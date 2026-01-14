Evropské ocenění za design Red Dot pro Vileda H2prO Plochý mop & Potvrzeno odborníky, oceněno spotřebiteli

Autor:
  10:01
Praha 14. ledna 2026 (PROTEXT) - Mezinárodní ocenění Red Dot Award za Product Design si každý rok klade za cíl najít nejlepší produkty roku. Produkty vybrané porotou Red Dot k získání ocenění mohou být esteticky přitažlivé, funkční, udržitelné nebo inovativní, ale všechny mají společné to, že mají výjimečný design. Vyhlašovány jsou ceny v jednotlivých kategoriích od módy a doplňků po spotřební elektroniku a vozidla, domácí spotřebiče a nábytek. Celkem lze soutěžit ve dvaapadesáti různých kategoriích. Kromě tradičních produktových skupin lze produkt přihlásit také do metakategorií „Udržitelný design“ a „Inovativní design“. Za rok 2025 obdržel hlavní cenu Red Dot Award v kategorii domácí spotřebiče Vileda H2PrO Plochý mop obohacený o inovativní systém separace vody. Porota ocenila především promyšlený design Vileda H2prO a využití mopu v rámci usnadnění domácích prací. Vileda H2PrO Plochý mop zaujal hodnotitele rovněž svým vysoce kvalitním zpracováním. Tento výrobek doplnil a inovoval ucelenou řadu mopů značky Vileda, která jako první na světě uvedla na trh pomocníky, kteří umožnili mytí podlahy, bez nutnosti namáčení rukou. V tomto trendu efektivních inovací pokračuje i nadále. Výrobek byl oceněn nejen odbornou porotou, svoji oblibu si nalezl i mezi spotřebiteli téměř okamžitě po uvedení na trh.

V rámci soutěže Red Dot Award se udělují dvě různá ocenění - Produktový design Red Dot a Best of the Best, které je nejvyšším oceněním v soutěži a uděluje se průkopnickým návrhům. Red Dot je cena za vysokou kvalitu designu,“ uvádí Adina Skalová, marketingová manažerka značky Vileda. „Výhody pro vítěze jsou jednoznačné. Znamenají jeho globální zviditelnění v různých sektorech, cenné kontakty v oboru, trvalé místo mezi designově orientovanými společnostmi a lepší image, přístup k mezinárodní komunitě designérů, výrobců a potenciálních zákazníků či globální vnímání výrobce, jako atraktivního zaměstnavatele,“ dodává Adina Skalová.

Porota Red Dot pracuje v duchu motta „Při hledání dobrého designu a inovace“, posuzuje kvalitu designu přihlášených prací a rozhoduje o udělení ocenění Red Dot. Přibližně 40 mezinárodních odborníků z různých specializovaných oblastí testuje, diskutuje a hodnotí každý produkt individuálně. Mezi kritéria, která zde hrají roli, patří úroveň inovace, funkčnost a životnost.

Systém na čištění podlah Vileda H2prO Plochý se skládá z plochého mopu s čisticí podložkou a kbelíku s oddělenými komorami, které zajistí mytí podložky výhradně čistou vodou. Když je plochý mop ponořen, automaticky se aktivuje čerpadlo čisté vody, které čistí podložku. Použitá nebo vyždímaná voda se shromažďuje ve druhé komoře kbelíku. Nádržka na čerstvou vodu je vyjímatelná a lze ji tedy snadno doplňovat. Sada navržená v ikonických korporátních barvách má vysokou poznávací hodnotu. Vileda H2PrO Plochý mop obohacen o inovativní systém separace vody zajistí bezprecedentní čistotu s jedinečným systémem H2Pro. Ten udržuje čistou a špinavou vodu zcela odděleně. Mop je tak vždy čistý a účinný. Díky designu H2Pro, který vyžaduje pouze 1,2 litru k efektivnímu vyčištění až 60 m2, spotřebuje podstatně méně vody, čímž se sníží spotřeba vody o 75 %. Díky pokročilé technologii mikrovlákna dosáhnete hlubšího čištění s odolnou náhradou z mikrovlákna, kterou lze prát v pračce. Ta si nejen poradí s odolnými nečistotami, ale také zajistí povrch bez šmouh u všech typů podlah. Kompaktní a pohodlný H2Pro se může pochlubit tenkým vertikálním designem, který se snadno skladuje v malých prostorech, takže je ideální pro moderní byty a domácnosti s omezeným úložným prostorem. Vileda H2Pro má inovativní ždímací mechanismus, který usnadňuje vytírání a snižuje fyzickou námahu. Cena výrobku je 1332 Kč.

