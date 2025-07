Evropské směrnice mění pravidla hry. Odpovědí na bezemisní budoucnost bydlení mohou být modulární stavby

Autor:

13:40

Praha 24. července 2025 (PROTEXT) - Evropská unie schválila 12. dubna letošního roku směrnici, která významně mění pravidla pro vlastníky domů. Do několika let se v celé Evropě - včetně České republiky - začnou naplno uplatňovat požadavky na bezemisní výstavbu a zásadní renovace stávajícího bytového fondu. Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) počítá s tím, že všechny nové domy musí být od roku 2030 bezemisní, a starší domy budou muset dosáhnout minimálně energetické třídy D do roku 2033. Pro mnoho domácností to bude znamenat zásadní investice. Odpovědí může být jednodušší a dostupnější forma výstavby v podobě modulárních domů.