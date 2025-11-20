Evropská studie ukazuje klesající ceny, rostoucí náklady a nedostatek – výsledky nezávislé studie představené během Světového týdne povědomí o antimikrobiální rezistenci společnostmi Viatris a Medicines for Europe

Brusel 20. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - V rámci Světového týdne povědomí o antimikrobiální rezistenci (AMR) ukazuje zpráva Světové zdravotnické organizace o globálním sledování antibiotické rezistence z roku 2025, že každá šestá bakteriální infekce na světě je nyní rezistentní vůči antibiotikům a že by mohla do roku 2050 AMR způsobit 10 milionů úmrtí ročně a globální náklady na zdravotní péči ve výši 1 bilionu dolarů (zdroj: WHO), což podtrhuje naléhavost koordinovaných opatření.

To znamená, že zajištění udržitelného přístupu k základním lékům – včetně antibiotik bez patentové ochrany – je důležitější než kdy jindy.

V rámci Týdne povědomí o AMR představuje globální zdravotnická společnost Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) společně s Medicines for Europe – hlasem odvětví generických, biosimilárních a přidanou hodnotou obohacených léčivých přípravků v Evropě – výsledky nezávislé studie konzultační a výzkumné agentury New Angle, která zkoumala důvody nedostatku základních nepatentovaných léčivých přípravků, se zvláštním zaměřením na antibiotika.

Studie s názvem Zajištění přístupu, zlepšení života. Posílení přístupu pacientů k lékům bez patentové ochrany v Evropě zdůrazňuje nutnost reforem národních systémů stanovování cen a zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit pacientům přístup k lékům.

Hlavní zjištění

• Mezi lety 2020 a 2024 klesla průměrná cena deseti nejvýznamnějších antibiotik bez patentové ochrany o 10,4 %, zatímco výrobní náklady a inflace prudce vzrostly.

• Náklady průmyslových výrobců vzrostly o 31,6 %, mzdové náklady o 25,7 % a ceny energií o 88 % (plyn) a 62 % (elektřina).

• Ceny amoxicilinu klesly o 18,9 %, přestože patřily mezi nejvíce postižené nedostatkem.

• Z trhu bylo staženo 240 antibiotik a v 16 evropských zemích bylo hlášeno 385 případů nedostatku (hlášení o nedostatku byla shromážděna od zdravotnických orgánů jednotlivých zemí v období od 23. června 2025 do 7. července 2025 a ukazují nedostatek v konkrétní den).

Zdroj: Zajištění přístupu, zlepšení života. Posílení přístupu pacientů k lékům bez patentové ochrany v Evropě – nezávislá studie provedená společností New Angle, sponzorovaná společností Viatris (2025).

Ve snaze zajistit budoucnost dostupnosti antibiotik a dalších léků bez patentové ochrany v Evropě, vyzýváme k urgentní reformě politických nástrojů, které podpoří ekonomickou životaschopnost a dostupnost léků bez patentové ochrany, jako jsou:

• Indexace cen podle inflace a výrobních nákladů, aby náklady zůstaly pro výrobce těchto důležitých léků přijatelné

• Politika minimálních cen – krátkodobé úspory mohou omezit dostupnost v střednědobém horizontu. Měla by být stanovena minimální cena, aby byly zaručeny přijatelné tržní podmínky a zabránilo se narušení trhu

• Modely odstupňovaných cen – referenční ceny léků by měly být dynamické v závislosti na úrovni konkurence na trhu, což by umožnilo zvyšování nebo snižování cen v závislosti na poklesu nebo nárůstu počtu dodavatelů daného léku. To by podpořilo zdravou konkurenci na trhu s více dodavateli

• Reforma zadávání veřejných zakázek – v celé EU by se měla podporovat výběrová řízení s více vítězi a necenová kritéria, jako je spolehlivost dodávek a environmentální normy

„Antibiotika bez patentové ochrany představují základní pilíř zdravotní péče – umožňují běžnou léčbu infekcí a tvoří zavedený standard pro chirurgickou profylaxi. Naše studie ukazuje, že zatímco ceny těchto léků v důsledku současných pravidel pro stanovení cen a nákup neustále klesají, náklady na jejich výrobu prudce rostou, což ohrožuje jejich ekonomickou životaschopnost a dostupnost. Bez reforem cen a nákupu riskují pacienti v celé Evropě ztrátu přístupu k těmto léčebným postupům, což by ohrozilo veřejné zdraví a urychlilo rezistenci vůči antimikrobiálním látkám," – Margarida Bajancová, vedoucí výzkumná pracovnice, New Angle.

