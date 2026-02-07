Evropské fórum podnikání přivítalo přes 150 účastníků. Debatovalo se o budoucnosti podnikání i AI

Praha 7. února 2026 (PROTEXT) - Více než 150 účastníků z akademického prostředí, praxe i z řad studentů navštívilo 19. ročník mezinárodní konference Evropské fórum podnikání  (EFP) s podtitulem Business Beyond Tomorrow. Konference pořádaná NEWTON University se zaměřila na to, jak budou evropské firmy, instituce a vzdělávací systém reagovat na rychlý nástup umělé inteligence, technologických inovací, klimatických závazků a širších společenských změn.

Napříč odbornými vystoupeními zaznívalo, že technologie a umělá inteligence samy o sobě nejsou cílem, ale nástrojem. Klíčovou roli v podnikání budoucnosti budou podle řečníků hrát především lidské schopnosti, zejména odolnost, empatie, schopnost spolupráce, kritického myšlení, ale také kvalitní vzdělání.

„Experti sdíleli celé spektrum možností, které se firmám díky AI, inovacím a smart ekosystémům otevírají. Co se ale prolínalo celou konferencí, byl návrat k ryze lidskému základu. Skutečným jmenovatelem úspěchu v nové éře budou především odolnost, empatie, mezilidská komunikace a vzdělání, doplněné o nezbytnou znalost algoritmů AI,“ uvedla Dr. Ludmila Hruban, předsedkyně konference.

AI, udržitelnost a strategické rozhodování

Umělá inteligence patřila k hlavním tématům konference. Mikołaj Pindelski se ve své keynote věnoval strategickému řízení v době inteligentních rozhodovacích systémů a upozornil, že AI zásadně mění způsob nastavování firemních cílů i práce s daty. Neven Vrček se zaměřil na limity technologického optimismu a zdůraznil, že digitalizace sama o sobě automaticky nezaručuje růst produktivity.

Udržitelnost a chování spotřebitelů analyzoval Prof. Sebastian Zips z Hochschule Zittau Görlitz, který představil srovnávací výzkum z Německa a Česka. Výsledky ukázaly, že udržitelnost se postupně stává běžnou součástí spotřebitelského rozhodování, nikoli okrajovým tématem.

Podnikání, leadership a lidský rozměr změn

Význam práce s lidmi a řízení změn otevřela Ivana Novotná, která představila využití etického auditu v procesech organizační transformace. Joanna Żukowska z Warsaw School of Economics se věnovala roli koučinku při rozvoji podnikavosti zaměstnanců a jeho vlivu na inovativní chování a vnitrofiremní iniciativy.

Otázky rovnováhy mezi pracovním a osobním životem u mladé generace otevřela Renáta Ježková, která upozornila na rostoucí význam podpory work life balance u zaměstnanců generace Z jako klíčového faktoru dlouhodobé udržitelnosti pracovních týmů.

Resilience a sociální podnikání v krizových kontextech

Závěrečná keynote Prof. Alony Revko z University of Oxford se zaměřila na budování odolných ekosystémů sociálního podnikání v extrémních podmínkách Evropy. Na příkladech z válečných a krizových regionů upozornila na roli důvěry, spolupráce a univerzit při obnově ekonomik a komunit.

Konference nabídla paralelní odborné sekce v anglickém, českém a slovenském jazyce i posterovou část. Všechny vědecké příspěvky prošly přísným double blind recenzním řízením a vybrané studie budou dále publikovány v souladu s mezinárodními publikačními standardy.

Evropské fórum podnikání 2026 se uskutečnilo v prostorách pražského Kongresového centra a NEWTON University za účasti řečníků a účastníků z Česka, Slovenska, Polska, Německa, Chorvatska a dalších evropských zemí.

 

Evropské fórum podnikání

Evropské fórum podnikání je mezinárodní platforma pro výzkum podnikání, strategického řízení a inovací. Letošní ročník je zaměřen na strategické otázky evropské konkurenceschopnosti, roli univerzit v inovacích a dopady technologické transformace.
 


Zdroj: Vysoká škola NEWTON

 

 

 

