomocí technologie digitálního tisku na textil Monna Lisa společnosti Epson a vyrobenou z textilního odpadu pomocí průkopnické technologie suchých vláken společnosti Epson, která přeměňuje staré textilie na nová vlákna bez použití vody nebo agresivních chemikálií.
Podle zjištění se dětem v Evropě každý rok koupí v průměru 64 kusů oblečení, což je celkem 4,3 miliardy (4) kusů. 42 % rodičů říká, že jejich děti mají ve skříni stále nenošené věci s připevněnými visačkami, zatímco 54 % vyhodilo nebo znovu použilo oblečení, které NIKDY nenosily.
Maria Eagling, marketingová ředitelka společnosti Epson, komentovala: „Móda nabízí každému věku kreativní cestu k sebevyjádření, ale všichni hrajeme roli v lepším rozhodování, pokud jde o to, co kupujeme a jak se toho zbavíme, až skončíme. I když existují jednoduché kroky, které mohou spotřebitelé podniknout – od snížení množství, které kupují, až po upřednostnění z druhé ruky – chtěli jsme ukázat, jak inovace, jako je technologie suchých vláken, mohou také pomoci snížit množství oblečení, které končí na skládkách.
„Kolekce Fashion Play je hravým kývnutím na naši lásku k oblékání – která začíná už v dětství – ale použití metod a materiálů, jako jsou tyto, by mohlo způsobit seismickou změnu v módním průmyslu a na planetě. Jsme opravdu nadšeni, že můžeme spolupracovat s Priyou Ahluwalia, designérkou, kterou nesmírně obdivujeme za její úsilí o upcyklaci a odhodlání vytvářet krásné kousky, které nezatěžují planetu.“
Fashion Play čerpá inspiraci z kolekce Ahluwalia AW25. Kromě technologie suchých vláken jsou k výrobě oděvů použity také Epson digitální textilní tiskárna nové generace, Monna Lisa, která dokáže snížit spotřebu vody při barevném tisku oděvů až o 97 %.
V komentáři ke kolekci Priya Ahluwalia řekla: „Když jsem cestoval do Indie a Nigérie, byl jsem svědkem skutečného rozsahu textilního odpadu v důsledku západního průmyslu s použitým oblečením. Tato zkušenost ve mně zůstala a od té doby se snažím pracovat způsobem, který je lepší pro lidi a planetu, zejména na globálním jihu."
„Tato spolupráce se společností Epson přesahuje oblast módy. Jde o to zahájit konverzaci o udržitelnosti na více úrovních, od toho, jak se oblékáme, až po to, co vybíráme pro ty, které milujeme. Doufáme, že prostřednictvím této miniaturní kolekce vytvořené technologií suchých vláken ukážeme, že inovace a představivost mohou přetvořit budoucnost módy.“
Další statistiky:
- Evropští rodiče utratí v průměru 540 € ročně za šatník každého dítěte.
- 6 % rodičů nakupuje nové oblečení pro své dítě každý týden.
- Průměrný kus dětského oblečení se nosí 27krát.
- 27 % rodičů přiznává, že vyhazuje dětské oblečení do koše kvůli nedostatku času.
- 55 % rodičů si neuvědomuje, že většina dětského oblečení obsahuje syntetická vlákna, jejichž rozklad může trvat až 450 let.
- Přátelé a rodina koupí dětem během vánočních svátků asi šest kusů oblečení – z nichž dva nebudou nikdy nošeny.
Poznámky pro redaktory
O výzkumu
Výzkum byl proveden společností 3GEM na vzorku 7000 evropských rodičů (1000 ve Velké Británii, Francii, Portugalsku, Itálii, Španělsku, Německu, Polsku) ve věku 18+, kteří mají děti ve věku 1-16 let. Data byla shromažďována mezi 16.–22. října 2025.
O tiskárně Epson a Monna Lisa
Již více než 80 let zaujímá společnost Epson vedoucí postavení v oblasti tiskových inovací. Společnost Epson, známá zejména v oblasti řešení pro domácí a kancelářský tisk, je průkopníkem bezvodého procesu recyklace papíru a textilu známého jako technologie suchých vláken (DFT). Původně se technologie DFT používala k recyklaci kancelářského papíru, ale nyní je přizpůsobena k výrobě rolí potisknutelné netkané textilie z použitých oděvů bez potřeby vody.
Technologie suchých vláken je významnou inovací a příležitostí pro módní průmysl, protože nabízí bezvodý proces rozvlákňování, díky kterému se cirkularita módy stává realitou.
Řešení společnosti Epson pro technologii digitálního tisku na textil, Monna Lisa, dokáže výrazně snížit spotřebu vody (až o 97 %). Snižuje také kontaminaci barvivem a minimalizuje textilní odpad.
O Priye Ahluwalii
Zakladatelka a kreativní ředitelka Priya Ahluwalia uvedla na trh svou stejnojmennou značku ověnčenou mnoha cenami v roce 2018 poté, co absolvovala kurz MA Menswear na Westminsterské univerzitě. Značka kombinuje prvky z návrhářova dvojího indicko-nigerijského dědictví a londýnských kořenů a zkoumá potenciál vintage a přebytečného oblečení tím, že dává stávajícím materiálům nový život prostřednictvím textilních technik. Ahluwalia je inspirována uměním, hudbou, literaturou a kulturou napříč africkými a asijskými diasporami, aby vytvořila průsečík mezi blízkým a vzdáleným, minulostí a současností, díky čemuž je Ahluwalia nostalgická i futuristická zároveň. Ahluwalia je považována za průkopnici v módním průmyslu a pravidelně se objevuje v tisku z celého světa, od New York Times a i-D až po Vogue a mnoho dalších. Ahluwalia je k dostání v renomovaných obchodech po celém světě a na Ahluwalia.world.
Kontakt:
Gemma Coen
______________________________
1) Použijeme-li průměrně 200 g na jeden dětský oděv, celková hmotnost 1024 kusů oděvu je 205 kg. Naplnění zhruba 28 pytlů na odpadky, v průměru 7,2 kg na pytel.
2) 62,991.755 dětí mladších 16 let v Evropě vynásobeno 13 položkami vyhozenými do koše ročně.
3) Pokud by bylo naskládáno 812,6 milionu kusů dětského oblečení (za předpokladu zhruba 1 cm na kus), hromada by byla vysoká přibližně 8,120.000 metrů. To by dosahovalo přibližně 918krát výšky Mount Everestu (8 848 m).
4) 62,991.755 milion dětí mladších 16 let v Evropě vynásobeno 64 kusů dětského oblečení zakoupeno ročně.