„Zajištění přístupu pacientů k lékům vyžaduje silnou a udržitelnou tržní politiku, která odráží terapeutickou hodnotu léků bez patentové ochrany a podporuje přístup a bezpečnost dodávek pro všechny evropské pacienty," – Artur Cwiok, ředitel, Viatris Europe.

„Antibiotika jsou základním kamenem veřejného zdraví. Závěry této zprávy by měly sloužit jako varovný signál a poukázat na hodnotu, kterou antibiotikům přikládáme ve společnosti. Je to součást stále kritičtější diskuse o tom, zda naše současná cenová politika nepřináší více škody než užitku, když se podíváme na trendy směřující ke konsolidaci trhu. Tvůrci politiky musí reformovat cenovou politiku, která jasně ohrožuje bezpečnost dodávek. Doufám, že letošní kampaň AMR bude katalyzátorem odvážných opatření a reforem," říká Adrian van den Hoven, generální ředitel Medicines for Europe.

Závěry studie jsou klíčové v době, kdy instituce po celém světě slaví Světový týden povědomí o AMR. Pro společnost Viatris tyto důkazy podtrhují význam širších snah společnosti v oblasti AMR – od mezisektorové spolupráce prostřednictvím PLATINEA ve Švédsku po institucionální sladění prostřednictvím AMR – a pokračující práci na zlepšení přístupu k zavedeným i inovativním antibiotikům. Společně tyto iniciativy doplňují poselství studie: ochrana přístupu pacientů vyžaduje jak důkazy, tak opatření – v případě antibiotik a dalších nezbytných léčiv, u nichž dostupnost ohrožují problémy s udržitelností.

Viatris a Medicines for Europe vyzývají tvůrce politiky, vedoucí představitele ve zdravotnictví a partnery z odvětví, aby na základě výsledků studie přijali opatření a vybudovali udržitelné systémy, které zajistí přístup k základním antibiotikům.

Celou studii si můžete přečíst na webových stránkách společnosti Viatris (odkaz) nebo Medicines for Europe (odkaz).

O společnosti Viatris

Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) je globální zdravotnická společnost, která má jedinečnou pozici k překlenutí tradiční propasti mezi generickými a značkovými léky a kombinuje to nejlepší z obou, aby komplexněji řešila potřeby zdravotní péče na celém světě. S posláním umožnit lidem po celém světě žít zdravěji v každé fázi života poskytujeme přístup v širokém měřítku a v současné době dodáváme vysoce kvalitní léky přibližně jedné miliardě pacientů po celém světě ročně a zasahujeme do všech životních okamžiků, od narození až po konec života, od akutních stavů po chronická onemocnění. Díky našemu mimořádně rozsáhlému a rozmanitému sortimentu léků, jedinečnému globálnímu dodavatelskému řetězci navrženému tak, aby oslovil více lidí v době a místě, kdy je potřebují, a vědecké odbornosti zaměřené na řešení některých z nejtrvalejších zdravotních problémů světa, má přístup k lékům ve společnosti Viatris hluboký význam. Naše sídlo se nachází v USA a globální centra máme v Pittsburghu, Šanghaji a indickém Hajdarábádu. Více informací najdete na viatris.com a investor.viatris.com a sledujte nás také na LinkedIn, Instagram, YouTube a X.

O Medicines for Europe

Medicines for Europe zastupuje odvětví generických, biosimilárních a přidanou hodnotou obohacených léčivých přípravků v celé Evropě. Její vizí je zajistit udržitelný přístup k vysoce kvalitním lékům na základě pěti důležitých pilířů: pacienti, kvalita, hodnota, udržitelnost a partnerství. Její členové přímo zaměstnávají 190 000 lidí ve více než 400 výrobních a 126 výzkumných a vývojových centrech v Evropě a investují až 17 % svého obratu do výzkumu a vývoje. Členské společnosti Medicines for Europe v celé Evropě zvyšují přístup k lékům a přispívají ke zlepšování výsledků v oblasti zdraví. Hrají klíčovou roli při vytváření udržitelných evropských systémů zdravotní péče tím, že nadále poskytují vysoce kvalitní a účinné generické léky, zároveň inovují s cílem vytvořit nové biosimilární léky a uvádějí na trh léky s přidanou hodnotou, které přinášejí lepší zdravotní výsledky, vyšší účinnost a/nebo větší bezpečnost v nemocničním prostředí pro pacienty. Další informace naleznete na www.medicinesforeurope.com a na LinkedIn a X @medicinesforEU.