Dalším pomocníkem v domácnosti uvedeným nedávno na trh v této řadě je i Vileda H2Pro třásňový rotační mop. Ten je opatřen inovativním dvoukomorovým systémem kbelíku, který udržuje čistou a špinavou vodu 100 % odděleně. Tím je zajištěno, že vždy vytíráte čerstvou čistou vodou, což zajišťuje efektivnější a hygieničtější čištění vašich podlah. Ždímání je prováděno bez použití rukou a ohýbání, prostřednictvím pedálu umožňujícího snadné ždímání, což usnadňuje a zefektivňuje vaše vytírání. Hlava trojúhelníkového mopu se snadno dostane do úzkých rohů, pod nábytek a podél podlahových lišt. Vileda H2Pro třásňový rotační mop je vhodný pro všechny typy tvrdých podlah. Náhradu lze prát v pračce. Výrobce prodloužil záruku na 5 let. Na své ocenění odborníky teprve čeká, přestože spotřebitelé se již vyjádřili jednoznačně. V prodejích zaujal tento výrobek své pevné místo. Cena výrobku je 1554 Kč.

Vileda již více než 75 let pomáhá zářit miliónům domácností po celém světě. Je přední světovou značkou výrobků pro péči o domácnost. Nabízí škálu produktů, které jsou vyráběny z jediného důvodu: udržovat domovy uklizené a hygienicky čisté. A navíc, aby tyto úkoly byly uspokojivé pro všechny, kdo se péčí o úklid zabývají. Aby byly dokonce příjemnější, než jak tomu bývalo dříve. Svoji roli bere značka vážně, protože věří, že doma se cítíme jako doma, jen když je čistý. Má ambice stanovit standard v úklidu a inovovat produkty, díky nimž je úklid domácnosti co nejsnazší a nejúčinnější. Úklid nezačíná kbelíkem a mopem. Začíná to tím, jak jsou tyto produkty vyráběny. Spojením zkušenosti a vzájemné úcty Vileda věří v nezbytnost tvůrčího týmu při vývoji vynikajících produktů. Zákazníkům nabízí produkty, které jsou eticky vyráběny a designované tak, aby vydržely, tím se zasluhuje o zlepšení planety. Patří sem podpora rozmanitosti, bezpečnosti a pohody mezi zaměstnanci, jakož i eliminace jednorázových plastů u obalů a podpora ekonomiky. Značka dnes nabízí širokou škálu inovovaných produktů - od známých Vileda hadříků na okna až po produkty, které chrání a čistí podlahy, pracovní plochy, koupelny a starají se o prádlo. Všechny výrobky jsou vyráběny s péčí a tak, aby vydržely co nejdéle. Vileda je značkou německé společnosti Freudenberg. Více informací naleznete na: www.vileda.cz.

Zdroj: Vileda

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:16

Brněnská firma umí zobrazit vnitřní strukturu vzorku z elektronového mikroskopu

ilustrační snímek

Brněnská společnost AdvaScope vyvinula technologii, která umožňuje plastické zobrazení vnitřní struktury vzorku z elektronových mikroskopů. Technologie...

14. ledna 2026  10:41,  aktualizováno  10:41

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho...

14. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou...

Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však přečkal. Kvůli rozsáhlé modernizaci totiž byla jeho vnitřní část většinu roku 2025 uzavřena. Přesto si cestu do největšího...

14. ledna 2026  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

16 šikovných prvňáků, jedna redakce a spousta fantazie aneb 1.B na návštěvě Metra

Žáci 1.B ZŠ Nedvědovo náměstí v pražském Podolí

„Daneček na vás prásknul, že děláte v novinách,“ povídá mi synova třídní, paní učitelka Světlana R. Měsíc nato už šestnáct odvážných prvňáků ze ZŠ Nedvědovo náměstí vplouvá do redakce Metra.

14. ledna 2026  11:48

Nedostatečná vizuální prezentace brzdí malé značky v prodeji. Řešením je produktová fotografie zvládnutelná svépomocí

14. ledna 2026  11:46

Řidič při kontrole přiznal vodku. Druhý den ji před jízdou dopil a zas ho chytli

Řidič v Jaroměři při dvou kontrolách přiznal vodku

Pětapadesátiletý řidič v Jaroměři na Náchodsku přišel během dvou dnů o řidičský průkaz i auto. Dvakrát ho ve městě zastavila policejní hlídka, dvakrát nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Jen...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Americký region ocenil PBS za přínos národní obraně. Firma má v Americe svůj den

14. ledna 2026  11:28

V nemocnicích hradeckého kraje se loni narodilo 2138 dětí, meziročně o 195 méně

ilustrační snímek

V porodnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který v regionu zastřešuje krajské nemocnice, se loni narodilo 2138 dětí. V meziročním srovnání...

14. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Japonský profesor Shigeo Ohta na téma Alzheimerova demence: Proč to vlastně všechno děláme

14. ledna 2026  11:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02

Alšova jihočeská galerie zahájí v sobotu sezonu dvěma výstavami

ilustrační snímek

Alšova jihočeská galerie (AJG) zahájí sezonu dvěma výstavami v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Jedna z výstav propojí současné sklo...

14. ledna 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.