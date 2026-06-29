Evropská špička cheerleadingu míří do Prahy na ICU Europeans 2026

Organizátoři dokončují poslední přípravy soutěžní plochy, backstage prostor i doprovodného programu. Vedle samotných soutěží nabídne šampionát také oficiální merchandise shop, partnerské shopping zóny, athlete catering, fan experience aktivity, fotokoutky a event fotografie a Cultural Exchange Party.
Vizuální identita ICU European Cheerleading Championships 2026 je úzce propojena s Prahou a českým kulturním dědictvím. Hlavní logo šampionátu využívá geometricky stylizované zobrazení Katedrály svatého Víta, jednoho z nejvýznamnějších symbolů české metropole. Celý grafický koncept je inspirován českým kubismem, unikátním uměleckým směrem, který je s Prahou neodmyslitelně spojen. Ostré linie, geometrické tvary, dynamika a odvážné kompozice charakteristické pro díla Bohumila Kubišty, Emila Filly či Josefa Gočára se promítají do vizuální komunikace šampionátu. Organizátoři tak propojují energii moderního cheerleadingu s jedinečnou českou výtvarnou tradicí a vytvářejí identitu, která je rozpoznatelná napříč celou akcí – od soutěžních ploch přes navigační systém až po oficiální merchandising.
Po celé tři dny budou návštěvníci moci sledovat výkony evropské špičky v cheerleadingových i performance disciplínách. Letošního evropského šampionátu se zúčastní více než 4000 sportovců, trenérů a členů realizačních týmů z celé Evropy. Soutěžit se bude ve dvou stovkách vystoupení napříč věkovými kategoriemi Youth, Junior a Senior. Do nedělního finále se probojuje pouze 5 nejlepších skupin v každé kategorii. Do Prahy zároveň dorazí tisíce fanoušků, členů doprovodů, mezinárodních porotců a zástupců evropských federací. Organizátoři proto doporučují zakoupit vstupenky včas. Vstupenky na ICU European Cheerleading Championships 2026 jsou v prodeji prostřednictvím prodejních sítí Ticketmaster a Ticketportal.
"Praha se na několik dní stane hlavním evropským městem cheerleadingu. Jsme rádi, že můžeme přivítat sportovce z celé Evropy právě v České republice," uvádí organizační výbor.
Na vítěze čekají také unikátní ocenění vytvořená speciálně pro evropský šampionát. Skleněné trofeje vyrobila renomovaná sklárna Novotný Glass z Nového Boru. Jejich originální šestihranný design kombinuje leštěné a matované plochy a navazuje na tradici českého sklářského umění. Medaile dodala česká společnost SABE. S průměrem 8 cm se řadí mezi největší medaile udělované na evropských cheerleadingových soutěžích a doplňuje je stuha vytvořená v oficiálním designu ICU Europeans 2026.
Velký zájem je také o oficiální event merchandise. Limitované produkty ICU Europeans 2026 s výtvarným zobrazením historických míst Prahy budou dostupné přímo v O2 universum po celou dobu akce a skvělou památkou účastníkům jak na šampionát, tak na Prahu.
Více informací: ICU Europeans 2026 Prague
Zdroj: Česká asociace Cheerleaders
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