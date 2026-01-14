Evropské ocenění za design Red Dot pro Vileda H2prO Plochý mop & Potvrzeno odborníky, oceněno spotřebiteli

„V rámci soutěže Red Dot Award se udělují dvě různá ocenění - Produktový design Red Dot a Best of the Best, které je nejvyšším oceněním v soutěži a uděluje se průkopnickým návrhům. Red Dot je cena za vysokou kvalitu designu,“ uvádí Adina Skalová, marketingová manažerka značky Vileda. „Výhody pro vítěze jsou jednoznačné. Znamenají jeho globální zviditelnění v různých sektorech, cenné kontakty v oboru, trvalé místo mezi designově orientovanými společnostmi a lepší image, přístup k mezinárodní komunitě designérů, výrobců a potenciálních zákazníků či globální vnímání výrobce, jako atraktivního zaměstnavatele,“ dodává Adina Skalová.
Porota Red Dot pracuje v duchu motta „Při hledání dobrého designu a inovace“, posuzuje kvalitu designu přihlášených prací a rozhoduje o udělení ocenění Red Dot. Přibližně 40 mezinárodních odborníků z různých specializovaných oblastí testuje, diskutuje a hodnotí každý produkt individuálně. Mezi kritéria, která zde hrají roli, patří úroveň inovace, funkčnost a životnost.
Systém na čištění podlah Vileda H2prO Plochý se skládá z plochého mopu s čisticí podložkou a kbelíku s oddělenými komorami, které zajistí mytí podložky výhradně čistou vodou. Když je plochý mop ponořen, automaticky se aktivuje čerpadlo čisté vody, které čistí podložku. Použitá nebo vyždímaná voda se shromažďuje ve druhé komoře kbelíku. Nádržka na čerstvou vodu je vyjímatelná a lze ji tedy snadno doplňovat. Sada navržená v ikonických korporátních barvách má vysokou poznávací hodnotu. Vileda H2PrO Plochý mop obohacen o inovativní systém separace vody zajistí bezprecedentní čistotu s jedinečným systémem H2Pro. Ten udržuje čistou a špinavou vodu zcela odděleně. Mop je tak vždy čistý a účinný. Díky designu H2Pro, který vyžaduje pouze 1,2 litru k efektivnímu vyčištění až 60 m2, spotřebuje podstatně méně vody, čímž se sníží spotřeba vody o 75 %. Díky pokročilé technologii mikrovlákna dosáhnete hlubšího čištění s odolnou náhradou z mikrovlákna, kterou lze prát v pračce. Ta si nejen poradí s odolnými nečistotami, ale také zajistí povrch bez šmouh u všech typů podlah. Kompaktní a pohodlný H2Pro se může pochlubit tenkým vertikálním designem, který se snadno skladuje v malých prostorech, takže je ideální pro moderní byty a domácnosti s omezeným úložným prostorem. Vileda H2Pro má inovativní ždímací mechanismus, který usnadňuje vytírání a snižuje fyzickou námahu. Cena výrobku je 1332 Kč.
Dalším pomocníkem v domácnosti uvedeným nedávno na trh v této řadě je i Vileda H2Pro třásňový rotační mop. Ten je opatřen inovativním dvoukomorovým systémem kbelíku, který udržuje čistou a špinavou vodu 100 % odděleně. Tím je zajištěno, že vždy vytíráte čerstvou čistou vodou, což zajišťuje efektivnější a hygieničtější čištění vašich podlah. Ždímání je prováděno bez použití rukou a ohýbání, prostřednictvím pedálu umožňujícího snadné ždímání, což usnadňuje a zefektivňuje vaše vytírání. Hlava trojúhelníkového mopu se snadno dostane do úzkých rohů, pod nábytek a podél podlahových lišt. Vileda H2Pro třásňový rotační mop je vhodný pro všechny typy tvrdých podlah. Náhradu lze prát v pračce. Výrobce prodloužil záruku na 5 let. Na své ocenění odborníky teprve čeká, přestože spotřebitelé se již vyjádřili jednoznačně. V prodejích zaujal tento výrobek své pevné místo. Cena výrobku je 1554 Kč.
Vileda již více než 75 let pomáhá zářit miliónům domácností po celém světě. Je přední světovou značkou výrobků pro péči o domácnost. Nabízí škálu produktů, které jsou vyráběny z jediného důvodu: udržovat domovy uklizené a hygienicky čisté. A navíc, aby tyto úkoly byly uspokojivé pro všechny, kdo se péčí o úklid zabývají. Aby byly dokonce příjemnější, než jak tomu bývalo dříve. Svoji roli bere značka vážně, protože věří, že doma se cítíme jako doma, jen když je čistý. Má ambice stanovit standard v úklidu a inovovat produkty, díky nimž je úklid domácnosti co nejsnazší a nejúčinnější. Úklid nezačíná kbelíkem a mopem. Začíná to tím, jak jsou tyto produkty vyráběny. Spojením zkušenosti a vzájemné úcty Vileda věří v nezbytnost tvůrčího týmu při vývoji vynikajících produktů. Zákazníkům nabízí produkty, které jsou eticky vyráběny a designované tak, aby vydržely, tím se zasluhuje o zlepšení planety. Patří sem podpora rozmanitosti, bezpečnosti a pohody mezi zaměstnanci, jakož i eliminace jednorázových plastů u obalů a podpora ekonomiky. Značka dnes nabízí širokou škálu inovovaných produktů - od známých Vileda hadříků na okna až po produkty, které chrání a čistí podlahy, pracovní plochy, koupelny a starají se o prádlo. Všechny výrobky jsou vyráběny s péčí a tak, aby vydržely co nejdéle. Vileda je značkou německé společnosti Freudenberg. Více informací naleznete na: www.vileda.cz.
