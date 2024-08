Evropský debut: Yanfeng představuje průkopnický koncept interiéru EVI pro elektromobily

Neuss (Německo) 20. srpna 2024 (PROTEXT/ots) - Společnost Yanfeng poprvé v Evropě představuje svůj koncept interiéru pro elektromobily "Electric Vehicle Interior“ (EVI). Vize: interiér vozidla, který nabízí jedinečné prostorové zážitky založené na myšlence svobody, takže oblast kokpitu poskytuje spoustu místa pro tělo a relaxaci pro mysl. Designéři společnosti odstranili tradiční přístrojovou desku a všechny důležité funkce integrovali do inovativního modulu chytrého sedadla do kabiny "Smart Cabin“. Ten zahrnuje inteligentní plochy pro ovládání a řízení vozidla, aktivní opěrku hlavy s audio funkcemi, pokročilé bezpečnostní systémy, klimatizaci integrovanou do sedadla a praktické možnosti ukládání a nabíjení.