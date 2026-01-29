Evropské fórum podnikání 2026 v Praze. Konference přivítá přes 100 účastníků a hlavní keynote z Oxfordu

Praha 29. ledna 2026 (PROTEXT) - Praha bude 5. února 2026 hostit 19. ročník European Forum of Entrepreneurship (EFP) - mezinárodní vědecké konference, která dlouhodobě propojuje výzkum, inovace a podnikání v evropském prostoru. Organizátoři očekávají více než 100 účastníků, desítky odborných prezentací a bohatý networking akademiků i odborníků z praxe.

Hlavním tématem letošního ročníku je Business Beyond Tomorrow: Innovation, Leadership & Impact, které se zaměřuje na to, jak evropské podnikání reaguje na digitální transformaci, klimatické závazky a měnící se vzdělávací prostředí.

Hlavní řečník z Oxfordu: Prof. Alona Revko

Hlavní keynote bude patřit Prof. Aloně Revko, Doctor of Economic Sciences, působící ve Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Said Business School, University of Oxford, a je profesorkou na Černovické polytechnické národní univerzitě na Ukrajině

Její výzkum a projekty se zaměřují na:

  • sociální podnikání a měření společenského dopadu,
  • rozvoj lídrů v mezinárodním prostředí,
  • podporu podnikatelských ekosystémů v transformačních ekonomikách.

Revko do Prahy přiveze témata, která v Evropě nabývají na významu: impact-first podnikání, odpovědný leadership a role univerzit v rozvoji inovací.

Smart cities, geotermální energie, digitalizace, mobilita budoucnosti

Vedle Alony Revko na konferenci vystoupí řada výrazných osobností z akademického prostředí i z byznysu. Patří mezi ně mimo jiné:

  • Mikołaj Pindelski, PhD (habil.) - mezinárodně působící expert na AI, digitální transformaci a obchodní růst, který spolupracuje například s Mastercard, Santander a Kearney i univerzitami a působí jako strategický poradce.

Odborný obsah: vědecké studie, double-blind review a publikační výstupy

Konference tradičně pracuje s přísným akademickým standardem:

  • všechna přihlášená vědecká díla procházejí double-blind recenzním řízením,
  • přijaté příspěvky budou součástí sborníku abstraktů,
  • vybrané kvalitní studie budou publikovány podle publikačních standardů mezinárodních databází.

Tím se EFP řadí mezi konference, které propojují praktické inovace s vědeckým validovaným výzkumem.

Praktické informace

EFP 2026 se uskuteční v prostorách Prague Congress Centre a NEWTON University.
Kompletní program je dostupný na: www.efp.cz/.

Účastníci zde najdou také:

  • informace pro autory,
  • pokyny k prezentacím,
  • doporučení na dopravu a ubytování,
  • přehled mezinárodních partnerů.

Organizátoři

Konferenci pořádá NEWTON University ve spolupráci s evropskými a asijskými partnerskými institucemi a odbornými výbory.

Do programu se zapojují odborníci z Česka, Slovenska, Polska, Německa, Chorvatska a dalších evropských zemí.

 

Evropské fórum podnikání

Evropské fórum podnikání je mezinárodní platforma pro výzkum podnikání, strategického řízení a inovací. Letošní ročník je zaměřen na strategické otázky evropské konkurenceschopnosti, roli univerzit v inovacích a dopady technologické transformace.

 

 

Zdroj: Vysoká škola NEWTON

 

 

