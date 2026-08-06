Evropská špička požárního sportu se představí v Ostravě

Evropský šampionát naváže na úspěšný premiérový ročník, který se loni uskutečnil v bulharské Dolné Banji. Na start se postaví reprezentační výběry z České republiky, Německa, Chorvatska, Bulharska, Slovenska, Ukrajiny, Rakouska, Polska, Rumunska, Moldavska a Estonska. Nejpočetněji budou zastoupeny kategorie mužů a žen, o své evropské prvenství budou usilovat také dorostenci a dorostenky.
„Rostoucí počet přihlášených států potvrzuje, že požární sport má v Evropě stále silnější postavení a dokáže oslovovat nové sportovce i celé reprezentace. Zvláště nás těší dlouhodobý zájem mladé generace, která je budoucností našeho sportu. Rekordní účast zároveň vnímáme jako velký závazek uspořádat mistrovství na vysoké úrovni. Naším cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se propojí špičkové sportovní výkony, přátelská atmosféra a setkávání hasičů z celé Evropy,“ říká starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Monika Němečková.
Soutěžící změří síly ve čtyřech tradičních disciplínách požárního sportu – výstupu na cvičnou věž, běhu na 100 metrů s překážkami, štafetě 4 × 100 metrů s překážkami a požárním útoku. Výstup na cvičnou věž a běh na 100 metrů s překážkami se hodnotí jak individuálně, tak týmově. V kategoriích mužů a žen se do týmového hodnocení započítává šest nejlepších výkonů z osmi závodníků. V dorosteneckých kategoriích tvoří družstvo devět závodníků rozdělených do tří věkových skupin, přičemž se započítávají dva nejlepší časy z každé skupiny. Štafeta 4 × 100 metrů s překážkami a požární útok jsou disciplíny hodnocené výhradně jako týmové soutěže.
Česká reprezentace bude na domácí půdě obhajovat mimořádně úspěšné vystoupení z loňského evropského šampionátu v Bulharsku. Čeští muži i ženy zde vybojovali tituly mistrů Evropy a přidali také několik medailí v individuálních disciplínách. Domácí prostředí bude pro české reprezentanty velkou motivací navázat na tyto výsledky a znovu bojovat o nejvyšší příčky. Přípravy šampionátu probíhaly téměř rok. Vedle samotného sportovního programu bylo jednou z největších výzev zajištění organizačního a finančního zázemí celé akce.
„Organizace mezinárodního mistrovství tohoto rozsahu by nebyla možná bez podpory našich partnerů. Velmi si vážíme podpory Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentury i dalších institucí. Stejně důležitá je spolupráce s Hasičským záchranným sborem České republiky, VŠB – Technickou univerzitou Ostrava a stovkami dobrovolníků, kteří se na přípravách podílejí. Právě jejich práce je základem úspěchu celé akce,“ doplňuje Monika Němečková.
Mistrovství bude zahájeno ve středu 19. srpna, kdy se uskuteční také soutěž ve výstupu na cvičnou věž. Ve čtvrtek budou závodníci bojovat v běhu na 100 metrů s překážkami, v pátek je čeká štafeta 4 × 100 metrů s překážkami a v sobotu vyvrcholí šampionát požárním útokem.
Aktuální program a další informace jsou průběžně zveřejňovány na oficiálních stránkách mistrovství: https://meostrava2026.cz.
Zdroj: SH ČMS
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