Evropské podniky čelí "mezeře ve viditelnosti", protože umělá inteligence přetváří vyhledávání a zjišťování zákazníků

- Téměř každý třetí evropský podnik říká, že oslovit zákazníky online je stále obtížnější
- Malé podniky mají dvakrát větší pravděpodobnost, že se budou cítit nepřipraveny na změny řízené umělou inteligencí
- Pouze 5,5 % podniků se cítí mít plnou kontrolu nad tím, jak je zákazníci nacházejí online
Evropské podniky zjišťují, že oslovit zákazníky online je těžší než kdy dříve, a potýkají se s nejistotou ohledně toho, co pohání růst – vyplývá to z první výroční zprávy Stav evropského podnikání, kterou vydává poskytovatel digitálního ekosystému team.blue.
Studie, provedená mezi více než 10.000 podniky ve 32 zemích, varuje před vznikající "mezerou ve viditelnosti" pro evropské podniky – rostoucím nesouladem mezi jejich online přítomností a jejich schopností porozumět, ovlivňovat a měřit to, jak je zákazníci nacházejí.
Způsob, jakým zákazníci objevují značky, se mění rychleji, než přizpůsobení se situaci většiny podniků – téměř každý třetí podnik (30,6 %) uvádí, že oslovování zákazníků online se za posledních dva roky stalo obtížnějším. Prostředí pro zjišťování je zároveň bohatší i fragmentovanější než kdy dříve. Změnila se dynamika, kterou team.blue nazval "Ekonomikou viditelnosti" (Visibility Economy).
Podniky ztrácejí důvěru v to, jak je zákazníci nacházejí
Ohledně největších výzev ovlivňujících jejich schopnost oslovit zákazníky online podniky uvedly měnící se algoritmy (38,8 %), rostoucí náklady na reklamu (37,2 %) a rostoucí konkurenci (35,2 %) jako hlavní překážky. Tyto výzvy společně způsobují, že oslovování zákazníků online je méně předvídatelné, přičemž mnoho podniků zažívá tzv. "mlhu umělé inteligence" – nejistotu ohledně toho, které kanály a aktivity povedou k růstu.
Tato nejistota je obzvláště významná, pokud jde o to, jak podniky chápou svou vlastní online viditelnost. Pouhých 5,5 % podniků uvádí, že má plnou kontrolu nad tím, jak je zákazníci nacházejí online, přičemž více než třetina (37,7 %) se cítí mít jen malou kontrolu nebo ji nemá vůbec.
Mezera v připravenosti na umělou inteligenci se rozrůstá – malé podniky zaostávají
Výzva pro podniky nespočívá pouze v navigaci dnešním konkurenčním online prostředím, ale také v přípravě na to, jak by umělá inteligence mohla v nadcházejících letech přetvořit způsob, jakým zákazníci nacházejí produkty, služby a značky. Tři čtvrtiny (75,2 %) evropských podniků souhlasí s tím, že umělá inteligence změní způsob, jakým zákazníci nacházejí podniky online. Méně než každý třetí (29,6 %) se však považuje za připraveného na tyto změny.
Tato mezera v připravenosti je zvláště výrazná u menších podniků, které tvoří 99 % všech společností v EU a zaměstnávají téměř polovinu (48 %) pracovní síly regionu, podle Eurostatu. Společnosti s méně než 50 zaměstnanci byly dvakrát pravděpodobnější (30,7 %) než větší podniky (13,7 %), že se budou cítit nepřipraveny na změny řízené umělou inteligencí.
“Procházíme obdobím významných změn v tom, jak jsou podniky nacházeny online. Zákazníci nacházejí společnosti prostřednictvím více kanálů než kdy dříve, zatímco umělá inteligence přetváří způsob, jakým jsou informace prezentovány a doporučovány. Mnoho podniků si uvědomuje, že tato změna probíhá, ale náš výzkum ukazuje, že se ne vždy cítí připraveny na to, co přijde,” vysvětluje Claudio Corbetta, generální ředitel team.blue. "Výzva nespočívá pouze v udržení kroku se změnami, ale ve vybudování důvěry a viditelnosti potřebné k růstu v komplexnějším digitálním prostředí."
“Jak se umělá inteligence stává větší součástí toho, jak zákazníci nacházejí podniky, je stále obtížnější pochopit, co pohání viditelnost a růst. Podniky potřebují jasný digitální základ, který mohou kontrolovat a na němž mohou stavět. Příležitostí není honit každý nový nástroj nebo platformu umělé inteligence; jde o zajištění toho, aby informace, na které spoléhají zákazníci a systémy umělé inteligence, byly přesné, důvěryhodné a snadno dohledatelné. Proto silná webová stránka zůstává jedním z nejdůležitějších aktiv, které podnik může mít,” říká Bilal Ahmed, ředitel pro umělou inteligenci a data v team.blue.
Viditelnost začíná u vlastních kanálů
Jak podniky procházejí měnícími se digitálními kanály, mnoho z nich nevyužívá naplno jedno z mála digitálních aktiv, které přímo kontrolují: svůj web.
Přestože 86,5 % evropských podniků má webové stránky, pouze 9,7 % přesně sleduje, jak se návštěvníci webu stávají potenciálními zákazníky nebo zákazníky. Více než polovina (50,9 %) toto vůbec nesleduje. To představuje významnou příležitost pro podniky ke zlepšení viditelnosti do kanálů pohánějících růst a lepšímu pochopení toho, jak se zákazníci pohybují od zjišťování k nákupu.
Celou zprávu naleznete zde.
Metodologie
Výsledky jsou založeny na průzkumu Stav evropského podnikání 2026, který zadalo team.blue a byl proveden na počátku roku 2026.
Průzkum shromáždil odpovědi od 10.059 podniků ve 32 evropských trzích, včetně Belgie, Bulharska, Dánska, Irska, Itálie, Nizozemska, Slovenska, Španělska, Švédska a Spojeného království. Respondenti zastupovali organizace všech velikostí, od freelancerů a osob samostatně výdělečně činných až po velké podniky.
O team.blue
team.blue je přední digitální enabler poháněný umělou inteligencí pro podniky a podnikatele v celé Evropě, který obsluhuje více než 3,3 milionu zákazníků z řad SMB ve 22 zemích. team.blue je komplexní partner pro webhosting, domény, e-commerce, online compliance, generování potenciálních zákazníků a další SaaS řešení, podporovaný více než 4000 odborníky. Vizí team.blue je zjednodušit úspěch online podnikání s inteligencí umělé inteligence na každém kroku.
Zdroj: team.blue
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260616069343/cs/