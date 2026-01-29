Evropské fórum podnikání 2026 v Praze. Konference přivítá přes 100 účastníků a hlavní keynote z Oxfordu

Hlavním tématem letošního ročníku je Business Beyond Tomorrow: Innovation, Leadership & Impact, které se zaměřuje na to, jak evropské podnikání reaguje na digitální transformaci, klimatické závazky a měnící se vzdělávací prostředí.
Hlavní řečník z Oxfordu: Prof. Alona Revko
Hlavní keynote bude patřit Prof. Aloně Revko, Doctor of Economic Sciences, působící ve Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Said Business School, University of Oxford, a je profesorkou na Černovické polytechnické národní univerzitě na Ukrajině
Její výzkum a projekty se zaměřují na:
- sociální podnikání a měření společenského dopadu,
- rozvoj lídrů v mezinárodním prostředí,
- podporu podnikatelských ekosystémů v transformačních ekonomikách.
Revko do Prahy přiveze témata, která v Evropě nabývají na významu: impact-first podnikání, odpovědný leadership a role univerzit v rozvoji inovací.
Smart cities, geotermální energie, digitalizace, mobilita budoucnosti
Vedle Alony Revko na konferenci vystoupí řada výrazných osobností z akademického prostředí i z byznysu. Patří mezi ně mimo jiné:
- Mikołaj Pindelski, PhD (habil.) - mezinárodně působící expert na AI, digitální transformaci a obchodní růst, který spolupracuje například s Mastercard, Santander a Kearney i univerzitami a působí jako strategický poradce.
Odborný obsah: vědecké studie, double-blind review a publikační výstupy
Konference tradičně pracuje s přísným akademickým standardem:
- všechna přihlášená vědecká díla procházejí double-blind recenzním řízením,
- přijaté příspěvky budou součástí sborníku abstraktů,
- vybrané kvalitní studie budou publikovány podle publikačních standardů mezinárodních databází.
Tím se EFP řadí mezi konference, které propojují praktické inovace s vědeckým validovaným výzkumem.
Praktické informace
EFP 2026 se uskuteční v prostorách Prague Congress Centre a NEWTON University.
Kompletní program je dostupný na: www.efp.cz/.
Účastníci zde najdou také:
- informace pro autory,
- pokyny k prezentacím,
- doporučení na dopravu a ubytování,
- přehled mezinárodních partnerů.
Organizátoři
Konferenci pořádá NEWTON University ve spolupráci s evropskými a asijskými partnerskými institucemi a odbornými výbory.
Do programu se zapojují odborníci z Česka, Slovenska, Polska, Německa, Chorvatska a dalších evropských zemí.
Evropské fórum podnikání
Evropské fórum podnikání je mezinárodní platforma pro výzkum podnikání, strategického řízení a inovací. Letošní ročník je zaměřen na strategické otázky evropské konkurenceschopnosti, roli univerzit v inovacích a dopady technologické transformace.
Zdroj: Vysoká škola NEWTON